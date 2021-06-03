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Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире

Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире (3 фото)

Автор:
03 июня 2021 09:37
Сообщество : Истории
Метки: журналистка   интересное   истории   свингеры   секс   совпадение   фото   
8030
3

Датские свингеры недавно отмечали праздник - спустя несколько месяцев после карантина специальные клубы снова заработали. Местная радиостанция отправила журналистку проведать обстановку, но женщина так увлеклась, что занялась сексом во время прямого эфира.

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Метки: журналистка   интересное   истории   свингеры   секс   совпадение   фото   
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58  комментариев
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5k
ДеониS 2 часа назад
"что в свингер-клубах очень вежливые люди" - разрешите вам впердолить мадам
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2k
Carex 4 минуты назад
А где видео? Друг спрашивает.
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17k
nobody® 7 минут назад
на первом фото с ней операторка
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21k
Inter 8 минут назад
культурная Европа
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16k
Александр 21 минуту назад
Вся суть журналистики.
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16k
Злобный Члегр 22 минуты назад
Какие ваши доказательства?
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85
Nane First NameLast Полчаса назад
Буэ. Даже я бы не стал. Что уж говорить о друге
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6k
sivanov1079 Полчаса назад
Ключевое здесь "прямой эфир РАДИОСТАНЦИИ". По радио на 1 причину больше нап*деть, чем по тв.))
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3k
Maikie 44 минуты назад
Похоже кто-то очень много выпил на этой вечеринке ( и это была не журналистика...))
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12k
* 46 минут назад
На заметку желающим:
1. Снимаешь самую дешевую проститутку.
2. Идёшь с ней в свингер клуб.
3. Меняешь её на чью-то нормальную жену.
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56k
Парагвайский шпион 54 минуты назад
Да нормально всё. Если бы я пошел делать репортаж из свингер-клуба, я бы тоже кого-нибудь отвалтузил бы.
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834
Павел 55 минут назад
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11k
Oleg 56 минут назад
Это нее заперли с ними, это из оставили с ней...
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
Есть старое поверье, что на репортажи из свингер клубов журналистки не надевают трусы...
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире"
==============
Развели? Да она, по ходу, за этим и пришла


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6k
B0n Час назад
А у цЭганке на плече гранатомёт? Что за шоу уродов?
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231
Alex Час назад
Так это же несчастный случай на производстве.
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29k
Netyn Час назад
Она же стремная
Не дай бох настолько огододать
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9k
Alex Час назад
Вот это вот развели на секс? Или им просто было некуда бежать?
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32k
Опаньки Час назад
"У меня сложилось впечатление, что в свингер-клубе все посетители гораздо вежливее друг с другом"

не ну а как иначе так быстро раскрутить на секос ?
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4k
Vasiliy Час назад
Вежливые, как лось...
*чпок* - Добрый вечер!
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