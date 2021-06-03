"Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире"

Позже Луиза Фишер рассказала изданию Bild, что вечеринка ей очень понравилась. Она не состоит в отношениях, поэтому подумала: "А почему бы и нет?" При этом женщина отметила, что в свингер-клубах очень вежливые люди.

У меня сложилось впечатление, что в свингер-клубе все посетители гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в тех же обычных барах и клубах, - отметила журналистка.