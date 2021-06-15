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15 июня 2021 23:51
Подборка фотографий известных людей из наших 90-х
2.
Певица «Натали» во время круиза по Европе, 1999 год
3.
Ирина Салтыкова на одном из своих выступлений, Россия, конец 90-х
4.
Группа «Стрелки» посещает раненых солдат воевавших в Чечне, 2000 год
5.
Александр Лыков на съемках «Улицы разбитых фонарей», 1995 год
6.
Андрей Губин со своей поклонницей после концерта, 1990-годы
7.
Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский на съёмках рубрики «Крутое пике» юмористической передачи «Каламбур» (62 выпуск), 1998 год
8.
Группа «Иванушки International» с плакатом своей группы, Россия, 1996 год
9.
Певица Земфира со своими поклонниками после концерта, Россия, начало 2000-х
10.
Григорий Лепс со своими друзьями в ресторане «1.3.7», отеля «Жемчужина», в котором он работа, Сочи, начало 1990-х
11.
Лучший друг детей 90-х Сергей Супонев с юным поклонником, Россия, 1995 год
12.
«Гости из Будущего» и группа «Plazma» в Санкт-Петербурге, 2000 год
13.
Чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая у себя в квартире. Россия, 1997 год
14.
Егор Летов играет в шахматы, Россия 1990-е годы.
15.
Спартак Мишулин со своей коллекцией значков, Россия, 1997 год
16.
«Гражданская оборона» на улице Восстания в Санкт-Петербурге, 1998 год
17.
Ирина Салтыкова с девушками из подтанцовки, конец 1990-х
18.
Певица «Линда» со своим продюсером Максимом Фадеевым дают интервью местной газете, Россия, 1996 год
19.
Актёр Александр Баширов на вечеринке в ночном клубе «Пилот» в Москве, декабрь 1993 год
20.
Александр Цекало и певица Алсу во время гастрольного тура по Волге, Россия, 2000 год
21.
Настоящие звёзды российского хоккея девяностых – Александр Могильный и Павел Буре в компании легендарного советского тренера Виктора Тихонова
22.
Тренер сборной России Станислав Черчесов радостно держит кастрюлю с супом, на тот момент вратарь сборной СССР, 1990 год
23.
Сергей Бодров младший фотографируется с военнослужащими срочниками, Россия, конец 1990-х
24.
Николай Фоменко с коллегами во время работы на радио, 1997 год.
25.
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко даёт интервью перед выступлением в клубе «Баобаб», Омск, 1998 год
26.
Децл и певица Маруся, Россия, 2001 год
27.
Певица Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Серые глаза», 1995 год
28.
Леонид Ярмольник в гостях у Владислава Листьева, начало 1990-х
29.
Виктор Сухоруков на съемках фильма Брат-2, 1999 год
31.
Михаил Гребенщиков, Александр Ревва и Гарик Мартиросян, конец 90-х
32.
Сергей Бодров младший и Виктор Сухоруков, конец 90-х
33.
Юрий Стыцковский и Эвелина Бледанс, Одесса, 1993 год
34.
Юрий Клинских со своей подругой Ольгой Самариной. Москва, вторая половина 90-х
35.
Андрей Краско с сыновьями Яном и Кириллом, конец 90-х
36.
Лучший друг детей 90-х Сергей Супонев отдыхает с друзьями на рыбалке, Россия, 1998 год
37.
Выпивают видимо за любовь. Игорь Николаев и Сосо Павлиашвили на одной из частных вечеринок, 1990-е годы
38.
Жанна Фриске и Ольга Орлова во время концерта «Блестящих» в Московском Дворце Молодёжи, 18 мая 2000 года
39.
Ведущим программы «МузОбоз» Иван Демидов в студии телекомпании ВИD. Россия, Москва, «Останкино», 1990-е годы
40.
Дмитрий Нагиев с Клаудией Шиффер, Санкт-Петербург, 1997 год
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