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Этот тест охватывает период советского кинематографа с 1960-го по конец 1980-х. Чтобы успешно пройти этот тест, придётся вспомнить советские комедии и драмы, детские фильмы и военные фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с лентами СССР?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.
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Метки: Тесты кино тест тест по фильмам СССР фильмы СССР
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С какой целью, хрен его (ЦРУ) знает..
Всё очень легко.
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