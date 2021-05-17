Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах

В Ставропольском крае, в области Кавказских Минеральных вод когда-то стояла одна из самых красивых гор – Кинжал. Сегодня от нее остался лишь небольшой холм. Все потому, что гордую и живописную гору когда-то взорвали. За десятилетия данный факт оброс множеством мифов и слухов. Например, некоторые местные жители рассказывают о том, что гору взорвали после двух авиакатастроф, которые случились в местном аэропорту. Якобы 504-метровая гора Кинжал мешала самолетам заходить на посадку и даже становилась причиной их столкновения при плохой видимости.



Однако, обе аварии (1961 и 1977 годов) в аэропорту Кавминвод случились к югу от места посадки, в то время как гора стоит на севере.