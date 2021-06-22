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Тест о космосе: Солнечная система

Тест о космосе: Солнечная система

Автор:
22 июня 2021 10:52
Сообщество : Космос
Метки: Тесты   звезда   космос   планеты   солнечная система   тест   
1157
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9 элементарных вопросов о планетах и спутниках, на которые стыдно не знать ответы.
Пояс астероидов расположен между орбитами этих планет:
Пояс астероидов расположен между орбитами этих планет:
Марса и Юпитера
Юпитера и Сатурна
Сатурна и Урана

Источник:

На какой из этих планет наибольшее атмосферное давление?
На какой из этих планет наибольшее атмосферное давление?
На Меркурии
На Венере
На Земле
На Марсе

Источник:

Какое утверждение о Меркурии является ложным
Какое утверждение о Меркурии является ложным
У этой планеты практически нет атмосферы
Ось Меркурия имеет наименьший наклон из всех планет Солнечной системы
Это самая маленькая планета Солнечной системы (если не учитывать карликовые планеты)
Планета обращается вокруг Солнца за 123 земных суток

Источник:

На поверхности Марса была зарегистрирована сейсмическая активность. Так ли это?
На поверхности Марса была зарегистрирована сейсмическая активность. Так ли это?
Да, на Марсе существуют марсотрясения
Нет, сейсмической активности на Марсе нет

Источник:

Крупнейшей планетой Солнечной системы является
Крупнейшей планетой Солнечной системы является
Нептун
Сатурн
Юпитер
Уран

Источник:

Наименее плотная планета Солнечной системы
Наименее плотная планета Солнечной системы
Юпитер
Сатурн
Нептун
Уран

Источник:

Спутники Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон обращаются вокруг этой планеты
Спутники Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон обращаются вокруг этой планеты
Юпитер
Сатурн
Уран
Венера
Нептун

Источник:

Самые сильные ветра бушуют на этой планете Солнечной системы
Самые сильные ветра бушуют на этой планете Солнечной системы
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Нептун

Источник:

Самым крупным и самым массивным спутником в Солнечной системе является
Самым крупным и самым массивным спутником в Солнечной системе является
Ио
Ганимед
Европа
Каллисто

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   звезда   космос   планеты   солнечная система   тест   
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5  комментариев
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10k
uutb Час назад
Успешное прохождение теста Источник: media.giphy.com Из 9 вопросов вы ответили верно на 8. У вас неплохие познания о нашей Солнечной системе. Но всё же можно было пройти этот тест и лучше.
На спутниках Урана запарился)
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2k
Гюрза 4 минуты назад
"Вы прекрасный астролог"
АСТРОЛОГ??? Автор, каким образом знание астрономии и астрофизики пересекается с астрологией, с этой лженаукой для дебилов??? У нас в школе был предмет Астрономия, а не Астрология.
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