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Тресковая война

Тресковая война (1 фото)

Автор:
12 июня 2021 23:21
Метки: СССР   война   исландия   паштет   паштет из рыбы   рыба   
349
1
Занятные факты о треске:
1. Треска поедает свою же молодь.
2. Исландия и Великобритания устроили три войны из-за трески.
3. Самка трески может за сезон отложить 6 млн икринок.
4. Нормальную печень трески очень сложно достать в магазинах.
Поговорим о самом неоднозначном факте. Как известно, печень трески может быть изготовлена только из свежевыловленной трески, а в магазинах почти везде продаётся…

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Метки: СССР   война   исландия   паштет   паштет из рыбы   рыба   
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Trilik 5 часов назад
У Юрия Гудименко есть всё то же, но в виде пьесы и с отличной порцией юмора.
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9k
Сережа 5 часов назад
Тресковые войны (18+)
Не мое. Автор - Юрий Гудименко

Я долго думал, как можно понятно и нескучно рассказать о великой (без кавычек) победе крохотной Исландии над Британской империей в так называемой «Тресковой войне». И не придумал ничего лучше, чем описать все 18 лет войны в ролях. Пардон, но с матом, без него никак. Очень поучительная история для современной Украины, и не только для неё…

Итак, Тресковые войны.

Действующие лица:
Британская империя население около 51 миллиона человек, ядерное государство.
Исландия население около 300 тысяч человек, армия отсутствует.
НАТО альянс, в котором состоят и Британия, и Исландия.
Другие страны СССР, ФРГ, США и прочие.

Акт первый. 1958 год

Исландия. Мне нужна треска.
Другие страны. У тебя есть 4 мили вокруг твоего, хм, островка, вот и лови себе там.
Исландия. Мне нужно больше трески.(Исландия заявляет, что теперь ей принадлежит вся морская территория на 12 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Ни хрена себе!
Исландия (нежно). Треска, трескулечка, трескушечка моя...
Британия. Слышь, ты...
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Слышь, вы. Я как ловила у тебя рыбу, так и буду ловить. Намёк понятен?
Исландия. Уебу.
Британия (в шоке): Что?!
Исландия. У-е-бу.
Британия. У меня ядерное оружие.
Исландия. Ты в меня не попадёшь.
Британия. У меня флот.
Исландия. Скоро ты будешь вспоминать, как приятно было говорить о своём флоте в настоящем времени.
Британия. У тебя населения меньше, чем у меня матросов на флоте!
Исландия. Ничего. Треска станет жирнее на английском мясе.
Британия. Ах ты... (Британские рыбаки продолжают ловить треску в водах Исландии)
Исландия (задумчиво). Уебу.(Исландская береговая охрана окружает британские корабли и обрезает им тралы)
Британия (поперхнувшись чаем с молоком). Да вы охуели!..
Исландия (довольным голосом). О, наконец-то Британия говорит с Исландией на "вы".
Британия. Мне нужна треска!
Исландия. Нет. Треска нужна Исландии и Советскому Союзу. Эй, Союз, хочешь немного рыбки?
СССР (издалека). Рыбка? Союз хочет рыбки!
Британия. Блядь...(Британия выводит своих рыбаков и признаёт права Исландии на 12-мильную зону)

Акт второй. 1972 год

Исландия. Мне нужна треска.
Британия. Опять?!
Исландия. Мне. Нужна. Треска. (Исландия заявляет, что теперь её исключительные права распространяются на 50 миль вокруг острова)
Другие страны (хором). Да ты охуела!
Исландия (поправляет). Вы.
Британия. Ты меня достала, мелкая паскуда.
Германия. И меня. Мне, может, тоже треска нужна!(Британия и Германия продолжают ловить рыбу в водах Исландии, приставив к своим рыбакам фрегаты военно-морского флота)
Исландия (задумчиво). Уебу. Обеих.(Исландская береговая охрана пытается обрезать тралы у английских рыбаков, но нарывается на предупредительный огонь военного флота)
Исландия (меланхолично). Не я уебу так другие уебут... (поднимает трубку) Алло, США? Исландия беспокоит. Нет, не Ирландия, а Исландия. Нет, это разные страны. Уебу. Что? Нет, это пока не вам. У нас тут ваша военная база была, помните? В смысле "до сих пор стоит"? Сейчас уберем, раз стоит. А то нас тут обижают, а от вашей базы никакого толку. Мы другую базу поставим, красную. С медведем и кнопкой. И русскими. Что значит "не надо"? А, "решите вопрос"? Ну хорошо, решайте побыстрее. Чао. (вешает трубку)
СССР. Меня кто-то звал?
Исландия. Нет, тебе послышалось.
СССР. А треска ещё есть?
Исландия. Нет. Она утонула.
СССР. Жаль.
США. Эй, вы там, которые в исландских водах!
Британия и Германия (хором). Что?
США. Идите оттуда нахуй, пожалуйста.
Британия. Но треска...
США. От трески изжога.
Британия (обречённо). Блядь...(Британия и Германия покидают исландские воды)
Исландия. Уебу в следующий раз.

Акт третий. 1975 год

Исландия. Мне нужна треска.
Британия и Германия (оглянувшись, тихим шёпотом). Пошла нахуй.
Исландия. Мне. Нужна. Треска. (Исландия заявляет, что теперь ей принадлежат воды на 200 миль вокруг острова)
Другие страны. Исландия, да ты... то есть вы...
Исландия (перебивает). Уебу.
Германия (меланхолично). Уебёт.
Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ёбнулась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану! (Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ёбнулась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). [мат]. (Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Блядь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
США (в панике). Вы же оба члены НАТО!
Исландия (не оборачиваясь). Уже нет.
США (впадая в хтонический ужас). Как это нет?!
Исландия. Мы не будем сражаться плечом к плечу с трусливыми английскими крысами. Мы выходим из НАТО.
Другие страны (хором). Охуеть!..
США (бледнея). Но ведь у вас единственная база НАТО в северных морях!
СССР (подкрадываясь). А вот с этого места поподробнее...
США. Блядь! Британия! Можно тебя на два слова?
Британия (нехотя). Ну что ещё?!
США. Свали оттуда!
Британия. Это вопрос принципа!
США. Уебу!
Исландия. Отвали, США, это я её первая заметила!
США. Да ты охуела!
Исландия (помахивая треской). А знаете, медведи очень любят сырую рыбу. Исторический факт.
СССР. Ры-ы-ы-ыба-а-а-а...
США. Блядь! Британия!
Британия (разочарованно). Да что ж за хуйня... (Британия отзывает свои корабли и вслед за всеми странами Европы признаёт право Исландии на 200-мильную зону вокруг острова)
Исландия (грустно). Великий Один остался без жертвоприношения... И веселье так быстро закончилось… (оглядываясь по сторонам и замечая вулкан Эйяфьядлайёкюдль) Хотя всё ещё можно поправить!
Все страны мира (хором). Блядь...

Занавес
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5k
Константин Безумов 5 часов назад
У нас такую всегда беру.
Вкусная штука


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147
Шурман 6 часов назад
Красивая рыба , особенно когда переливаться красным , в сентябре ловил на выходе из шелде в Северное море . В это воскресение не понял почему так много черной скумбрии
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147
Шурман 5 часов назад
Для рыбаков , особенности ее характера , если она взяла то сибас нервно курит в сторонке , рыба просто так без боя не сдается , одно дело с лодки ее брать а другое когда у тебя к примеру на 120 метров от береговой линии стоит 4.50 удочка и ты тянешь ее и груз 150-200 , это не передать словами .
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