20 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в этом году

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Прошлый год для киноиндустрии выдался крайне непростым - многие проекты были отложены или поставлены на паузу. Но жизнь потихоньку возвращается и на большие экраны. Встречайте: список самых горячих релизов 2021 года. Увидим и новые истории, и продолжение старых, и свежие римейки.
1. "Круэлла" (Cruella), дата премьеры в России - 3 июня
Эталонная диснеевская злодейка Круэлла де Виль, которую в 1996 году с блеском сыграла Гленн Клоуз в фильме "101 далматинец", снова возвращается на экраны. Студия "Дисней" решила показать ее предысторию, чтобы понять, как она дошла до жизни такой. В роли молодой Круэллы - Эмма Стоун.
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2. "Те, кто желает мне смерти" (Those Who Wish Me Dead), дата премьеры в России - 13 мая
Если вы ждали нового боевика с Анджелиной Джоли, это время пришло. Фильм снят по триллеру Майкла Корита, и в нем Джоли будет сражаться то с лесным пожаром, то с наемными убийцами. Ей нужно не только спастись самой, но и защитить до смерти напуганного 12-летнего мальчика. Задача не из легких.
3. "Не время умирать" (No Time to Die), дата премьеры в России - 30 сентября
Бесконечная франшиза о Джеймсе Бонде продолжается серией "Не время умирать" - с новой миссией и новой девушкой Бонда, которую сыграет Ана де Армас. Какая миссия у агента 007 на этот раз? Старый друг из ЦРУ обращается к Джеймсу с просьбой спасти ученого, которого похитил некий злодей, вооруженный опасными технологиями. Мы знаем, что Бонд всегда добивается успеха. Вопрос только, какой ценой.
4. "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), дата премьеры в России - 11 ноября
Оригинальная франшиза пользовалась огромным успехом в 80-х, и ее поклонники с интересом ждут выхода нового фильма про охотников за привидениями. В нем снялись Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс и Финн Вулфхард - как "новички". А из "старичков" мы увидим Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Сигурни Уивер, Эрни Хадсона и Энни Поттс. Актерский состав вдохновляет!
5. "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick), дата премьеры в России - 15 июля
Прошли десятилетия, но настоящие поклонники боевика 1986 года Top Gun всегда знали, что рано или поздно увидят продолжение. Конечно же, в главной роли - 58-летний Том Круз, и, говорят, все трюки выполнялись им самостоятельно, в реальных самолетах, без всякой компьютерной графики. Надеемся, что Круз покажет высший пилотаж.
6. "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage), дата премьеры в России - 16 сентября
Осенью выйдет продолжение истории о репортере Эдди Броке (его играет Том Харди), который стал носителем инопланетного паразита, но научился им управлять. Веном ужасен и притягателен, и он вернулся. Режиссером сиквела "Веном: Да будет Карнаж" стал Энди Серкис. В роли главного антагониста и настоящего злодейского симбиота Карнажа - Вуди Харрельсон. Ох, тут будет на что посмотреть!
7. "Вестсайдская история" (West Side Story), дата премьеры в России - 9 декабря
Хороший мюзикл никогда не помешает. Стивен Спилберг тоже так решил и сделал новую версию бродвейской классики - "Вестсайдской истории". Готовьтесь: будет много музыки, танцев, ярких красок и ярких эмоций.
8. "Чёрная вдова" (Black Widow), дата премьеры в России - 8 июля
Героине этого фильма Marvel Наташе Романофф по кличке Черная Вдова предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Она вспомнит о том, что было в ее жизни задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей, и узнает об опасном заговоре. Как будут развиваться события - скоро узнаем.
9. "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II), дата премьеры в России - 3 июня
Это сиквел фильма 2018 года "Тихое место". В первом фильме семья Эббот пытается выжить в постапокалиптическом мире, полном слепых монстров. К сожалению, у них отличный слух. Продолжение истории - о том же, борьбе за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой люди столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что монстры – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
10. "Респект" (Respect), дата премьеры в России - 14 октября
В этом году Дженнифер Хадсон возвращается на большой экран в биографическом фильме об Арете Франклин. У американской "королевы соула" было множество хитов и она развлекала миллионы людей. Но мало кто из них знал, что происходило в ее жизни. Не пора ли воздать должное этой женщине?
11. "Лука" (Luca), дата премьеры в России - 17 июня
"Лука" - компьютерный анимационный фильм, созданный студией Pixar. Название этой студии - само по себе знак качества. Итак, о чем мультфильм? Он о мальчике, который проводит незабываемое лето в приморском городке на Итальянской Ривьере. И у него есть друг, с которым они едят мороженое, катаются на скутере и развлекаются. Только вот он утверждает, что он морское чудовище из другого мира... Уже хочется узнать, в чем там дело!
