Этих мужчин расстреляли за продажу валюты в СССР

По настоянию Хрущева дело было пересмотрено, и тройка получила по 15 лет. В качестве аргумента (это был расхожий прием) Хрущев предъявил коллективное письмо рабочих завода «Металлист», которые были недовольны мягким приговором: «Мы, простые советские люди, сотрудники Московского завода приборов, убедительно просим вас быть беспощадными к этим отбросам, жалким подонкам и негодяям».

Однако еще через год законодательство ужесточили снова, и за 88 статью высшей мерой наказания сделали смертную казнь. Состоялся третий суд - и всех троих приговорили к расстрелу.

Перед казнью в июле 1961 года Яков Рокотов написал Хрущеву письмо: «Я приговорен к расстрелу. Преступление мое заключается в том, что я спекулировал иностранной валютой и золотыми монетами. Ко мне два раза применяли обратную силу закона… Я очень про вас сохранить мне жизнь. Во многом я заблуждался. Сейчас я переродился и совершенно другой человек. <...> Мне 33 года, я буду полезным человеком для советского государства. <...> Ведь я не убийца, не шпион, не бандит. Сейчас прояснился ум у меня, я хочу жить и вместе с советскими людьми строить коммунизм. <...> Очень прошу помиловать меня».

Помилования не было. Их расстреляли через два дня.

Что было после

Процесс над валютчиками напугал фарцовщиков, от торговли валютой многие попытались уйти, а товары у иностранцев обменивали на водку, советские часы и сувениры. По масштабам это уже не могло сравниваться с Рокотовым и его бандой.

Между тем, 88 статья продолжала существовать вплоть до 1994 года, и по ней продолжали сажать и расстреливать. Не помогли ни критика запада, ни открытое письмо правозащитника и академика Андрея Сахарова: «Я особо хочу обратить ваше внимание на то, что в СССР смертная казнь назначается за многие преступления, никак не связанные с покушением на человеческую жизнь. <...> В 1962 году был расстрелян старик, изготовивший несколько фальшивых монет и зарывший их во дворе».

Впоследствии, уже в России, по делу Рокотова выскажутся многие в ключе «если бы он оказался где-нибудь в капиталистической стране, то был бы мультимиллионером» и «за такое беззаконие руководство страны нужно судить посмертно». А в США появится бренд джинсов Rokotov & Feinberg. Стандартную модель окрестили номером 88.