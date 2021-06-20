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Комсомолка Таня Вилкова в 1971 году работала на Мурманском рыбоконсервном комбинате, который считался одним из самых передовых предприятий области Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Предприятие основано в конце 1927 года - именно тогда на этой территории возникли первые заводы и причалы рыбного порта (строительство базы рыбного флота было начато ещё в 1925 году), как отдельный рыбокомбинат появилось в 1932 году.

До Великой Отечественной войны были созданы холодильный, консервный и коптильный заводы, после - второй холодильный, рыбоперерабатывающий, рыбной муки, а также жестянобаночный цех.

На 1973 год комбинат выпускал, в том числе на экспорт, различную рыбную продукцию: филе, рыбу горячего и холодного копчения (морскую и океаническую), консервы, рыбную муку и так далее — всего около 400 наименований.

Объём производства доходил до 100 тысяч тонн в год. В 1970—1980-х на комбинате работало свыше 5 тысяч человек.