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Как выглядели рабочие девушки в СССР

Как выглядели рабочие девушки в СССР (23 фото)

Автор:
20 июня 2021 21:14
Метки: СССР   Фотографии.   девушки   интересно   красота   работа   
580
23
Просто фотографии прекрасной половины человечества!
Милые улыбки!
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Метки: СССР   Фотографии.   девушки   интересно   красота   работа   
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3k
Victor Час назад
1967 год, Новосибирск, Строительство дома 85 по Красному проспекту. Фотограф John Launois
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2k
Старожил Час назад
Жалко людей. Ехали работать за идею. А сейчас их плодами пользуются олигархи.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Фотошоп! В СССР ничего не было! Интернет в помощь!
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