FISHKINET
Российские вебкамщицы - об изнанке работы Российские вебкамщицы - об изнанке работы 15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае 15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Находки, сделанные при помощи металлоискателя Находки, сделанные при помощи металлоискателя Лучше одного кота могут быть только два Лучше одного кота могут быть только два 22 заброшки, от которых захватывает дух 22 заброшки, от которых захватывает дух Японка стала миллионером благодаря советской книге Японка стала миллионером благодаря советской книге Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей Гифки Гифки В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого Безгильзовый автомат Безгильзовый автомат В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса Ситуации жизни, иногда смешные, иногда забавные Ситуации жизни, иногда смешные, иногда забавные Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации Они явно переборщили с весом Они явно переборщили с весом 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные... С добрым утром! С добрым утром!
Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах

Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах (5 фото)

Автор:
17 мая 2021 04:19
Метки: Минводы   взорвали   гора   кинжал   
770
5
В Ставропольском крае было и остается немало красивых мест. Природа здесь самобытная и притягательная. Сегодня уже мало кто помнит, но когда-то на Кавминводах стояла гора Кинжал, остатки которой можно увидеть и сегодня. Однако, много десятилетий назад гору подорвали. В итоге вокруг этого события сформировался целый комплекс настоящих мифов.
Так что же на самом деле случилось с возвышенностью и кому помешала естественная достопримечательность?
×

Источник:

Метки: Минводы   взорвали   гора   кинжал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
parallax 3 часа назад
Степь мешала смотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bartello 5 минут назад
На самом деле уран таки нашли и одна из вагонеток сорвалась и столкнулась на большой скорости с идущей за ней. В результате столкновения была достигнута критическая масса и произошёл ядерный взрыв. С целью скрыть его следы была организована добыча щебня и его отправка на полигоны ядерный испытаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1734750



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Неожиданные цитаты о Боге, которые принадлежат российским и советским знаменитостям
7
287
Неожиданные цитаты о Боге, которые принадлежат российским и советским знаменитостям
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
2
81
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
﻿
Набирающие популярность
Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения
2
19
Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить...
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
0
9
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#факты#прикольные#дети#китай#оружие#ретро#смешные
#интересно#СССР#кино#сша#подборка#забавно#неожиданно#позитив#сарказм#на различный вкус
#Юмор#животные#люди#фотографии#Россия#еда#новости#приколы#сатира#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться