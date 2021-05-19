Трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти"

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Ханна (лауреат премии Оскар Анджелина Джоли), спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.
Страна: США
Жанр: Драма/Триллер
Дата выхода: 13 мая 2021 года (Россия)
В Ролях: Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Николас Холт, Джейк Уэбер
Режиссер: Тейлор Шеридан
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.0
Жанр: Драма/Триллер
Дата выхода: 13 мая 2021 года (Россия)
В Ролях: Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Николас Холт, Джейк Уэбер
Режиссер: Тейлор Шеридан
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.0
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http://fast-film.ru/film/te-kto-zhelaet-mne-smerti.htmlhttp://fast-film.ru/film/te-kto-zhelaet-mne-smerti.html
1. Грустная музыка, пианино или скрипка, ремарка от ГГ.
2. раскадровка, было-стало.
3 грозная музыка, гобой, трубы, нарезка бега.
4. Песня в стиле кантри, стелс, голос за кадром.
5. Крик, взрыв, прерывание кадра.
Проходной фильмец.
На 4 из 10.