12. "Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»" (The French Dispatch), премьера в России - июль 2021
"Французский вестник" - новая комедийно-драматическая картина культового режиссера Уэса Андерсона. Это история об американском журналисте, который живет во Франции и издает собственный журнал. Это рассказ о человеке, который борется за то, чтобы написать о том, о чем он хочет написать. В фильме совершенно звездный актерский состав: Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Парк, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. И даже в эпизодах у Андерсона снимаются такие актеры, как Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и Анжелика Хьюстон! В общем, надо смотреть.
13. "Телохранитель жены киллера" (Hitman's Wife's Bodyguard), дата премьеры в России - 16 июня
Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек снова объединились в продолжении комедийного боевика "Телохранитель киллера" 2017 года. И называется оно "Телохранитель жены киллера". Спустя несколько лет после событий оригинального фильма телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) берет перерыв. Но длится он недолго, потому что на него вдруг совершают покушение... Его спасает жена друга и киллера Дариуса. Ну и понеслась!
14. "Легенда о Зелёном рыцаре" (The Green Knight), дата премьеры в России - 30 июля
Давненько не было фэнтези про средневековых рыцарей! Заброшенный жанр получит заслуженную прессу благодаря Деву Пателю - актеру, снявшемуся в "Миллионере из трущоб". Сюжет фильма основан на легенде о короле Артуре и поэме "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь", опубликованной в в XIV веке неизвестным автором. Сэр Гавейн, племянник короля, отправляется в опасное путешествие через проклятые земли, чтобы сразиться с таинственным Зеленым рыцарем.
15. "King’s Man: Начало" (The King’s Man), дата премьеры в России - 22 декабря
В 2017 году зрителям понравился второй фильм про секретную службу Kingsman - "Kingsman: Золотое кольцо". А теперь пришло время приквела. В нем будет много Ральфа Файнса и немного Тома Холландера, а события развернутся во времена Первой мировой войны. По сути, мы узнаем о том, как появилась секретная организация Kingsman. Это должно быть захватывающе.
16. "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad), дата премьеры в России - 5 августа
Название нового фильма режиссера Джеймса Ганна подозрительно похоже на название фильма 2016 года "Отряд самоубийц", снятого Дэвидом Эйром. Да и лица какие-то знакомые - Виола Дэвис, Джоэл Киннаман и Марго Робби. Но не волнуйтесь, сюжет другой - про тюрьму для преступников со сверхспособностями. Добро пожаловать в ад, он же Белль Рив. Эта тюрьма настолько гнилое место, что даже суперзлодеи готовы вступить в секретный "Отряд самоубийц", лишь бы убраться оттуда.
17. "Дюна" (Dune), дата премьеры в России - 16 сентября
Пустынная планета Арракис, которую называют Дюной, - лакомый кусочек для всех, кто хочет контролировать Вселенную. Ведь именно на Арракисе добывают сверхценный спайс... Режиссер Дени Вильнёв расскажет научно-фанстастическую историю "Дюны" по-новому. Фильм планируется в двух частях, сейчас ожидается выход первой части. В этой экранизации "Дюны" приняли участие Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Оскар Исаак, Джош Бролин, Стивен МакКинли Хендерсон, Дэвид Дастмалчиан, Зендая и другие.
18. "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home), дата премьеры в России - 16 декабря
Очередную серию франшизы "Человек-паук" снял режиссер Джон Уоттс. В роли Питера Паркера - Том Холланд. Также в фильме появятся Бенедикт Камбербэтч и Альфред Молина - они сыграют своих персонажей из вселенной Marvel, доктора Стрэнджа и доктора Осьминога соответственно.
19. "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise), дата премьеры в России - 29 июля
Это приключенческий фильм с элементами фэнтези, основанный на одноименном аттракционе в тематическом парке Диснея. В нем сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант, Пол Джаматти и еще несколько известных актеров. Сюжет такой: в начале 1900-х ученая, ее брат и капитан по имени Фрэнк отправляются на лодке в путешествие по амазонским джунглям. Они хотят найти Древо жизни - легендарное дерево, обладающее исцеляющими свойствами. Но очень скоро выясняется, что у них есть конкуренты, которые ищут то же самое. Да и опасные дикие животные поиск не облегчают.
20. "Смерть на Ниле" (Death on the Nile), дата премьеры в России - 10 февраля 2022 года
Экранизация одного из самых известных детективных романов Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. На борту круизного лайнера убивают богатую наследницу, которая недавно вышла замуж. Мотивы к убийству и темное прошлое есть у многих, кто находится там же. Хорошо, что и Эркюль Пуаро случайно оказался рядом! Режиссер и исполнитель роли Пуаро - Кеннет Брана. Предыдущим фильмом из этой серии была картина "Убийство в Восточном экспрессе".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Охотники за привидениями - я не понял, там опять одни бабы и тупой Тор или в этот раз нормальный фильм будет?
Прокатчики? Продюсеры?
Или Бэдкомедиант?