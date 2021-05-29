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Танки, ставшие дотами: подвиг танкистов капитана белогуба

Танки, ставшие дотами: подвиг танкистов капитана белогуба (5 фото)

Автор:
29 мая 2021 08:57
Метки: Великая Отечественная война   Германия   СССР   война   танки   
474
5
Любой подвиг начинается с ошибки. Кто-то что-то делает не так как надо. Из-за этого кому-то другому (или даже самому накосячившему) приходится превозмогать.
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Метки: Великая Отечественная война   Германия   СССР   война   танки   
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pinbalist Час назад
дерево-земляная огневая точка - это пять!
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