Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах

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В Ставропольском крае было и остается немало красивых мест. Природа здесь самобытная и притягательная. Сегодня уже мало кто помнит, но когда-то на Кавминводах стояла гора Кинжал, остатки которой можно увидеть и сегодня. Однако, много десятилетий назад гору подорвали. В итоге вокруг этого события сформировался целый комплекс настоящих мифов.
Так что же на самом деле случилось с возвышенностью и кому помешала естественная достопримечательность?
Так что же на самом деле случилось с возвышенностью и кому помешала естественная достопримечательность?
В Ставропольском крае, в области Кавказских Минеральных вод когда-то стояла одна из самых красивых гор – Кинжал. Сегодня от нее остался лишь небольшой холм. Все потому, что гордую и живописную гору когда-то взорвали. За десятилетия данный факт оброс множеством мифов и слухов. Например, некоторые местные жители рассказывают о том, что гору взорвали после двух авиакатастроф, которые случились в местном аэропорту. Якобы 504-метровая гора Кинжал мешала самолетам заходить на посадку и даже становилась причиной их столкновения при плохой видимости.
Однако, обе аварии (1961 и 1977 годов) в аэропорту Кавминвод случились к югу от места посадки, в то время как гора стоит на севере.
Однако, обе аварии (1961 и 1977 годов) в аэропорту Кавминвод случились к югу от места посадки, в то время как гора стоит на севере.
На самом деле взорвали Кинжал по совершенно прагматичной и ни разу не чрезвычайной причине. Началось здесь все еще в 1940-х годах, когда в регионе активно производилась геологическая разведка. Геологи решили, что под Кинжалом, который является одной из 17 гор-лакколитов, должен быть уран, в котором так отчаянно нуждалась отечественная атомная программа. Поэтому в конце 1940-х годов под Кинжалом появился рудник. Правда урана там так и не нашли, зато разведали гору как отличное место для добычи высококачественного щебня.
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В начале 1950-х годов в стране активно велось строительство, в том числе и реставрационное. Советском Союзу нужны были все доступные источники строительных материалов, а потому было принято решение организовать на месте Кинжала карьер по добыче щебня. Именно тогда гору и взорвали: взрывчатка была помещена в старые «урановые» штольни. Взрыв Кинжала обеспечил Советский Союз десятками тысяч тонн строительных материалов.
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