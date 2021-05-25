FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4950 постов • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Спиритический сеанс"

Трейлер фильма "Спиритический сеанс" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 13:43
Сообщество : Кино
Метки: детектив   кино   трейлер   ужасы   фильм   
30
1
1
Камилл — новенькая в элитной школе для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна ученица. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: детектив   кино   трейлер   ужасы   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как выбрать кольцо для любимой: шпаргалка для мужчин Как выбрать кольцо для любимой: шпаргалка для мужчин 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет 15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому
Киноман

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275344



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
0
38
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
3
34
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
﻿
Что за зверь этот блокчейн
Что за зверь этот блокчейн
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#минск#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша
#Юмор#история#картинки#кино#новости#знаменитости#Белоруссия#в мире#позитив#Nexta
#интересно#факты#СССР#подборка#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться