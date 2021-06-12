Тресковая война

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Занятные факты о треске:
1. Треска поедает свою же молодь.
2. Исландия и Великобритания устроили три войны из-за трески.
3. Самка трески может за сезон отложить 6 млн икринок.
4. Нормальную печень трески очень сложно достать в магазинах.
Поговорим о самом неоднозначном факте. Как известно, печень трески может быть изготовлена только из свежевыловленной трески, а в магазинах почти везде продаётся…
1. Треска поедает свою же молодь.
2. Исландия и Великобритания устроили три войны из-за трески.
3. Самка трески может за сезон отложить 6 млн икринок.
4. Нормальную печень трески очень сложно достать в магазинах.
Поговорим о самом неоднозначном факте. Как известно, печень трески может быть изготовлена только из свежевыловленной трески, а в магазинах почти везде продаётся…
Автор: Татьяна Иващенко
Первый конфликт произошел в 1952 году. Маленькая большая Исландия (население примерно 150 тыс человек) зависела от рыбного промысла, а запасы рыбы небесконечны, вот она и решила расширить свои морские границы с 3-х до 4-х морских миль, чтобы защитить популяцию трески (и некоторых других видов рыб) от грабительского вылова другими странами. «Экая милота, - подумала Великобритания, чьи рыбаки активно потворствовали этому самому снижению популяции, - но как насчёт нет?». Великобритания подала на Исландию в Международный суд и закрыла свои порты для исландцев. Те погоревали – Великобритания была основным покупателем трески, - но быстро нашли выход: СССР искал влияния на членов НАТО и хотел найти его через покупку трески, а США же, видя стремление Союза договориться с Исландией, хотела резко этому воспротивиться и тоже стали закупать треску у Исландии. В итоге Британия сдалась, вынужденная подчиниться решению ОЭСР, который притязания Исландии всё же признал.
Но это ещё не война.
Первая тресковая началась в 1958 и продлилась до марта 61-го, и речь уже пошла о расширении с 4-х до 12-ти миль. Здесь, однако, викингам не повезло: все члены НАТО были против. Великобритания подчеркнула своё «нет» военными судами, которые отправились охранять траулеры от нападок исландских береговых патрулей. Всего в защите британских моряков поучаствовало 53 военных корабля, которым противостояли семь патрульных катеров и одна «летающая лодка». Что говорить, присутствие чужих кораблей в родном море взбесило исландцев, в Рейкьявике люди протестовали у британского посольства (в ответ оттуда лились звуки военных маршей), все семь патрульных катеров с Тором во главе (не буквально – это название катера) выдворяли британских моряков не покладая рук, но военные корабли всегда невовремя появлялись рядом.
Ну что же, остаётся шантаж.
«Выйду-ка я из НАТО, – размышляла Исландия, -ам со факинг грейтфул фор май экс, и всё такое. Треска дороже». CCCP призывно улыбнулся, Штаты дернулись и надавили на Лондон. Ругаясь сквозь зубы, Великобритания отозвала свои корабли и признала новые морские границы.
Исландия 1:0 Великобритания
Но годы идут, а трески больше не становится: в 70-х вылов упал почти до нуля. По прогнозам биологов, популяция могла полностью исчезнуть в течение десяти лет. Исландия бьёт тревогу, мировая общественность отмахивается, все продолжают рыбачить в околоисландских водах. Видя это, Исландия в одностороннем порядке расширяет границы до 50 миль. Это возмущает уже не только Великобританию, но теперь и ФРГ, и сообща они подают в Международный суд. Но исландцы уже учли свои ошибки, и теперь они не пытаются выдворить чужих рыбаков из страны, а просто обрезают им сети. Потому что нельзя вставать между потомками викингов и треской! В ответ – немного предсказуемо – приходит британский флот. Начинаются столкновения, (иногда буквально – корабли таранят друг друга), и в этой войне появляется первая жертва, Халлдор Халльфредссон (погиб от удара током сварочного оборудования после того, как морская вода затопила отсек, в котором он производил ремонт корпуса). Исландия проигрывает суд, и снова грозит выйти из НАТО. Штаты снова давят на всех, и все снова признают право Исландии на 50 морских миль.
Так заканчивается вторая тресковая война.
В ноябре 75 начинается третья тресковая. Теперь границы должны быть расширены до 200 миль. К ней Исландия подошла основательно: помимо шести патрульных катеров у викингов были два траулера польской постройки, вооруженные и превращенные в корабли береговой охраны, а также никуда не девшиеся твёрдый дух и любовь к треске. «Да вашу ж мать, - сказала Великобритания, - я - царица морей, я- империя, я – важный остров, но не вы!». «Треска наша»,- ответила Исландия и всё завертелось по новой.
Эта война была самой жестокой –рыболовные снасти обрезались с небывалым упорством, корабли таранили друг друга при любой возможности, Исландия грозилась купить военные корабли у СССР (не то, чтобы у них были деньги, но тут был отличный повод договориться). Дошло до разрыва дипотношений между островами. Закончилось всё предсказуемо: Исландия пригрозила закрыть базу НАТО, все опять скрипнули зубами и признали 200-мильную зону.
