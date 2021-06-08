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Россия 2077

Россия 2077 (23 фото)

Автор:
08 июня 2021 13:44
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   будущее   рисунки   технологии   фото   
2171
23
Ростовский художник и дизайнер Евгений Зубков создает работы, посвященные «России будущего».
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Метки: Юмор   будущее   рисунки   технологии   фото   
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8  комментариев
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3k
Борис Карабанов 6 часов назад
Наверное, это "прогрессивный" художник. У всех "прогрессивных" художников и фотохудожников работы связанные с Россией и СССР непременно в невероятно мрачных тонах, с использованием различного рода приёмов и эффектов огрубляющих изображение, создающих тягостное впечатление. Ну, так уж повелось издавна. Традиция такая.
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1k
Vovan Petroff 52 минуты назад
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1k
Ёжиха Час назад
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
Н. А. Некрасов
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20k
Davy Jones 4 часа назад
Неправда в будущем не будет ваз2107, там будут весты и гранты
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21k
SerGProS 4 часа назад
Доставщики какие-то не продвинутые. Хотя бы так

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694
Татьяна Юсова 5 часов назад
Мда... Тут психиатрией попахивает...
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115k
InfoVoin Автор поста 6 часов назад
Короткометражка... 2056 год. Власть в мире делят две супердержавы. Мир на грани войны и тотального уничтожения. Но не все так грустно!
Ссылка youtu.be
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