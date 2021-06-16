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Деревню в Южной Африке охватила «алмазная лихорадка»

Деревню в Южной Африке охватила «алмазная лихорадка» (14 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 15:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алмазная лихорадка   кладоискатели   новости   юар   южная африка   
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Больше тысячи человек приехали на поиски сокровищ в южноафриканскую деревню, где один пастух обнаружил «бриллианты». Найденные им камни пока еще не опознали, но кладоискатели уже работают вовсю. Некоторые предполагают, что пастух нашел кристаллы кварца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алмазная лихорадка   кладоискатели   новости   юар   южная африка   
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10  комментариев
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22k
Батончик с маком 51 минуту назад
Толпы РАБОТАЮЩИХ ниггеров!!! Эти фотки надо показывать пиндосовским афрочерножопым. Они ох.уеют от увиденного - не грабят, не убивают, не играют в баскетбол, не ширяются, не воют реп...., а РАБОТАЮТ, причём руками
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1k
Sam22 9 минут назад
"Местное правительство уже попросило людей покинуть объект, ..."
Само собой. Понаехали, коронавирус распространяют!
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6k
Trenzel2003 13 минут назад
А вы знаете как появилось черное море?
Хохол самородок нашел. И раструбил всем остальным хохлам.
Так и тут. Негры алмазы нашли. Значит будет море. А рядом горы.
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Ждите многометровый котлован.
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4k
yahaomsk 38 минут назад
был белый хозяин- было плохо, отдали всё черномазым- стало ещё хуже...
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6k
ваня панкин Час назад
работайте негры, солнце еще высоко!!!
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27k
winergy2012 Час назад
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4k
rutt Час назад
Похожи вроде, там у одного явно на несколько мультов камешек.
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