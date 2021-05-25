Трейлер фильма "Спиритический сеанс"

Камилл — новенькая в элитной школе для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна ученица. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.

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