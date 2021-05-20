Ушёл от нас Владимир Фёдоров

На экране появился в возрасте 32 лет — тогда кинорежиссёр Александр Птушко пригласил молодого учёного на роль колдуна - злодея Черномора в фильм-сказку "Руслан и Людмила". Благодаря своему малому росту — 130 см снимался в ролях карликов. Самые известные киноработы — Черномор, злодей Туранчокс из фантастического фильма "Через тернии к звёздам" Ричарда Викторова (1980). Играл в фильме "Кин-Дза-Дза"



В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях театра имени Е. Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладавший специфической внешностью. Играл как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года — актёр театра "У Никитских ворот". С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре "Золотая лихорадка".