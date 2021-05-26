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Автомобильный тест, посвящённый "Жигулям"

Автомобильный тест, посвящённый "Жигулям"

Автор:
26 мая 2021 12:23
Сообщество : Автомир
Метки: Тесты   автотест   ваз   жигули   тест   
2189
1
Тест посвящён классике: автомобилям "Жигули" от "Копейки" до "Семёрки".
Какая модель
Какая модель "Жигулей" изображена на снимке?
ВАЗ-2101
ВАЗ-2103
ВАЗ-2105
Какая из моделей "Жигулей" не является универсалом?
ВАЗ-2102
ВАЗ-2104
ВАЗ-2105
У какой модели "Жигулей" впервые появились сдвоенные передние фары?
У какой модели "Жигулей" впервые появились сдвоенные передние фары?
ВАЗ-2103
ВАЗ-2104
ВАЗ-2105
На какой из этих фотографий находится автомобиль ВАЗ-2106?
1

upload.wikimedia.org

1
2

upload.wikimedia.org

2
3

upload.wikimedia.org

3
Что это за модель?
Что это за модель?
ВАЗ-2102
ВАЗ-2104
ВАЗ-2106

Источник:

Что это за модель?
Что это за модель?
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107

Источник:

Какую из моделей прекратили выпускать раньше всех прочих (в 1984 году)?
ВАЗ-2101
ВАЗ-2102
ВАЗ-2103
Что за модель "Жигулей?
Что за модель "Жигулей?
ВАЗ-2103
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   автотест   ваз   жигули   тест   
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21  комментарий
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8k
kaboza 2 часа назад
бл...2106, а правильный 2105, ? че за чайник тест делал...
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72
Кекс 49 минут назад
про 1984 год сложный для меня был вопрос .......
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9k
Вася 2 часа назад
детский сад... хоть бы уже шоху от 63й отличить предложил
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, блин, скоро и "Запорожец" от "Волги" в тесте отличить уже будет круто.
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Убогонький тест да еще и с фактической ошибкой. Что он тестирует? Знание , как внешне выглядят семь моделей жигулей?
Я ожидал увидеть вопросы,типа: как на 2101 включались омыватели лобового стекла, или какую модель можно было заводить с "кривого стартера".
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591
Добрыня 2 часа назад
Нас [мат]***ли. Расходимся!
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
тест делал тот, кто сам нихера в жигулях не разбирается.
фтопку
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−35
Лучший Друг 2 часа назад
Автор на одной картинке шоху с пятеркрй попутал.

Было бы интереснее, если бы надо было 2101 от 21011 отличить или кубатуру двигателя вспомнить....
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Как так???

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5k
Владимир 2 часа назад
Какае-то херня. На эту "шестерку" выдает правильный ответ "пятерка". Автор исправь ошибку.
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591
Добрыня 2 часа назад
Это что за дичь? С каких это пор у "Пятерки" спаренные круглые фары, молдинг по боку, клыки на бампере, двухспицевый руль, повторители поворотов на передней кремке крыла и хромированные зеркала?
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419
Glassy 2 часа назад
Автор теста решил наконец познакомиться с Жигулями?

Универсалом являются всего две модели ВАЗ 2102 и ВАЗ 2104, но никак не ВАЗ 2105

И ВАЗ 2106 никак не может быть "Пяторкой", т.к. в предыдущем вопросе пяторка была универсалом.

В общем тест составил тот, кто либо вообще не разбирается в модельном ряду "Жигулей", либо это технические ошибки в тесте.

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470
Палыч 2 часа назад
Какого лешего под картинкой с красной шестёркой ответ "ВАЗ-2105"?
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