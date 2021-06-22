1157
1
9 элементарных вопросов о планетах и спутниках, на которые стыдно не знать ответы.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Как бы выглядело небо, если вместо Луны были бы другие планеты
- Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма
- Мастер-класс по созданию планет солнечной системы
- Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет
32
Понравилось32
Новости партнёров
На спутниках Урана запарился)
АСТРОЛОГ??? Автор, каким образом знание астрономии и астрофизики пересекается с астрологией, с этой лженаукой для дебилов??? У нас в школе был предмет Астрономия, а не Астрология.