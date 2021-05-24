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Тест по фильмам СССР

Тест по фильмам СССР

Автор:
24 мая 2021 11:14
Сообщество : СССР
Метки: Тесты   кино   тест   тест по фильмам СССР   фильмы СССР   
4428
1
Этот тест охватывает период советского кинематографа с 1960-го по конец 1980-х. Чтобы успешно пройти этот тест, придётся вспомнить советские комедии и драмы, детские фильмы и военные фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с лентами СССР?
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
Иван Васильевич меняет профессию
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Мужики!
По семейным обстоятельствам
Любовь и голуби

Источник:

Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Москва слезам не верит
Время желаний
Завтра была война
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Офицеры
...А зори здесь тихие
Они сражались за Родину
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Белое солнце пустыни
Свой среди чужих, чужой среди своих
Неуловимые мстители
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Невероятные приключения итальянцев в России
12 стульев
Бриллиантовая рука
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Тимур и его команда
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Это было в разведке
Иваново детство
Иди и смотри
Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Живёт такой парень
Афоня
Осенний марафон

Источник:

Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Мимино
Гараж
Вам и не снилось

Источник:

Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Солярис
Сталкер
Москва - Кассиопея

Источник:

Это кадр из фильма
Это кадр из фильма
Через тернии к звёздам
Тайна железной двери
Человек-амфибия

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.

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Метки: Тесты   кино   тест   тест по фильмам СССР   фильмы СССР   
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47  комментариев
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Для таких олдов, как я, к примеру, этот тест просто смешон. А мОлодежь и пОдростки вряд ли станут его проходить. Или я ошибаюсь?...
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6k
Янус Полуэктович 8 минут назад
10 из 12. Прокол на Добро пожаловать и Иваново детство. Ну не смотрел я их, не сложилось...
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2k
Ermelloth 11 минут назад
11.. "Добро пожаловать" не узнал, не помню эту девочку
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8k
MUZSER 20 минут назад
Садись 5, но тест мягко сказать очень простой.
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457
imho Полчаса назад
99% и без трех вариантов справились бы)
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1k
Alex Полчаса назад
12 из 12
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
12 без ошибок. Хотя все эти фильмы на слуху.
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20k
Правдоруб Полчаса назад
12 из 12 за 10 секунд!
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2k
Kozlodoev 36 минут назад
Похоже тест для ... иностранцев, что ли...
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177
Шурман 40 минут назад
Из 12 вопросов вы ответили верно на 11. Вы ответили очень хорошо для такого опроса. Хоть в тесте и были одни из самых популярных советских фильмов, но вы не допустил ни единой ошибки. Если бы вы учились в школе, то за такие познания получили бы твёрдую пятёрку. Кстати, какой из фильмов ваш любимый?

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177
Шурман Наталья Полчаса назад
Меня Иваново детство . Я его последний раз в 80тых смотрел .
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4k
Барт Симпсон 43 минуты назад
11 из 12, Иваново Детство блин не смотрел(
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177
Шурман Барт Симпсон 40 минут назад
Я смотрел но забыл
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388
суссик 50 минут назад
Минус. Ибо убогие "задачки"
С какой целью, хрен его (ЦРУ) знает..
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1k
eddie 54 минуты назад
10 из 12, хорошо, но можно и лучше, куда блин лучше:)))
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202k
Барон Мюнхгаузен 59 минут назад
11 из 12, прокол на "Солярисе", но это не самый мой любимый фильм.
Всё очень легко.
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8k
uehl Час назад
на последнем завалился (
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8k
Сол Гудман Час назад
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0
петр Час назад
5-6 из перечисленного списка очень хороших.
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
слишком просто
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785
Сапоги Илона Маска Час назад
Прокол на Солярисе и Иваново детство. Солярис , в смысле фильм, не понравился. Один раз смотрел.
Все остальные фильмы в коллекции, слава торрентам!
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28k
a.fey Час назад
Если ответить на все вопросы правильно, то картинка будет такая:
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27k
Slonyash Час назад
Не узнал "Иваново детство" и "Человек-амфибия".

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