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Обращение к курильщикам через Фишки.нет

Обращение к курильщикам через Фишки.нет (4 фото + 2 видео)

Автор:
23 июня 2021 13:28
Метки: Экологизм   имхо   курильщики   окружающая среда   
580
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Господа курильщики, НЕ бросайте пожалуйста окурки на газон!

Авторский пост

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Метки: Экологизм   имхо   курильщики   окружающая среда   
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54  комментария
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2k
Максим 3 часа назад
Сам курю, но и меня удивляет тяга бросать бычки повсюду. Только ведь этим славятся не только курильщики.
Собачники редко убирают за своими питомцами, от чего газон больше на минное поле похож. Автомобилисты любят парковать своих верных коней на нём, оставляя лысые участки. Да и прочие не гнушаются выкинуть фантик или что покрупнее.
Говорить надо не с отдельной категорией, а всеми согражданами. Чисто не где убирают, а где не свинячат. А тут речь идёт именно о свиньях.
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5k
hairov 8 минут назад
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18k
astrakhaner Автор поста 12 минут назад
Вот немногочисленный позитивный пример: курил в 15 метрах и затушил надёжно хотя дождь был респект (на той же остановке снял)
Ссылка vk.com
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12k
alexis 20 минут назад
ведь так хочется, ожидая автобус в знойный день, ступить босыми ногами на чистый газон) (С) Боюсь что даже без окурков на городские газоны страшно наступать.
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11k
Вася 56 минут назад
Ссылка coub.com
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255
fda Час назад
Удивляет масса бычков под балконами многоэтажек. Люди срут себе буквально под ноги. Кому то трудно поставить себе банку и периодически утилизировать в пакеты, ибо неупакованные в пакет они воняют в ведре. Причём такое встречается и в новостройках, где люди покупают квартиры, и сами же бякают свою территорию. Были бы правоохренители не такие беззубые, вот пару раз заснять кто это сделал и устроить бы показательную порку по отработке обязательных часов по благоустройству на свой же территории.
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8k
Majul 2 часа назад
А потом именно эти животные орут, что у нас грязно на дорогах и во дворах, что правительство виновато, а они все паиньки.
Автора поддерживаю однозначно.
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18k
astrakhaner Автор поста 2 часа назад
Какого *** вы пост ммнусите? это же проблема - нужно решать, а не засовывать её поглубже((
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15k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Да, не надо бросать окурки, ибо собаки думают, что можно и серут на газонах, а иные некурящие тоже присоединяются к этой вакханалии и бросают банки, бутылки и прочие обертки. Но виноваты в этом, безусловно курильщики.
P.S. Мне пару лет назад подарили карманную пепельницу. Всегда со мной. И даже вид безнаказанно срущей собаки не заставит меня выбросить окурок на газон.
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8k
Vacony 3 часа назад
какие они господа ? пепельницы ходячие...
от их привычки должны страдать другие - это эгоизм в высшей мере !
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4k
rutt 3 часа назад
Вы осторожнее по газонам-то босыми ногами, экология знаете ли, разъест по самые колени.
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8k
kaboza 3 часа назад
ща в деревне по лету,с соседом курим, бычок строго в ведрко с водой, сам из мск, както сидел на остановке, ждал 77 автобус, там пробочка, и додж рам 3500, пикап который, с пасажира вылетел бычек, а затем пустая пачка, я подошел, поднял одно и другое, выкинул в мусорку около остановки, а потом выкинул мусорку в кузов пикапу... х-й кто вышел..
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8k
costa 3 часа назад
Курение это анахронизм. Кому в здравом уме в современном обществе пришло бы в голову производить канцерогенные палочки в промышленных масштабах убивающие легкие и вызывающие наркотическое привыкание.
Это как если бы в магазинах продавалась смесь из пепла и кокаина плюс шприц.
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Когда от курильщиков требуют прекратить смердеть ядовитым дымом на людей и мусорить вокруг себя, то они считают это грубым попранием их неких суверенных прав. Видимо, права смердеть и мусорить.
Кстати, правота моего первого комментария (см.ниже) уже подтвердилась.
Короче урна должна стоять там, где курильщик пожелает бросить окурок.
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7k
Волк русский - Президент США 3 часа назад
По Закону - 15 м от остановки. Но там нет урн.
Да и хожу я плохо. Могу не успеть на автобус.
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140
ctrlc Волк русский - Президент США 3 часа назад
Бросай курить и ходить начнешь лучше. Дыхалка исправится.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
А если я курю без образования бычка? ))
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13k
Роберт Шекли 4 часа назад
Курильщики обычно оправдываются фразой "Дождь пройдет и от окурка ничего не останется"
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4k
Борис Карабанов 4 часа назад
Вангую типичную реакцию курильщиков: "А вы(некурящие) нам больше урн поставьте, может быть, тогда будем попадать окурками в урну"
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astrakhaner

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