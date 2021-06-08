При создании образа художник частично вдохновляется дизайном игры Cyberpunk 2077. Киберпанковая Россия 2077 года выделяется характерной чертой: инновации и технологии соседствуют с жилой средой и техникой, оставшимися еще со времен Советского Союза.



Евгений Зубков говорит, что «Russia 2077» — проект, представляющий собой параллельную реальность, где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени.