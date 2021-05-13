Почему в советских школах не нужна была охрана

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Более того, в советских школах не было охраны, даже в Великую Отечественную Войну, не было в разгул бандитизма, в послевоенное время.
Как удавалось Советскому Союзу, оберегать покой в школах, по сути не выставляя никакой охраны.
По собственному опыту, скажем, что самой грозной охраной в советской школе была уборщица с тряпкой, при ней по струнке ходили даже старшеклассники.
А теперь сравним поведение учеников в советской школе и в современной. Совсем недавно, в одной из подмосковной школе, ученик во время урока нацепил на себя наушники, на замечание учительницы не обращал внимание. Потом стал в ответ ей грубить, у учительницы не выдержали нервы, она подошла и сорвала наушники. В итоге, родители ученика накатали на неё жалобу, и потребовали возместить стоимость наушников, она якобы их поломала, а они между прочим стоят двадцать тысяч.
И это самый невинный пример! В современной школе, ученики перестали уважать учителей, более того у учителей нет никаких прав, ученик может хамить, срывать уроки, устраивать хулиганские действия, а в ответ учитель ничего не может предпринять.
Можно ли такое представить в советской школе? Любой, кто застал самое лучшее образование в мире, скажет, что даже самые отъявленные хулиганы, не позволяли себе грубить учителю. В советской школе, учитель это был авторитет, его уважали, его слушали.
Мы к чему, дело не в охране, дело в атмосфере, в которой воспитываются дети. Раньше они росли, на трех мушкетерах, на Тимуре и его команде. Студенты, старшеклассники ведомые романтизмом отправлялись на БАМ, поднимали целину.
Современная молодежь растет на Бузовой и Моргенштерне, а работу считает наказанием.
Мы не к тому, что не нужна охрана в современной школе, мы не специалисты. Просто мы хотим понять почему в огромном Советском Союзе обходились без неё. Может стоит изучить тот опыт.
Многие уже высказываются, что школы теперь должны охранять сотрудники Росгвардии. И хочется спросить, что теперь школы будут, как режимные объекты, с блокпостами, с колючкой по периметру. В такой атмосфере будет проходить обучение?
Опять же мы не против, но, как так получилось, что во время войны, советские школы обходились без охраны. Что мы такое растеряли, что внутри собственной страны, ограждаемся друг от друга.
И в дополнение.
Удивляет, как это существо, которому было всего девятнадцать лет, спокойно приобрел полуавтоматической оружие. Объясните, для каких целей продается это оружие. Чтобы зайцев пострелять? Тогда уж лучше сразу пулемет. Приходит юноша, который не имеет ни работы. ни своего жилья, а ему спокойно продают считай автомат, с полным боекомплектом. И и не у кого не возникло вопроса, а для чего он это покупает, почему правоохранительные органы, не взяли его на заметку, ведь он это все в открытую покупал.
По собственному опыту, скажем, что самой грозной охраной в советской школе была уборщица с тряпкой, при ней по струнке ходили даже старшеклассники.
А теперь сравним поведение учеников в советской школе и в современной. Совсем недавно, в одной из подмосковной школе, ученик во время урока нацепил на себя наушники, на замечание учительницы не обращал внимание. Потом стал в ответ ей грубить, у учительницы не выдержали нервы, она подошла и сорвала наушники. В итоге, родители ученика накатали на неё жалобу, и потребовали возместить стоимость наушников, она якобы их поломала, а они между прочим стоят двадцать тысяч.
И это самый невинный пример! В современной школе, ученики перестали уважать учителей, более того у учителей нет никаких прав, ученик может хамить, срывать уроки, устраивать хулиганские действия, а в ответ учитель ничего не может предпринять.
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Можно ли такое представить в советской школе? Любой, кто застал самое лучшее образование в мире, скажет, что даже самые отъявленные хулиганы, не позволяли себе грубить учителю. В советской школе, учитель это был авторитет, его уважали, его слушали.
Мы к чему, дело не в охране, дело в атмосфере, в которой воспитываются дети. Раньше они росли, на трех мушкетерах, на Тимуре и его команде. Студенты, старшеклассники ведомые романтизмом отправлялись на БАМ, поднимали целину.
Современная молодежь растет на Бузовой и Моргенштерне, а работу считает наказанием.
Мы не к тому, что не нужна охрана в современной школе, мы не специалисты. Просто мы хотим понять почему в огромном Советском Союзе обходились без неё. Может стоит изучить тот опыт.
Многие уже высказываются, что школы теперь должны охранять сотрудники Росгвардии. И хочется спросить, что теперь школы будут, как режимные объекты, с блокпостами, с колючкой по периметру. В такой атмосфере будет проходить обучение?
Опять же мы не против, но, как так получилось, что во время войны, советские школы обходились без охраны. Что мы такое растеряли, что внутри собственной страны, ограждаемся друг от друга.
И в дополнение.
Удивляет, как это существо, которому было всего девятнадцать лет, спокойно приобрел полуавтоматической оружие. Объясните, для каких целей продается это оружие. Чтобы зайцев пострелять? Тогда уж лучше сразу пулемет. Приходит юноша, который не имеет ни работы. ни своего жилья, а ему спокойно продают считай автомат, с полным боекомплектом. И и не у кого не возникло вопроса, а для чего он это покупает, почему правоохранительные органы, не взяли его на заметку, ведь он это все в открытую покупал.
