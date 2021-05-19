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Трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти"

Трейлер фильма "Те, кто желает мне смерти" (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 12:29
Сообщество : Кино
Метки: Джон Бернтал   Эйдан Гиллен   анджелина джоли   драма   кино   сша   трейлер   триллер   
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Ханна (лауреат премии Оскар Анджелина Джоли), спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

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Метки: Джон Бернтал   Эйдан Гиллен   анджелина джоли   драма   кино   сша   трейлер   триллер   
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246
Sandmann 2 часа назад
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http://fast-film.ru/film/te-kto-zhelaet-mne-smerti.htmlhttp://fast-film.ru/film/te-kto-zhelaet-mne-smerti.html
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7k
Влад 5 минут назад
надо будет глянуть
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21k
SerGProS Час назад
Лара Крофт на минималках.
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7k
Maddy8 Час назад
Интересно, сколько получает тот, кто клепает эти трейлеры?
1. Грустная музыка, пианино или скрипка, ремарка от ГГ.
2. раскадровка, было-стало.
3 грозная музыка, гобой, трубы, нарезка бега.
4. Песня в стиле кантри, стелс, голос за кадром.
5. Крик, взрыв, прерывание кадра.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Посмотрел я сей "шедевр" пару дней назад.
Проходной фильмец.
На 4 из 10.
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