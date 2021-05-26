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Тест посвящён классике: автомобилям "Жигули" от "Копейки" до "Семёрки".
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Я ожидал увидеть вопросы,типа: как на 2101 включались омыватели лобового стекла, или какую модель можно было заводить с "кривого стартера".
фтопку
Было бы интереснее, если бы надо было 2101 от 21011 отличить или кубатуру двигателя вспомнить....
Универсалом являются всего две модели ВАЗ 2102 и ВАЗ 2104, но никак не ВАЗ 2105
И ВАЗ 2106 никак не может быть "Пяторкой", т.к. в предыдущем вопросе пяторка была универсалом.
В общем тест составил тот, кто либо вообще не разбирается в модельном ряду "Жигулей", либо это технические ошибки в тесте.