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«Марш жизни» длиной в 200 км: как Матрена Вольская вывела из оккупации 3 тыс детей

«Марш жизни» длиной в 200 км: как Матрена Вольская вывела из оккупации 3 тыс детей (15 фото)

Автор:
22 июня 2021 21:24
Метки: Великая Отечественная воина   Матрена Вольская   операция Дети   
304
15
В августе 1942 года на станцию города Горький (сегодня – Нижний Новгород) прибыл эшелон, в составе которого было почти 60 теплушек, в каждой находились дети.
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Метки: Великая Отечественная воина   Матрена Вольская   операция Дети   
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3  комментария
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762
Веселый Пук 2 часа назад
Гвозди бы делать из этих людей, небыло б в мире крепче гвоздей.
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4k
magic32 2 часа назад
" Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слышь, Алеха, говорю русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? приговаривал дед Михайла, ... Ведь ты смотри, Алеха, друг ты мой любезный, что получилось. Баба она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет... Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!.."
Борис Полевой, Повесть о настоящем человеке
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762
Веселый Пук 2 часа назад
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