Так закончилась третья тресковая война.
Вот чего, ребята, можно добиться упорством. Так что будете искать печень трески – не сдавайтесь и ищите ту, что сделана в море. Никакой заморозки, только хардкор!
Но это ещё не война.
Первая тресковая началась в 1958 и продлилась до марта 61-го, и речь уже пошла о расширении с 4-х до 12-ти миль. Здесь, однако, викингам не повезло: все члены НАТО были против. Великобритания подчеркнула своё «нет» военными судами, которые отправились охранять траулеры от нападок исландских береговых патрулей. Всего в защите британских моряков поучаствовало 53 военных корабля, которым противостояли семь патрульных катеров и одна «летающая лодка». Что говорить, присутствие чужих кораблей в родном море взбесило исландцев, в Рейкьявике люди протестовали у британского посольства (в ответ оттуда лились звуки военных маршей), все семь патрульных катеров с Тором во главе (не буквально – это название катера) выдворяли британских моряков не покладая рук, но военные корабли всегда невовремя появлялись рядом.
×
Ну что же, остаётся шантаж.
«Выйду-ка я из НАТО, – размышляла Исландия, -ам со факинг грейтфул фор май экс, и всё такое. Треска дороже». CCCP призывно улыбнулся, Штаты дернулись и надавили на Лондон. Ругаясь сквозь зубы, Великобритания отозвала свои корабли и признала новые морские границы.
Исландия 1:0 Великобритания
Но годы идут, а трески больше не становится: в 70-х вылов упал почти до нуля. По прогнозам биологов, популяция могла полностью исчезнуть в течение десяти лет. Исландия бьёт тревогу, мировая общественность отмахивается, все продолжают рыбачить в околоисландских водах. Видя это, Исландия в одностороннем порядке расширяет границы до 50 миль. Это возмущает уже не только Великобританию, но теперь и ФРГ, и сообща они подают в Международный суд. Но исландцы уже учли свои ошибки, и теперь они не пытаются выдворить чужих рыбаков из страны, а просто обрезают им сети. Потому что нельзя вставать между потомками викингов и треской! В ответ – немного предсказуемо – приходит британский флот. Начинаются столкновения, (иногда буквально – корабли таранят друг друга), и в этой войне появляется первая жертва, Халлдор Халльфредссон (погиб от удара током сварочного оборудования после того, как морская вода затопила отсек, в котором он производил ремонт корпуса). Исландия проигрывает суд, и снова грозит выйти из НАТО. Штаты снова давят на всех, и все снова признают право Исландии на 50 морских миль.
Так заканчивается вторая тресковая война.
В ноябре 75 начинается третья тресковая. Теперь границы должны быть расширены до 200 миль. К ней Исландия подошла основательно: помимо шести патрульных катеров у викингов были два траулера польской постройки, вооруженные и превращенные в корабли береговой охраны, а также никуда не девшиеся твёрдый дух и любовь к треске. «Да вашу ж мать, - сказала Великобритания, - я - царица морей, я- империя, я – важный остров, но не вы!». «Треска наша»,- ответила Исландия и всё завертелось по новой.
Эта война была самой жестокой –рыболовные снасти обрезались с небывалым упорством, корабли таранили друг друга при любой возможности, Исландия грозилась купить военные корабли у СССР (не то, чтобы у них были деньги, но тут был отличный повод договориться). Дошло до разрыва дипотношений между островами. Закончилось всё предсказуемо: Исландия пригрозила закрыть базу НАТО, все опять скрипнули зубами и признали 200-мильную зону.
Так закончилась третья тресковая война.
Вот чего, ребята, можно добиться упорством. Так что будете искать печень трески – не сдавайтесь и ищите ту, что сделана в море. Никакой заморозки, только хардкор!
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Не мое. Автор - Юрий Гудименко
Я долго думал, как можно понятно и нескучно рассказать о великой (без кавычек) победе крохотной Исландии над Британской империей в так называемой «Тресковой войне». И не придумал ничего лучше, чем описать все 18 лет войны в ролях. Пардон, но с матом, без него никак. Очень поучительная история для современной Украины, и не только для неё…
Итак, Тресковые войны.
Действующие лица:
Британская империя население около 51 миллиона человек, ядерное государство.
Исландия население около 300 тысяч человек, армия отсутствует.
НАТО альянс, в котором состоят и Британия, и Исландия.
Другие страны СССР, ФРГ, США и прочие.
Акт первый. 1958 год
Исландия. Мне нужна треска.
Другие страны. У тебя есть 4 мили вокруг твоего, хм, островка, вот и лови себе там.
Исландия. Мне нужно больше трески.(Исландия заявляет, что теперь ей принадлежит вся морская территория на 12 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Ни хрена себе!
Исландия (нежно). Треска, трескулечка, трескушечка моя...
