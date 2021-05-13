Почему в советских школах не нужна была охрана

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Как удавалось Советскому Союзу, оберегать покой в школах, по сути не выставляя никакой охраны.По собственному опыту, скажем, что самой грозной охраной в советской школе была уборщица с тряпкой, при ней по струнке ходили даже старшеклассники.А теперь сравним поведение учеников в советской школе и в современной. Совсем недавно, в одной из подмосковной школе, ученик во время урока нацепил на себя наушники, на замечание учительницы не обращал внимание. Потом стал в ответ ей грубить, у учительницы не выдержали нервы, она подошла и сорвала наушники. В итоге, родители ученика накатали на неё жалобу, и потребовали возместить стоимость наушников, она якобы их поломала, а они между прочим стоят двадцать тысяч.И это самый невинный пример! В современной школе, ученики перестали уважать учителей, более того у учителей нет никаких прав, ученик может хамить, срывать уроки, устраивать хулиганские действия, а в ответ учитель ничего не может предпринять.Можно ли такое представить в советской школе? Любой, кто застал самое лучшее образование в мире, скажет, что даже самые отъявленные хулиганы, не позволяли себе грубить учителю. В советской школе, учитель это был авторитет, его уважали, его слушали.Мы к чему, дело не в охране, дело в атмосфере, в которой воспитываются дети. Раньше они росли, на трех мушкетерах, на Тимуре и его команде. Студенты, старшеклассники ведомые романтизмом отправлялись на БАМ, поднимали целину.Современная молодежь растет на Бузовой и Моргенштерне, а работу считает наказанием.Мы не к тому, что не нужна охрана в современной школе, мы не специалисты. Просто мы хотим понять почему в огромном Советском Союзе обходились без неё. Может стоит изучить тот опыт.Многие уже высказываются, что школы теперь должны охранять сотрудники Росгвардии. И хочется спросить, что теперь школы будут, как режимные объекты, с блокпостами, с колючкой по периметру. В такой атмосфере будет проходить обучение?Опять же мы не против, но, как так получилось, что во время войны, советские школы обходились без охраны. Что мы такое растеряли, что внутри собственной страны, ограждаемся друг от друга.И в дополнение.Удивляет, как это существо, которому было всего девятнадцать лет, спокойно приобрел полуавтоматической оружие. Объясните, для каких целей продается это оружие. Чтобы зайцев пострелять? Тогда уж лучше сразу пулемет. Приходит юноша, который не имеет ни работы. ни своего жилья, а ему спокойно продают считай автомат, с полным боекомплектом. И и не у кого не возникло вопроса, а для чего он это покупает, почему правоохранительные органы, не взяли его на заметку, ведь он это все в открытую покупал.