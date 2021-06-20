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Просто фотографии прекрасной половины человечества!
Милые улыбки!
Милые улыбки!
1.
Нина Зайцева, которая работает на сборке массового любительского фотоаппарата «ЛОМО-Компакт», 1985 год Фото: ТАСС/Максим Блохин
Это компактный малоформатный фотоаппарат шкального типа с автоматическим управлением экспозицией в режиме программного автомата.
Благодаря особенностям этой камеры, появилось современное направление любительской фотографии, получившее название «ломография». Первая советская компактная камера, не нуждающаяся в футляре. Образцом для конструирования являлся японский фотоаппарат «Cosina CX-2».
Это компактный малоформатный фотоаппарат шкального типа с автоматическим управлением экспозицией в режиме программного автомата.
Благодаря особенностям этой камеры, появилось современное направление любительской фотографии, получившее название «ломография». Первая советская компактная камера, не нуждающаяся в футляре. Образцом для конструирования являлся японский фотоаппарат «Cosina CX-2».
2.
Монтер-комсомолка Люда Исаева проверяет соединения линейного кабельного оборудования, 1973 год Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
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3.
На фото: овощевод Ольга Кинтэ в павильоне выращивания рассады помидоров с помощью искусственного солнца Фото: ТАСС/Ефим Драйшнер
4.
Комсомольская стройка – это было не просто название, это был символ ответственного подхода к своевременному и качественному завершению строительных работ при наименьших затратах. Но уж если это был сверхважный строительный объект, то он получал звание всесоюзной ударной комсомольской стройки.
5.
Нельзя забывать, что большинство таких объектов находилось не просто в отдаленных регионах страны, а в труднодоступных и малообжитых районах.
Просто так комсомольскими стройки не становились. Для этого принималось решение Бюро ЦК ВЛКСМ, оно согласовывалось с Госпланом СССР и ВЦСПС.
На стройку ехали комсомольцы по призывам, проводимым ЦК ВЛКСМ среди увольняемых в запас военнослужащих, туда направлялись временные добровольные комсомольско-молодёжные строительные отряды.
Просто так комсомольскими стройки не становились. Для этого принималось решение Бюро ЦК ВЛКСМ, оно согласовывалось с Госпланом СССР и ВЦСПС.
На стройку ехали комсомольцы по призывам, проводимым ЦК ВЛКСМ среди увольняемых в запас военнослужащих, туда направлялись временные добровольные комсомольско-молодёжные строительные отряды.
16.
Комсомолка Таня Вилкова в 1971 году работала на Мурманском рыбоконсервном комбинате, который считался одним из самых передовых предприятий области Фото: ТАСС/Семен Майстерман
Предприятие основано в конце 1927 года - именно тогда на этой территории возникли первые заводы и причалы рыбного порта (строительство базы рыбного флота было начато ещё в 1925 году), как отдельный рыбокомбинат появилось в 1932 году.
До Великой Отечественной войны были созданы холодильный, консервный и коптильный заводы, после - второй холодильный, рыбоперерабатывающий, рыбной муки, а также жестянобаночный цех.
На 1973 год комбинат выпускал, в том числе на экспорт, различную рыбную продукцию: филе, рыбу горячего и холодного копчения (морскую и океаническую), консервы, рыбную муку и так далее — всего около 400 наименований.
Объём производства доходил до 100 тысяч тонн в год. В 1970—1980-х на комбинате работало свыше 5 тысяч человек.
Предприятие основано в конце 1927 года - именно тогда на этой территории возникли первые заводы и причалы рыбного порта (строительство базы рыбного флота было начато ещё в 1925 году), как отдельный рыбокомбинат появилось в 1932 году.
До Великой Отечественной войны были созданы холодильный, консервный и коптильный заводы, после - второй холодильный, рыбоперерабатывающий, рыбной муки, а также жестянобаночный цех.
На 1973 год комбинат выпускал, в том числе на экспорт, различную рыбную продукцию: филе, рыбу горячего и холодного копчения (морскую и океаническую), консервы, рыбную муку и так далее — всего около 400 наименований.
Объём производства доходил до 100 тысяч тонн в год. В 1970—1980-х на комбинате работало свыше 5 тысяч человек.
18.
На фото: работница тепличного хозяйства одного из брянских совхозов, Лариса Дворянчикова, в теплице Фото: ТАСС/И. Рабинов
19.
Руководитель бригады одного из совхозов Донецкой области и просто красивая девушка Валя Ляпина с подопечными Фото: ТАСС/Роман Азриель, Л. Самсонов
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