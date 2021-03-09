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В селе серьезные проблемы со связью, и чтобы пообщаться с родственниками, приходится искать место, где телефон будет работать. Любовь Васильева в одиночку построила укрытие от ветра на горе, где есть прием.
Жительница села Алтынное в Пермском крае на собственных плечах перенесла несколько сотен килограммов шифера, чтобы соорудить на горе Майская подобие телефонной будки. Или, попросту говоря, небольшое укрытие от ледяного ветра.
Только здесь в селе есть более-менее нормальная связь, и можно без помех пообщаться по телефону с далеко живущими родственниками и выйти в интернет.
Муж Любови Васильевой часто ездит в командировки, да и родители живут далеко. А ждать помощи от властей можно вечно. Хотя жителям Алтынного предлагали сброситься на оборудование по 6 тысяч рублей, а потом дождаться, когда в 2026 году поселок оснастят вышкой по госпрограмме. Ну или надеяться, что ее соорудят раньше, если операторы задумают поставить ее около нефтеместорождения. А пока - суть да дело - сельчанам приходится самостоятельно искать выход из этого положения.
И хотя в соцсетях советовали накопить денег и уехать из деревни, где даже телефонной связи нормальной нет, для многих это решение невозможно. Престарелые родители, которые не бросят родные места, отсутствие средств на переезд - да мало ли причин, по которым невозможно уехать?
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Лист шифера весит 19 кг, 4 листа шифера, соответственно - 76 кг., но никак не несколько центнеров.