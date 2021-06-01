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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
01 июня 2021 17:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
4915
33
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Подборка смешных и не очень картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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85  комментариев
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4k
CruelAsm 6 часов назад
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Дырочка в правом боку скорее всего.
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4k
samsr 16 минут назад
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Кони пьяны, хлопцы запряжены
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8k
Павел 20 минут назад
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Это мозг??
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4k
samsr 21 минуту назад
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Тоже за бота подумал...)
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2k
Дмитрий ! 22 минуты назад
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Можно было бы парой -тройкой тысяч обойтись и получить лучший результат.
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4k
samsr 22 минуты назад
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Быбы высасывают все соки
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36
Ганс Юденфойер 50 минут назад
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Дай человеку рыбу, и он сыт весь день. Но дай ему арбуз - и он ссыт всю ночь...
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36
Ганс Юденфойер 53 минуты назад
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Надо как у Пратчетта, начинать с первой главы - "Эта струны" (с). А не листать сразу в конец самоучителя )
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10k
Василий Сургайло 55 минут назад
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Сцука, реально мелкая только повыпрашивала поп-ит и простую ямку (симпл-димпл)... Теперь опять по новой? Раньше хоть по пол-года - год держалась хрень эта всякая
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36
Ганс Юденфойер 56 минут назад
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Видно же, что ни о чем не жалеет
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2k
Parabellum Час назад
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Какой он тебе после этого бро? Забери у этого чмыря свою куртку, а потом брызни через "грушу" в замочную скважину бензина, подожги и уходи
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2k
Parabellum 2 часа назад
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Ааа. Я думал это "будильник" на который глушитель подвешивается к днищу машины
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1k
prjanik 2 часа назад
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Смешные комментарии из соц.сетей
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1k
Что-то прохладно 2 часа назад
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Так сказать, прикрывают срам.
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1k
Что-то прохладно 2 часа назад
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Такой дородный может марафонить долго, наверное.
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