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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
28 мая 2021 22:50
Метки: Юмор   прикол   пятница   
734
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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42k
doker 3 часа назад
Коньяк требует словесной дуэли, а не мордобития...

Вы с самогоном перепутали.

Хотя... Какая в пи@у разница?
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