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Ушёл от нас Владимир Фёдоров

Ушёл от нас Владимир Фёдоров (3 фото)

Автор:
20 мая 2021 01:15
Метки: СССР   актёр   история   память   факты   
458
3
Покинул нас советский и российский актёр на 83 году.
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Метки: СССР   актёр   история   память   факты   
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1  комментарий
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Бу 4 часа назад
Очень жаль.
Соболезнования семье.
Замечательная и долгая жизнь, отличные роли в кино.
Туранчокс просто бесподобен как злодей.
Доброй памяти.
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