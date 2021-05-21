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Графический дизайнер из Мельбурна Грег Олийник в свободное от работы время мастерит собственный научно-фантастический мир. Что с того, что все его обитатели, здания и хитроумные машины из картона? Они светятся, двигают конечностями, вращают колеса... В этом мире кипит жизнь и происходят удивительные события!
Вот некоторые из последних работ Грега - жутковатого вида здания с освещенными окнами, стрекоза с реактивным двигателем и научно-фантастическая версия Давида и Голиафа, исполненная огромным роботом и самураем.
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И несколько предыдущих работ из Инстаграма этого замечательного мастера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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