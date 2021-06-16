Деревню в Южной Африке охватила «алмазная лихорадка»

Экономика Южной Африки уже давно страдает от чрезвычайно высокого уровня безработицы, что вынуждает миллионы людей жить в нищете и способствует острому социальному неравенству, которое сохраняется спустя почти тридцать лет после окончания апартеида в 1994 году.

Некоторые уже начали продавать камни по стартовой цене от 100 рандов (523 рубля) до 300 рандов (1570 рублей).