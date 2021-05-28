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20 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в этом году

20 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в этом году (21 фото)

Автор:
28 мая 2021 09:00
Сообщество : Кино
Метки: кино   кино 2021   новинки   новинки 2021   новые фильмы   премьеры   премьеры фильмы   что смотреть   
2797
21
Прошлый год для киноиндустрии выдался крайне непростым - многие проекты были отложены или поставлены на паузу. Но жизнь потихоньку возвращается и на большие экраны. Встречайте: список самых горячих релизов 2021 года. Увидим и новые истории, и продолжение старых, и свежие римейки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   кино 2021   новинки   новинки 2021   новые фильмы   премьеры   премьеры фильмы   что смотреть   
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7  комментариев
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1k
Егерь Час назад
жду только Дюну
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15k
Денис 22 минуты назад
Жду Дюну, ТопГан и Бонда.
Охотники за привидениями - я не понял, там опять одни бабы и тупой Тор или в этот раз нормальный фильм будет?
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120k
DeOrio 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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2
Илья Час назад
Голливуд продолжает пробивать ДНО!
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202k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Вот интересно: кто же их ожидает???
Прокатчики? Продюсеры?
Или Бэдкомедиант?
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−14
Коля Час назад
Не спайс , а меланжа епт
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40k
Raush 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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