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Ростовский художник и дизайнер Евгений Зубков создает работы, посвященные «России будущего».
При создании образа художник частично вдохновляется дизайном игры Cyberpunk 2077. Киберпанковая Россия 2077 года выделяется характерной чертой: инновации и технологии соседствуют с жилой средой и техникой, оставшимися еще со времен Советского Союза.
Евгений Зубков говорит, что «Russia 2077» — проект, представляющий собой параллельную реальность, где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени.
Евгений Зубков говорит, что «Russia 2077» — проект, представляющий собой параллельную реальность, где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени.
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Метки: Юмор будущее рисунки технологии фото
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