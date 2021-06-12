Тресковая война

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Первый конфликт произошел в 1952 году. Маленькая большая Исландия (население примерно 150 тыс человек) зависела от рыбного промысла, а запасы рыбы небесконечны, вот она и решила расширить свои морские границы с 3-х до 4-х морских миль, чтобы защитить популяцию трески (и некоторых других видов рыб) от грабительского вылова другими странами. «Экая милота, - подумала Великобритания, чьи рыбаки активно потворствовали этому самому снижению популяции, - но как насчёт нет?». Великобритания подала на Исландию в Международный суд и закрыла свои порты для исландцев. Те погоревали – Великобритания была основным покупателем трески, - но быстро нашли выход: СССР искал влияния на членов НАТО и хотел найти его через покупку трески, а США же, видя стремление Союза договориться с Исландией, хотела резко этому воспротивиться и тоже стали закупать треску у Исландии. В итоге Британия сдалась, вынужденная подчиниться решению ОЭСР, который притязания Исландии всё же признал.Но это ещё не война.Первая тресковая началась в 1958 и продлилась до марта 61-го, и речь уже пошла о расширении с 4-х до 12-ти миль. Здесь, однако, викингам не повезло: все члены НАТО были против. Великобритания подчеркнула своё «нет» военными судами, которые отправились охранять траулеры от нападок исландских береговых патрулей. Всего в защите британских моряков поучаствовало 53 военных корабля, которым противостояли семь патрульных катеров и одна «летающая лодка». Что говорить, присутствие чужих кораблей в родном море взбесило исландцев, в Рейкьявике люди протестовали у британского посольства (в ответ оттуда лились звуки военных маршей), все семь патрульных катеров с Тором во главе (не буквально – это название катера) выдворяли британских моряков не покладая рук, но военные корабли всегда невовремя появлялись рядом.Ну что же, остаётся шантаж.«Выйду-ка я из НАТО, – размышляла Исландия, -ам со факинг грейтфул фор май экс, и всё такое. Треска дороже». CCCP призывно улыбнулся, Штаты дернулись и надавили на Лондон. Ругаясь сквозь зубы, Великобритания отозвала свои корабли и признала новые морские границы.Исландия 1:0 ВеликобританияНо годы идут, а трески больше не становится: в 70-х вылов упал почти до нуля. По прогнозам биологов, популяция могла полностью исчезнуть в течение десяти лет. Исландия бьёт тревогу, мировая общественность отмахивается, все продолжают рыбачить в околоисландских водах. Видя это, Исландия в одностороннем порядке расширяет границы до 50 миль. Это возмущает уже не только Великобританию, но теперь и ФРГ, и сообща они подают в Международный суд. Но исландцы уже учли свои ошибки, и теперь они не пытаются выдворить чужих рыбаков из страны, а просто обрезают им сети. Потому что нельзя вставать между потомками викингов и треской! В ответ – немного предсказуемо – приходит британский флот. Начинаются столкновения, (иногда буквально – корабли таранят друг друга), и в этой войне появляется первая жертва, Халлдор Халльфредссон (погиб от удара током сварочного оборудования после того, как морская вода затопила отсек, в котором он производил ремонт корпуса). Исландия проигрывает суд, и снова грозит выйти из НАТО. Штаты снова давят на всех, и все снова признают право Исландии на 50 морских миль.Так заканчивается вторая тресковая война.В ноябре 75 начинается третья тресковая. Теперь границы должны быть расширены до 200 миль. К ней Исландия подошла основательно: помимо шести патрульных катеров у викингов были два траулера польской постройки, вооруженные и превращенные в корабли береговой охраны, а также никуда не девшиеся твёрдый дух и любовь к треске. «Да вашу ж мать, - сказала Великобритания, - я - царица морей, я- империя, я – важный остров, но не вы!». «Треска наша»,- ответила Исландия и всё завертелось по новой.Эта война была самой жестокой –рыболовные снасти обрезались с небывалым упорством, корабли таранили друг друга при любой возможности, Исландия грозилась купить военные корабли у СССР (не то, чтобы у них были деньги, но тут был отличный повод договориться). Дошло до разрыва дипотношений между островами. Закончилось всё предсказуемо: Исландия пригрозила закрыть базу НАТО, все опять скрипнули зубами и признали 200-мильную зону.Так закончилась третья тресковая война.Вот чего, ребята, можно добиться упорством. Так что будете искать печень трески – не сдавайтесь и ищите ту, что сделана в море. Никакой заморозки, только хардкор!