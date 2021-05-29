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Ура! Россия выиграла у Швейцарии 4:1!

Ура! Россия выиграла у Швейцарии 4:1! (5 фото)

Автор:
29 мая 2021 19:50
Метки: Брагин   Бурдасов   Карнаухов   Толчинский   спорт   хоккей   чм2021   
188
5
Чемпионат мира по хоккею в этом году принес немало сюрпризов.
Напряженное ожидание болельщиков к сегодняшнему вечеру превратилось в накал страстей.
Не зная, чего ожидать, люди строили самые нелепые предположения.
Но Россия все-таки выиграла эту игру - надо признаться, очень важную для нас!
4:1. Победа!
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Метки: Брагин   Бурдасов   Карнаухов   Толчинский   спорт   хоккей   чм2021   
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16  комментариев
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34
_________ 2 часа назад
Какого хрена это "красная машина"?
Чего примазываться к победам советской сборной?
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14k
Поручик 38 минут назад
"Победить швейцарцев" - это не то, чем можно гордиться.
Вот если бы финнов или канадцев отодрали с таким счётом - вот это было бы "да!"
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27k
Антон Час назад
Поздравляю, конечно, россиян. Боюсь показаться старым нудным старикашкой, но я бы посоветовал не петь дефирамбы и кричать, что всех порвём раньше времени. Настоящие игры начинаются с момента плэй-офф. До финального свистка последнего матча на чемпионате. Раньше это даже поводом для радости не было - просто рабочие матчи на пути к победе.
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242
Серега Антон 12 минут назад
Всех обыграют и выиграют чемпионат.Там у Канады почтальоны играют,у США студенты.У остальных тоже ,не пойми кто.Но,это как бы их проблемы.
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