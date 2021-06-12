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Пост позитивной милоты

Пост позитивной милоты (22 фото)

Автор:
12 июня 2021 18:51
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: позитив   природа   фото   
566
22
Фотографии, после просмотра которых вы навсегда влюбитесь в бегемотиков.
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Метки: позитив   природа   фото   
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374
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Милота.
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1
Вячеслав Ковалик 20 минут назад
Коалы, бегемоты, свинки милые?)) Коалы кормят своими испражнениями своих детей, свинки жрут своих детей, бегемоты разбрасывают хвостом испражнения на несколько метров...
Ну а если в общем - то да, милота несусветная
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