20 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в этом году

"Лука" - компьютерный анимационный фильм, созданный студией Pixar. Название этой студии - само по себе знак качества. Итак, о чем мультфильм? Он о мальчике, который проводит незабываемое лето в приморском городке на Итальянской Ривьере. И у него есть друг, с которым они едят мороженое, катаются на скутере и развлекаются. Только вот он утверждает, что он морское чудовище из другого мира... Уже хочется узнать, в чем там дело!