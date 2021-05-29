Ура! Россия выиграла у Швейцарии 4:1!

Итак, российская команда команда под управлением тренера Валерия Брагина все-таки победила швейцарцев.

С учетом того, какой неожиданный расклад сложился к этому моменту, победа была как нельзя кстати.

Слабая игра Канады, поражение финнов в игре с Казахстаном (неожиданность даже для сборной Казахстана, где почти все игроки из России), и другие сюрпризы заставили всех понервничать.

Такая ситуация сложилась из-за того, что многие игроки из звездных составов команд оказались на карантине и не смогли приехать, по крайней мере, сразу.

В итоге результаты игр на данный момент неоднозначны. Могут вылететь, не дойдя до финала, даже признанные фавориты. Поэтому игра со Швейцарией была так важна для нас - после победы нам достаточно набрать всего одно очко в двух играх (Швеция и Беларусь) для выхода к плей-офф.

Что касается самой игры, то в первом периоде она была ровной, без запоминающихся моментов, и без голов.