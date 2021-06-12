Пост позитивной милоты

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Фотографии, после просмотра которых вы навсегда влюбитесь в бегемотиков.
Все любят кошечек и собак, пандочек, шиншилл, дельфинов, хомячков, морских свинок, тигрят и коал… Этот список можно продолжать еще очень долго, но справедливо будет заметить, что в большинстве «рейтингов» самых милых животных почему-то отсутствуют бегемоты.
А очень зря, ведь эти млекопитающие, оказываются, могут быть весьма привлекательными. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии ниже.
А очень зря, ведь эти млекопитающие, оказываются, могут быть весьма привлекательными. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии ниже.
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К счастью, есть и те люди, которые заботятся о бегемотах. А они – отвечают им взаимностью.
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