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не имею ничего против, кушать-то всем хочется, а если ничего делать не умеешь, то прямая дорога в говноблогеры. но тогда уж постарайтесь - инвестируйте немного времени и денег, и научитесь хотя бы писать без ошибок?
кто и нахуа дал тебе, Настя ълять, столько запятых? лишняя запятая - это такая же ошибка. как и недостающая.
про причастные и деепричастные предложния не слышала?
окончания по падежам - тёмный лес?
какого ты фуя, простихосподи в говноблогеры лезешь, если у тебя НИ ОДНОГО предложения без ошибки нет?
сцуко, откуда вы все такие повылезали...
1) В СССР сумасшедших держали в соответствующих заведениях и лечили. Ну, а если на дому, то за ними серьёзно наблюдали.
2) В СССР не делали липовых справок и нездоровые на голову люди не могли купить оружие.
3) В СССР вступить в охотничье общество было не очень просто, требовались поручители, характеристики и прочее.
4) В СССР участковые реально работали, участки у них были меньше и они знали почти каждого человека на своём участке и уж тем более тех кто имел оружие или был ранее судим.
5) Пройти с оружием по улице в СССР было крайне сложно, было много постовых и патрулей.
6) В СССР на улицах кроме сотрудников милиции дежурили ещё и дружинники... были такие с красными повязками на рукаве.
7) В СССР не показывали западные фильмы где были откровенные кровавые сцены. Таким образом не только само убийство, но даже детально и подробно показанный в фильме процесс убийства были шоком.
8) В СССР не было компьютерных игр с расстрелами и убийствами.
9) Ну и наконец в СССР люди были намного добрее и отзывчивей. Можете провести эксперимент - лягте где-нибудь на тротуаре или на газоне и понаблюдайте как быстро к вам кто-нибудь из прохожих подойдёт поинтересоваться что у вас случилось. В СССР это сделал бы первый же встречный.
Поэтому то что случилось в Казани в СССР не смогла бы зародиться не только на уровне мед. справки для покупки оружия, а даже на самом основании покупки оружия. Никто бы не поручился за сопляка психа, потому что за это реально отвечали!
Я сомневаюсь, что присядут те кто выдал справку этому казанскому психу, кто проводил с ним собеседование, ну и конечно участковый! А они должны сесть! Хотя участковым теперь не позавидуешь, их сильно сократили и, соответственно, участки у них сильно увеличились. Зато теперь сотрудников полиции росгвардии значительно больше на душу населения чем в СССР... Посудите сами - 340 тыс. человек в росгвардии и около 900 тыс. полицейских! На 120 миллионов населения! В СССР в структурах МВД работало около 600 тыс. человек на 300 млн. населения!!! Чувствуете разницу?
Кстати, современные школы отделили родителей от учителей. Родителю нет входа в школу, нет общения педагог-родитель. Короткие встречи на собраниях не для общения. Ну в Москве так. Как в других городах, не знаю. Ну нет нормальной обратной связи.
В Советские времена любой бандит верил, что захватчику школы сбежать не удастся.
Кто-то предлагает усилить охрану, но это не выход. Сидеть как в крепости и боятся своих учеников? В Советское время такое сложно было себе представить, потому что в первую очередь дети уважали старших. А учитель был старшим, да еще обладающим особым статусом - Учитель звучало гордо. Сколько кино или книг было, которые воспевали эту профессию. Учитель, врач, военный, милиционер, рабочий... нам с детства внушали мысль, что только лучшие люди работают в данных сферах. А уже в 80-е пошла эта деградация. Подмена ценностей. Почему ты такой бедный, если ты такой умный.
Учитель по определению не может быть богатым. Это тот человек, который жертвует материальным благополучием, для выполнения своей миссии. "Сгорая сам, свети другим всегда".
Пусть 150 или 200 тысяч будет зарплата, но это не олигарх, не владелец нефтеперерабатывающего завода, не рэпер, который стрижет деньги с таких же недалеких...
Но мало того, что государство защищало учителей, возвышая их над толпой и наделяя особым статусом, так еще и родители заставляли детей уважать старших. И не только родители, даже незнакомые люди могли сделать замечание или леща отвесить...
Дети, как бы им не хотелось вырваться на волю, знали свое место и их держали в определенных рамках. Это было лучше и для самих детей. Взрослые не только требовали, но и давали многое в ответ.
А сейчас всем плевать. Взрослые кайфуют, фотки в инстаграмах размещают. Детки видят, что на них плевать всем и сами плюют в ответ. Воспитание это тяжкий труд. А сейчас трудится никто не хочет. Так что пропасть между поколениями только растет.
И да, тогда, в 80-е школа, родители и милиция были союзниками в воспитании детей, а сейчас к сожалению зачастую стали противниками друг другу. Плюс еще создание ювенальной юстиции все усугубило.
Так вот, маньячилы всегда были, только тогда это не раздували, на весь Союз. Но если тогда эти маньячилы могли бы доставать огнестрелы, то могли бы дел натворить аналогичные нынешним.
да лан, у неё/него все говновысеры такие - абсолютно дилетантские.
хомячки и так схавают, и задонатят ещё.