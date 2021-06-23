Обращение к курильщикам через Фишки.нет

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Господа курильщики, НЕ бросайте пожалуйста окурки на газон!
но на этом видео в Москве видно, что другие (некурящие) пассажиры, ожидающие транспорт на остановке, мусор бросают в урну...
Так что, будьте так любезны!
Авторский пост
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Метки: Экологизм имхо курильщики окружающая среда
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Собачники редко убирают за своими питомцами, от чего газон больше на минное поле похож. Автомобилисты любят парковать своих верных коней на нём, оставляя лысые участки. Да и прочие не гнушаются выкинуть фантик или что покрупнее.
Говорить надо не с отдельной категорией, а всеми согражданами. Чисто не где убирают, а где не свинячат. А тут речь идёт именно о свиньях.
Автора поддерживаю однозначно.
1. Нет урны в пределах 15-ти метров - могу бросить окурок где хочу.
2. Собака нагадила на газоне - могу бросить окурок где хочу.
3. В лифте пахнет духами - это развязывает мне руки для нарушения запрета на курение и запрета мусорить.
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Они, вообще, себя слышат? И несть им числа! Чего тогда обижаться, когда про нас говорят: русские - свиньи.
P.S. Мне пару лет назад подарили карманную пепельницу. Всегда со мной. И даже вид безнаказанно срущей собаки не заставит меня выбросить окурок на газон.
от их привычки должны страдать другие - это эгоизм в высшей мере !
Это как если бы в магазинах продавалась смесь из пепла и кокаина плюс шприц.
Кстати, правота моего первого комментария (см.ниже) уже подтвердилась.
Короче урна должна стоять там, где курильщик пожелает бросить окурок.
Да и хожу я плохо. Могу не успеть на автобус.
Вам все равно идти к автобусу, котрый остановится напротив остановки. Рядом с остановкой есть урны. Бычок надорветесь донести???
Как задрали оправдывать свое свинство надуманными причинами, причем причинами вообще не коррелирующими с реальностью.
- Ты чего до меня д*бался?! Если мешает окурок - сам подбери и выброси!
или
- Дворник придет и все подметет. Отвали
Только фильтр разлагается около года.
2. Если бы урны ставили курящие, то у них не было бы основания жаловаться на нехватку урн, таким образом, по всей видимости, они ждут этого от некурящих. Иначе, наличие гор окурков на расстоянии 5-и метров от урны объяснить и оправдать просто невозможно.