Этих мужчин расстреляли за продажу валюты в СССР

«Have you anything for sale?» - с таким вопросом к иностранцам в Москве подходили советские «фарцовщики»: люди, которые подпольно скупали и продавали дефицитные импортные товары и иностранную валюту. Такая перепродажа (в Советском Союзе ее называли спекуляцией) была незаконной, а за условные колготки, жвачку или $30 могли посадить в тюрьму сроком до 7 лет.

Так было до 1960 года, во времена, которые прозвали «оттепелью». Однако именно в это время за спекуляции начинают наказывать еще жестче: сначала 15 годами тюрьмы, а затем и смертной казнью.

Доллары в зубном тюбике

Считается, что черный рынок в СССР появился в 1957 году - когда в стране проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и за «железный занавес» приехали студенты из Италии, Швеции, Франции, США и других стран. На тот момент у советских граждан, чтобы приобрести что-то импортное, так называемый «шик», был всего один путь: поехать за границу, что разрешали единицам. Приезд большого количества иностранцев изменил ситуацию: быстро нашлись готовые рисковать ради того, чтобы хорошо заработать. Ведь такие товары продавались с космической наценкой.