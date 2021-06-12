Пост позитивной милоты

Все любят кошечек и собак, пандочек, шиншилл, дельфинов, хомячков, морских свинок, тигрят и коал… Этот список можно продолжать еще очень долго, но справедливо будет заметить, что в большинстве «рейтингов» самых милых животных почему-то отсутствуют бегемоты.



А очень зря, ведь эти млекопитающие, оказываются, могут быть весьма привлекательными. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии ниже.