Британия. Слышь, ты...
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Слышь, вы. Я как ловила у тебя рыбу, так и буду ловить. Намёк понятен?
Исландия. Уебу.
Британия (в шоке): Что?!
Исландия. У-е-бу.
Британия. У меня ядерное оружие.
Исландия. Ты в меня не попадёшь.
Британия. У меня флот.
Исландия. Скоро ты будешь вспоминать, как приятно было говорить о своём флоте в настоящем времени.
Британия. У тебя населения меньше, чем у меня матросов на флоте!
Исландия. Ничего. Треска станет жирнее на английском мясе.
Британия. Ах ты... (Британские рыбаки продолжают ловить треску в водах Исландии)
Исландия (задумчиво). Уебу.(Исландская береговая охрана окружает британские корабли и обрезает им тралы)
Британия (поперхнувшись чаем с молоком). Да вы охуели!..
Исландия (довольным голосом). О, наконец-то Британия говорит с Исландией на "вы".
Британия. Мне нужна треска!
Исландия. Нет. Треска нужна Исландии и Советскому Союзу. Эй, Союз, хочешь немного рыбки?
СССР (издалека). Рыбка? Союз хочет рыбки!
Британия. Блядь...(Британия выводит своих рыбаков и признаёт права Исландии на 12-мильную зону)
Акт второй. 1972 год
Исландия. Мне нужна треска.
Британия. Опять?!
Исландия. Мне. Нужна. Треска. (Исландия заявляет, что теперь её исключительные права распространяются на 50 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Да ты охуела!
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Ты меня достала, мелкая паскуда.
Германия. И меня. Мне, может, тоже треска нужна!(Британия и Германия продолжают ловить рыбу в водах Исландии, приставив к своим рыбакам фрегаты военно-морского флота)
Исландия (задумчиво). Уебу. Обеих.(Исландская береговая охрана пытается обрезать тралы у английских рыбаков, но нарывается на предупредительный огонь военного флота)
Исландия (меланхолично). Не я уебу так другие уебут... (поднимает трубку) Алло, США? Исландия беспокоит. Нет, не Ирландия, а Исландия. Нет, это разные страны. Уебу. Что? Нет, это пока не вам. У нас тут ваша военная база была, помните? В смысле "до сих пор стоит"? Сейчас уберем, раз стоит. А то нас тут обижают, а от вашей базы никакого толку. Мы другую базу поставим, красную. С медведем и кнопкой. И русскими. Что значит "не надо"? А, "решите вопрос"? Ну хорошо, решайте побыстрее. Чао. (вешает трубку)
СССР. Меня кто-то звал?
Исландия. Нет, тебе послышалось.
СССР. А треска ещё есть?
Исландия. Нет. Она утонула.
СССР. Жаль.
США. Эй, вы там, которые в исландских водах!
Британия и Германия (хором). Что?
США. Идите оттуда нахуй, пожалуйста.
Британия. Но треска...
США. От трески изжога.
Британия (обречённо). Блядь...(Британия и Германия покидают исландские воды)
Исландия. Уебу в следующий раз.
Акт третий. 1975 год
Исландия. Мне нужна треска.
Британия и Германия (оглянувшись, тихим шёпотом). Пошла нахуй.
Исландия. Мне. Нужна. Треска. (Исландия заявляет, что теперь ей принадлежат воды на 200 миль вокруг острова)
Другие страны. Исландия, да ты... то есть вы...
Исландия (перебивает). Уебу.
Германия (меланхолично). Уебёт.
Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ёбнулась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану! (Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ёбнулась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). [мат]. (Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Блядь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
США (в панике). Вы же оба члены НАТО!
Исландия (не оборачиваясь). Уже нет.
США (впадая в хтонический ужас). Как это нет?!
Исландия. Мы не будем сражаться плечом к плечу с трусливыми английскими крысами. Мы выходим из НАТО.
Другие страны (хором). Охуеть!..
США (бледнея). Но ведь у вас единственная база НАТО в северных морях!
СССР (подкрадываясь). А вот с этого места поподробнее...
США. Блядь! Британия! Можно тебя на два слова?
Британия (нехотя). Ну что ещё?!
США. Свали оттуда!
Британия. Это вопрос принципа!
США. Уебу!
Исландия. Отвали, США, это я её первая заметила!
США. Да ты охуела!
Исландия (помахивая треской). А знаете, медведи очень любят сырую рыбу. Исторический факт.
СССР. Ры-ы-ы-ыба-а-а-а...
США. Блядь! Британия!
Британия (разочарованно). Да что ж за хуйня... (Британия отзывает свои корабли и вслед за всеми странами Европы признаёт право Исландии на 200-мильную зону вокруг острова)
Исландия (грустно). Великий Один остался без жертвоприношения... И веселье так быстро закончилось… (оглядываясь по сторонам и замечая вулкан Эйяфьядлайёкюдль) Хотя всё ещё можно поправить!
Все страны мира (хором). Блядь...
Занавес
Вкусная штука