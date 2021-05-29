ООН призвала поставить крест на угольной промышленности

Стоит отметить, что разведанных запасов угля хватит примерно на 110-130 лет. А мировыми лидерами по добыче угля выступают Китай и США. На эти две страны приходится 45% и 10% всего добытого угля соответственно. Но если в Китае разведанных запасов хватит на 38 лет, то в США примерно на 245 лет.



Кстати, самые большие запасы угля приходятся на Россию и Казахстан (420 лет и 308 лет соответственно). При этом ни Россия, ни Казахстан не входят даже в Топ-5 крупнейших стран по добыче угля.