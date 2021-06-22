«Марш жизни» длиной в 200 км: как Матрена Вольская вывела из оккупации 3 тыс детей

На следующую ночь Матрёна Исаевна, разместив детей на привал, отправилась в разведку, проверяя безопасность пути. Однако обеспечить безопасность в прифронтовой полосе было сложно. Когда 25 июля колонна добралась до деревни Жируны, оказалось, что колодцы отравлены, а немцы находятся всего в 10-15 километрах, поэтому пришлось, несмотря на общую усталость, уходить дальше в лес, причём вскоре после оставления деревни её стала обстреливать артиллерия. И вновь, пока все отдыхали, Матрёна ушла вперёд на 20-25 километров, уточняя дорогу, по которой предстояло вести детей, искала броды через реки Ельшу и Межу. Только на следующий день, впервые с выхода, Матрёне удалось немного поспать, пока её подвозил солдат на попутной повозке, обратный путь она проделала пешком, чтобы с темнотой колонна могла выйти в путь. 27 июля при подходе к деревне Ильино, где предполагалось получить продукты, оказалось, что село бомбят немцы, вновь пришлось скрываться в лесу.



По мере продвижения к колонне примыкали новые и новые группы детей из встречавшихся по пути деревень и сёл, так что уже к концу третьего дня в колонне насчитывалось более двух тысяч детей. Взятые с собой съестные припасы быстро закончились, приходилось питаться тем, что находили по пути: ели щавель, заячью капусту, одуванчик, подорожник, различные ягоды. Большую проблему представляла жажда: встречавшиеся по пути источники и колодцы были либо отравлены: немцы сбрасывали в них трупы, либо минированы. 28 июля измученные жаждой дети вышли к Западной Двине, где попали под обстрел немецких истребителей, была ранена одна из девочек. 29 июля колонну встретили четыре высланных навстречу грузовика, на которые погрузили около двухсот самых ослабленных ребят. Остальным, чтобы преодолеть остававшиеся до станции 60 километров, потребовалось ещё трое суток. Однако эвакуационный состав ещё не был готов, погрузка в эшелон началась лишь в ночь на 5 августа. До самого отправления на станцию подходили новые и новые группы детей, в вагоны село уже 3240 ребят.