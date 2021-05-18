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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (8 фото)

Автор:
18 мая 2021 10:18
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
1436
8

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
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3k
Том Сойер 2 часа назад

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3k
★Lucifer★ Час назад
Красней скорей!!!!
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3k
Олег Белов Час назад
Вижу беседер, ставлю минус!
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Тупоы и подлии пост ...
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Не хватает карикатур про скачки на трибунах в синагоге.
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9k
Kucher 2 часа назад
Да у жидов сейчас аж ядовитая слюна брызжет, как все вокруг виноваты, а они одни белые, пушистые и обиженные.
Мне уже с Израиля написали, что это Россия и лично Путин вооружают арабов, потому, что Сирию поддерживают и Ирану с Турцией оружие продали. И все ракеты в Палестине чуть ли не в тайных подвалах Кремля произвели.
Вот только не хватает слов "кляти москали!", а так бы один в один с жовто-блокитными сходство было.
Я уже ответил, что "неча на зеркало пенять..." все там хороши и правых нет, обе стороны виноваты, обидились.
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20k
sportage030 2 часа назад
Кто нибудь скажите руководителям бэсэдера, что бы креативного директора [мат] к куям!
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10k
Михалыч 2 часа назад
Фу! Кто набесэдерил и не смыл?
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2k
DerDimon 2 часа назад
Да уж, тут однозначно только КГ/АМ
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12k
хз 2 часа назад
Опять 7 ботов жидовский бред заплюсовали, минусите бредятину!
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5k
citrus1 2 часа назад
Вот мне ещё только жидячей пропаганды не хватало
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2k
ozonlab 2 часа назад
Какое невыносимое убожество!
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