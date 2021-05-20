Ушёл от нас Владимир Фёдоров

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Покинул нас советский и российский актёр на 83 году.
Снялся в 43 фильмах. Исполнял роли героев-карликов; широко известен благодаря роли Черномора в фильме-сказке «Руслан и Людмила».
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Физик-ядерщик
Рос счастливым ребёнком, не имел комплексов по поводу внешнего вида. В 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР.
По профессии физик-ядерщик. Автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие его работы переведёны на английский язык. Был студентом И. В. Курчатова.
По профессии физик-ядерщик. Автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие его работы переведёны на английский язык. Был студентом И. В. Курчатова.
Роли в кино
На экране появился в возрасте 32 лет — тогда кинорежиссёр Александр Птушко пригласил молодого учёного на роль колдуна - злодея Черномора в фильм-сказку "Руслан и Людмила". Благодаря своему малому росту — 130 см снимался в ролях карликов. Самые известные киноработы — Черномор, злодей Туранчокс из фантастического фильма "Через тернии к звёздам" Ричарда Викторова (1980). Играл в фильме "Кин-Дза-Дза"
В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях театра имени Е. Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладавший специфической внешностью. Играл как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года — актёр театра "У Никитских ворот". С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре "Золотая лихорадка".
В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях театра имени Е. Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладавший специфической внешностью. Играл как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года — актёр театра "У Никитских ворот". С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре "Золотая лихорадка".
Личная жизнь
Был женат четвёртым браком. Жена Вера младше актёра на 35 лет, расписались, когда Владимиру было 65 лет. Имел четверых детей, двое из которых умерли.
В 2016 году перенёс инсульт. Скончался 18 мая 2021 года.
В 2016 году перенёс инсульт. Скончался 18 мая 2021 года.
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Соболезнования семье.
Замечательная и долгая жизнь, отличные роли в кино.
Туранчокс просто бесподобен как злодей.
Доброй памяти.