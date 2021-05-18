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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Хитрость города берет
Эрдоган предложил Путину ввести войска в Иерусалим, чтобы евреи остались без Иерусалима, а Россия Читать далее.
Рис. Саши Котковича
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Мы террористы, дети рабочих
Военные действия нанесли двойной удар по израильской экономике, так как запускающие ракеты боевики Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Россия – родина границ
Президент Путин выразил беспокойство по поводу происходящего Читать далее.
Рис. Андрия Петренко
Уходя, гасите свет в конце туннеля
Во время переговоров о прекращении огня боевики ХАМАСа сообщили египетским посредникам, что Читать далее.
Рис. Сергея Сыченко
Правоверные всех стран, соединяйтесь!
В Москве прошла демонстрация гастарбайтеров под Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
За державу приятно
ХАМАС объявил, что обладает Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
На свободу слова с чистой совестью!
Демократическая партия внесла в Конгресс законопроект о поправке к Первой поправке, согласно которой она не Читать далее.
Рис. Сергея Трухачева
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- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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Мне уже с Израиля написали, что это Россия и лично Путин вооружают арабов, потому, что Сирию поддерживают и Ирану с Турцией оружие продали. И все ракеты в Палестине чуть ли не в тайных подвалах Кремля произвели.
Вот только не хватает слов "кляти москали!", а так бы один в один с жовто-блокитными сходство было.
Я уже ответил, что "неча на зеркало пенять..." все там хороши и правых нет, обе стороны виноваты, обидились.