FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4153 поста • 733 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Жительница Пермского края перетаскала на гору шифер, чтобы построить телефонную будку

Жительница Пермского края перетаскала на гору шифер, чтобы построить телефонную будку (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 08:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Пермская область   Телефон   гора   есть женщины в русских селеньях   телефонная связь   
927
5
1
В селе серьезные проблемы со связью, и чтобы пообщаться с родственниками, приходится искать место, где телефон будет работать. Любовь Васильева в одиночку построила укрытие от ветра на горе, где есть прием.

Источник:

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Пермская область   Телефон   гора   есть женщины в русских селеньях   телефонная связь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
rutt Час назад
А где там сотни кг шифера? Куда дела? Развела односельчан на бабло, а купила 6 листов, ещё и поломала пока таскала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
322
Юрий 50 минут назад
Крепитесь Люба, скоро лето!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
Юрий 53 минуты назад
А где проект? С кем согласовано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ватрушкин Час назад
Сколько же надо человек, чтобы построить такую телефонную "станцию"?
Лист шифера весит 19 кг, 4 листа шифера, соответственно - 76 кг., но никак не несколько центнеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vasiliy Pakazyava Андрей Ватрушкин 52 минуты назад
То специальный шифер, пермский, по 50 кг лист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

667078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года
1
72
Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года
Актрисы советского кино, жизнь которых закончилась в психиатрической лечебнице
0
56
Актрисы советского кино, жизнь которых закончилась в психиатрической лечебнице
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как эротический триллер 90-х годов породил миф о чупакабре
1
8
Как эротический триллер 90-х годов породил миф о чупакабре
Little Big вошли в шорт-лист для&nbsp;отбора на «Евровидение»
0
27
Little Big вошли в шорт-лист для отбора на «Евровидение»
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Игрок в шахматы из попугая так себе
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#история#8 марта#искусство#наука#природа#девушки#художник#сарказм.
#фото#приколы#факты#картинки#истории#позитив#кот#комментарии#Фотографии.
#интересно#прикол#Россия#СССР#люди#прикольные#Украина#настроение#авария

На что жалуетесь?

Вернуться