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Наши девяностые

Наши девяностые (40 фото)

Автор:
15 июня 2021 23:51
Метки: 90-е   знаменитости   фото   
653
40
Подборка фотографий известных людей из наших 90-х

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Метки: 90-е   знаменитости   фото   
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4  комментария
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62k
Доктор Джонс 18 минут назад
Жизнь била ключом, но некоторые и не предполагали, что скоро их не станет...
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156k
☭Cheкаво☭ 2 минуты назад
Комментарий к фото
Что это за форма идиотская, пиндосам хотели услужить за развал СССР?
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156k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
Комментарий к фото
На девушек с пониж.соц.ответсв. похожи)
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156k
☭Cheкаво☭ 12 минут назад
Комментарий к фото
Нифига у ЗВЕЗДЫ, квартира как у рядового гражданина тех времен, часики эти, ковер, шифоньер, эта хреновина.........ну в общем по веяло от этой фотки "святыми 90----ми"
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