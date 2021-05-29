ООН призвала поставить крест на угольной промышленности

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Генсек ООН Антониу Гутерриш на Международном финансовом форуме, проходящем в Пекине, призвал руководителей государств отказаться от дальнейшего инвестирования угольной промышленности.
Генеральный секретарь поставил в пример Южную Корею, которая отказалась не только финансировать "угольные" проекты на территории страны, но и за рубежом.
Напомним, что всего неделю назад на встрече министров экологии и окружающей среды G7 уже появилось заявление о том, что крупнейшие экономики планеты откажутся от использования угля. Но опять же... отказ стран G7 состоялся с оговоркой. Частному бизнесу не будет запрещено инвестировать в "грязную" энергетику, а вот инвестиции и дотации со стороны государства будут заморожены полностью.
Напомним, что всего неделю назад на встрече министров экологии и окружающей среды G7 уже появилось заявление о том, что крупнейшие экономики планеты откажутся от использования угля. Но опять же... отказ стран G7 состоялся с оговоркой. Частному бизнесу не будет запрещено инвестировать в "грязную" энергетику, а вот инвестиции и дотации со стороны государства будут заморожены полностью.
Стоит отметить, что разведанных запасов угля хватит примерно на 110-130 лет. А мировыми лидерами по добыче угля выступают Китай и США. На эти две страны приходится 45% и 10% всего добытого угля соответственно. Но если в Китае разведанных запасов хватит на 38 лет, то в США примерно на 245 лет.
Кстати, самые большие запасы угля приходятся на Россию и Казахстан (420 лет и 308 лет соответственно). При этом ни Россия, ни Казахстан не входят даже в Топ-5 крупнейших стран по добыче угля.
Кстати, самые большие запасы угля приходятся на Россию и Казахстан (420 лет и 308 лет соответственно). При этом ни Россия, ни Казахстан не входят даже в Топ-5 крупнейших стран по добыче угля.
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В ближайшие несколько десятков лет ничем это не заменить.
Им теперь надо повышать стоимость своих товаров, теряя конкурентоспособность?
Генсек ООН китайцев за дебилов считает? (вопрос риторический)