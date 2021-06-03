"Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире"

Датские свингеры недавно отмечали праздник - спустя несколько месяцев после карантина специальные клубы снова заработали. Местная радиостанция отправила журналистку проведать обстановку, но женщина так увлеклась, что занялась сексом во время прямого эфира.
Местная радиостанция Radio4 отправила самую бойкую журналистку Луизу Фишер на свингер-вечеринку. Придя в клуб Swingland в городе Исхое, Луиза приступила к записи репортажа - взяла интервью у одного из посетителей клуба.
Спустя несколько фраз разговор перетёк в действие. Женщина занялась сексом в прямом эфире. После этого радиостанция Radio4 опубликовала в Twitter фрагмент репортажа. Сначала люди просто разговаривают, но уже после нескольких фраз слышны стоны.
Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортёра, так и для гостей вечеринки, - написали в Twitter-аккаунте радиостанции.
Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.— Radio4 (@radio4dk) May 27, 2021
Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.
Hør hele reportagen her:https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO
Позже Луиза Фишер рассказала изданию Bild, что вечеринка ей очень понравилась. Она не состоит в отношениях, поэтому подумала: "А почему бы и нет?" При этом женщина отметила, что в свингер-клубах очень вежливые люди.
У меня сложилось впечатление, что в свингер-клубе все посетители гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в тех же обычных барах и клубах, - отметила журналистка.
Источник:
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1. Снимаешь самую дешевую проститутку.
2. Идёшь с ней в свингер клуб.
3. Меняешь её на чью-то нормальную жену.
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Развели? Да она, по ходу, за этим и пришла
Не дай бох настолько огододать
не ну а как иначе так быстро раскрутить на секос ?
*чпок* - Добрый вечер!