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ООН призвала поставить крест на угольной промышленности

ООН призвала поставить крест на угольной промышленности (2 фото)

Автор:
29 мая 2021 20:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: добыча   запрет   оон   полезные ископаемые   уголь   экология   
977
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Генсек ООН Антониу Гутерриш на Международном финансовом форуме, проходящем в Пекине, призвал руководителей государств отказаться от дальнейшего инвестирования угольной промышленности.

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Метки: добыча   запрет   оон   полезные ископаемые   уголь   экология   
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16  комментариев
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1k
friday2009 2 часа назад
Ну закроют они угольную промышленность. Тогда и металлургия загнётся, без кокса.
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1k
Педигри 6 минут назад
Доля угля в энергетике России где-то 15-20%. В некоторых странах под 80%. Так что ООН может идти и покурить в углу.
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−75
ЦСКА 20 минут назад
Молодцы. В союзе города дышали этой гадостью. Легкие у людей больные. Давно пора ее прикрыть.
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4k
Ya Полчаса назад
Вот ключевая фраза "...отказ стран G7 состоялся с оговоркой. Частному бизнесу не будет запрещено инвестировать в "грязную" энергетику...", учитывая что там практически всё частное, то понятно что они не собираются прекращать использовать уголь. Интересно чем придурки собираются пользоваться-атом нельзя, уголь нельзя, российский газ нельзя(он по версии звезданутополосатых самый грязный), остаётся только амерский газ, его и нюхать можно, а в жидком виде и пить полезно.
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293
Andrii Pohudin 41 минуту назад
ООН открыли альтернативный источник энергии? или лишь бы п..ть???
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17k
Юрий 57 минут назад
В России теплоэнергетика вырабатывает около 65% электроэнергии.
В ближайшие несколько десятков лет ничем это не заменить.
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28k
Fat Lynx Час назад
Это все до первой нормальной зимы.
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839
iCyanide Час назад
Предлагаю поставить крест на ООН. Абсолютно бесполезная организация.
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14k
vikklu Час назад
Я не понял, а что, чугун уже планете не нужен?
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10k
G@M Час назад
А польские друзья что скажут?? солидарные...
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Как тут не вспомнить:
Ссылка youtu.be
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42k
Максим Т. 2 часа назад
Простите, забыл, как ООН расшифровывается - Общество Ох@евших Нытиков?
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402
робт 2 часа назад
чуваки из ООН которые уверены что электричество берется из розетки, теперь думают что уголь кроме энергетики нигде не используется
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12k
albedo 2 часа назад
Странно как то в Пекине к такому призывать - основной источник энергии в Китае - уголь.
Им теперь надо повышать стоимость своих товаров, теряя конкурентоспособность?
Генсек ООН китайцев за дебилов считает? (вопрос риторический)
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