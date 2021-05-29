Ура! Россия выиграла у Швейцарии 4:1!

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Чемпионат мира по хоккею в этом году принес немало сюрпризов.
Напряженное ожидание болельщиков к сегодняшнему вечеру превратилось в накал страстей.
Не зная, чего ожидать, люди строили самые нелепые предположения.
Но Россия все-таки выиграла эту игру - надо признаться, очень важную для нас!
4:1. Победа!
Напряженное ожидание болельщиков к сегодняшнему вечеру превратилось в накал страстей.
Не зная, чего ожидать, люди строили самые нелепые предположения.
Но Россия все-таки выиграла эту игру - надо признаться, очень важную для нас!
4:1. Победа!
Итак, российская команда команда под управлением тренера Валерия Брагина все-таки победила швейцарцев.
С учетом того, какой неожиданный расклад сложился к этому моменту, победа была как нельзя кстати.
Слабая игра Канады, поражение финнов в игре с Казахстаном (неожиданность даже для сборной Казахстана, где почти все игроки из России), и другие сюрпризы заставили всех понервничать.
Такая ситуация сложилась из-за того, что многие игроки из звездных составов команд оказались на карантине и не смогли приехать, по крайней мере, сразу.
В итоге результаты игр на данный момент неоднозначны. Могут вылететь, не дойдя до финала, даже признанные фавориты. Поэтому игра со Швейцарией была так важна для нас - после победы нам достаточно набрать всего одно очко в двух играх (Швеция и Беларусь) для выхода к плей-офф.
Что касается самой игры, то в первом периоде она была ровной, без запоминающихся моментов, и без голов.
С учетом того, какой неожиданный расклад сложился к этому моменту, победа была как нельзя кстати.
Слабая игра Канады, поражение финнов в игре с Казахстаном (неожиданность даже для сборной Казахстана, где почти все игроки из России), и другие сюрпризы заставили всех понервничать.
Такая ситуация сложилась из-за того, что многие игроки из звездных составов команд оказались на карантине и не смогли приехать, по крайней мере, сразу.
В итоге результаты игр на данный момент неоднозначны. Могут вылететь, не дойдя до финала, даже признанные фавориты. Поэтому игра со Швейцарией была так важна для нас - после победы нам достаточно набрать всего одно очко в двух играх (Швеция и Беларусь) для выхода к плей-офф.
Что касается самой игры, то в первом периоде она была ровной, без запоминающихся моментов, и без голов.
Зато во втором периоде "Красная машина" вырвалась вперед благодаря в чем-то неожиданному голу Антона Бурдасова, который не стал тянуть с атакой, а резко ускорился и ударил по воротам.
До конца периода мы вели 1:0 и ушли на перерыв с небольшим преимуществом, но дальше был третий период...
До конца периода мы вели 1:0 и ушли на перерыв с небольшим преимуществом, но дальше был третий период...
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Прошло 2 минуты и Павел Карнаухов снова выводит Россию вперед!
Толчинский проходит справа, его роняют на лед, но даже в падении Сергей умудрился отправить шайбу к воротам прямо под клюшку Карнаухова.
2:1 и мы снова лидируем!
Толчинский проходит справа, его роняют на лед, но даже в падении Сергей умудрился отправить шайбу к воротам прямо под клюшку Карнаухова.
2:1 и мы снова лидируем!
3 гол на 53 минуте забивает все тот же Сергей Толчинский, окончательно перечеркивая надежды швейцарцев на победу!
Щвейцарцы снимают вратаря, атакуют вшестером, но не добиваются ничего, и в самом конце игры, на последней секунде, тот же Толчинский забрасывает четвертую шайбу уже в пустые ворота.
Заслуженная победа - 4:1.
Поздравляем!
Теперь у нас все шансы на выход в плей-офф - и, надеюсь, все шансы выиграть чемпионат!
Удачи нашим парням!
Щвейцарцы снимают вратаря, атакуют вшестером, но не добиваются ничего, и в самом конце игры, на последней секунде, тот же Толчинский забрасывает четвертую шайбу уже в пустые ворота.
Заслуженная победа - 4:1.
Поздравляем!
Теперь у нас все шансы на выход в плей-офф - и, надеюсь, все шансы выиграть чемпионат!
Удачи нашим парням!
Авторский пост
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Чего примазываться к победам советской сборной?
Вот если бы финнов или канадцев отодрали с таким счётом - вот это было бы "да!"