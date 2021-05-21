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Этих мужчин расстреляли за продажу валюты в СССР

Этих мужчин расстреляли за продажу валюты в СССР (8 фото)

Автор:
21 мая 2021 00:35
Метки: валюта   факты   фарцовщики   
796
8

Одни считали их «врагами народа», другие - жертвами беззакония, а в США в честь них назвали бренд джинсов.

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Метки: валюта   факты   фарцовщики   
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11  комментариев
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850
Сергей 6 часов назад
при Союзе возможности были у всех. Кому получить квартиру, кому медаль за доблестный труд. А кому вышку за предпринимательство.
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124k
Leff 40 минут назад
А как же веселый и находчивый ,тоже схлопотал 8 лет колонии .Но благодаря Светлане Жильцовой, соведущей программы и тайной экс-леди Маслякова, на стол Брежневу попало прошение о помиловании. В результате чего, Александр провел только пару месяцев в «Бутырке» и чуть больше года в ИТК-83/12 общего режима. В 1974 году обвинения были пересмотрены и заключенный освобожден.
Так же, Жильцова используя свои связи в правительстве подчистила послужной список Маслякова и устроила его дальнейшую жизнь. Он стал работать на центральном телевидении и вести различные программы. Пока в 1986 году не возродился КВН и он не стал его ведущим, а потом и собственником.
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2k
Voldometr Noname 4 часа назад
Есть страна, в ней есть законы. Плохие они или хорошие дело пятое. Но если ты нарушаешь эти законы то будь готов понести наказание. И это большой плюс ибо страна не соблюдающая свои законы государством не имеет право называться
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141
detective Voldometr Noname 2 часа назад
почему то Галю Брежневу эти "законы" не коснулись!
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674
Вальдемар 4 часа назад
Ой, а кто это сделал? Любитель вышиванок
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1k
Скальпы Гуронов 4 часа назад
Миша Ефремов барыжил валютой в гостиннице "Космос", пока его за жопу не взял КГБ.
От пули Мишу спас знаменитый папа, спрятав в рядах Советской Армии.
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4k
Мистер Фикс 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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14k
Corvus Corax 6 часов назад
Слишкам многа букав.. не читал, но не одобряю...
Но вот жынсаф файбушенко, рокотов, кто там еще... троцкий, каменев.. и примкнувший к ним...
не помню..
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