FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2222 поста • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Любовь, смерть, картонные роботы: футуристичные скульптуры Грега Олийника

Любовь, смерть, картонные роботы: футуристичные скульптуры Грега Олийника (14 фото + 1 гиф)

Автор:
21 мая 2021 14:02
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   Скульптуры из картона   из картона   картон   мастер   миниатюры   роботы   
135
15
Графический дизайнер из Мельбурна Грег Олийник в свободное от работы время мастерит собственный научно-фантастический мир. Что с того, что все его обитатели, здания и хитроумные машины из картона? Они светятся, двигают конечностями, вращают колеса... В этом мире кипит жизнь и происходят удивительные события!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Скульптуры   Скульптуры из картона   из картона   картон   мастер   миниатюры   роботы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Стимпанк-шедевры, сделанные из простого картона Стимпанк-шедевры, сделанные из простого картона Картонные скульптуры в стиле стимпанк Картонные скульптуры в стиле стимпанк 30 исторически точных миниатюрных комнат в масштабе 1:12 30 исторически точных миниатюрных комнат в масштабе 1:12 "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

520162



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 драматических моментов истории
3
97
25 драматических моментов истории
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств
4
186
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
0
23
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
1
39
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
4
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#аварии#автомобили#подборка#автомир#красота#забавно#знаменитости
#Юмор#история#СССР#животные#авто аварии#картинки#Разное#фотографии#прикольные#китай
#интересно#интересное#в мире#дтп#прикол#шоу бизнес#Россия#природа#авария дня#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться