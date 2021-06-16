Деревню в Южной Африке охватила «алмазная лихорадка»

Больше тысячи человек приехали на поиски сокровищ в южноафриканскую деревню, где один пастух обнаружил «бриллианты». Найденные им камни пока еще не опознали, но кладоискатели уже работают вовсю. Некоторые предполагают, что пастух нашел кристаллы кварца.
Жители деревни Квах-Лати в провинции Квазулу-Натал работают в поле с субботы, в понедельник к ним присоединились кладоискатели со всей страны.
В понедельник представители горнодобывающего департамента Южной Африки заявили, что на место направляют бригаду, состоящую из экспертов по геологии и горному делу, для сбора образцов и проведения анализа. Официальный технический отчет будет выпущен в должное время, сообщили в департаменте.
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Тот факт, что камни пока еще не изучили, не останавливает кладоискателей: бесконечные ряды машин выстроились вдоль дороги всего в паре метров от открытого поля, где мужчины, женщины старики и дети разрывают землю кирками, лопатами и вилами в поисках сокровищ.
Экономика Южной Африки уже давно страдает от чрезвычайно высокого уровня безработицы, что вынуждает миллионы людей жить в нищете и способствует острому социальному неравенству, которое сохраняется спустя почти тридцать лет после окончания апартеида в 1994 году.
Некоторые уже начали продавать камни по стартовой цене от 100 рандов (523 рубля) до 300 рандов (1570 рублей).
Местное правительство уже попросило людей покинуть объект, чтобы власти могли провести надлежащую проверку. Правительство высказало опасение, что кладоискатели могут распространять коронавирус. Местные власти также выразили обеспокоенность в Twitter, назвав происходящее «алмазной лихорадкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Само собой. Понаехали, коронавирус распространяют!
Хохол самородок нашел. И раструбил всем остальным хохлам.
Так и тут. Негры алмазы нашли. Значит будет море. А рядом горы.