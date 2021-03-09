Муж Любови Васильевой часто ездит в командировки, да и родители живут далеко. А ждать помощи от властей можно вечно. Хотя жителям Алтынного предлагали сброситься на оборудование по 6 тысяч рублей, а потом дождаться, когда в 2026 году поселок оснастят вышкой по госпрограмме. Ну или надеяться, что ее соорудят раньше, если операторы задумают поставить ее около нефтеместорождения. А пока - суть да дело - сельчанам приходится самостоятельно искать выход из этого положения.