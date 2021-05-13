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Почему в советских школах не нужна была охрана

Почему в советских школах не нужна была охрана (1 фото)

Автор:
13 мая 2021 13:23
Метки: СССР   охрана   школа   
779
1
Более того, в советских школах не было охраны, даже в Великую Отечественную Войну, не было в разгул бандитизма, в послевоенное время.

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Метки: СССР   охрана   школа   
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4k
schmubu 2 часа назад
ТС Настя Кузнецова старательно пиарит и продвигает свой собственный говнобложик "легендапресс", единственным владельцем и автором которого оно, очевидно, и является.
не имею ничего против, кушать-то всем хочется, а если ничего делать не умеешь, то прямая дорога в говноблогеры. но тогда уж постарайтесь - инвестируйте немного времени и денег, и научитесь хотя бы писать без ошибок?
кто и нахуа дал тебе, Настя ълять, столько запятых? лишняя запятая - это такая же ошибка. как и недостающая.
про причастные и деепричастные предложния не слышала?
окончания по падежам - тёмный лес?
какого ты фуя, простихосподи в говноблогеры лезешь, если у тебя НИ ОДНОГО предложения без ошибки нет?
сцуко, откуда вы все такие повылезали...
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21k
Юрьевич 22 минуты назад
Да всё очень просто:
1) В СССР сумасшедших держали в соответствующих заведениях и лечили. Ну, а если на дому, то за ними серьёзно наблюдали.
2) В СССР не делали липовых справок и нездоровые на голову люди не могли купить оружие.
3) В СССР вступить в охотничье общество было не очень просто, требовались поручители, характеристики и прочее.
4) В СССР участковые реально работали, участки у них были меньше и они знали почти каждого человека на своём участке и уж тем более тех кто имел оружие или был ранее судим.
5) Пройти с оружием по улице в СССР было крайне сложно, было много постовых и патрулей.
6) В СССР на улицах кроме сотрудников милиции дежурили ещё и дружинники... были такие с красными повязками на рукаве.
7) В СССР не показывали западные фильмы где были откровенные кровавые сцены. Таким образом не только само убийство, но даже детально и подробно показанный в фильме процесс убийства были шоком.
8) В СССР не было компьютерных игр с расстрелами и убийствами.
9) Ну и наконец в СССР люди были намного добрее и отзывчивей. Можете провести эксперимент - лягте где-нибудь на тротуаре или на газоне и понаблюдайте как быстро к вам кто-нибудь из прохожих подойдёт поинтересоваться что у вас случилось. В СССР это сделал бы первый же встречный.

Поэтому то что случилось в Казани в СССР не смогла бы зародиться не только на уровне мед. справки для покупки оружия, а даже на самом основании покупки оружия. Никто бы не поручился за сопляка психа, потому что за это реально отвечали!
Я сомневаюсь, что присядут те кто выдал справку этому казанскому психу, кто проводил с ним собеседование, ну и конечно участковый! А они должны сесть! Хотя участковым теперь не позавидуешь, их сильно сократили и, соответственно, участки у них сильно увеличились. Зато теперь сотрудников полиции росгвардии значительно больше на душу населения чем в СССР... Посудите сами - 340 тыс. человек в росгвардии и около 900 тыс. полицейских! На 120 миллионов населения! В СССР в структурах МВД работало около 600 тыс. человек на 300 млн. населения!!! Чувствуете разницу?
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63
Дон Де-Пупре Полчаса назад
Преступления против детей (и детских коллективов) были всегда, Советский Союз не исключение. Про послевоенные годы, например, можно почитать "Ночевала тучка золотая". Причины, конечно, разные, но розовые сопли разводить не надо.
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Посадить стрелка на кол и выложить в тик-токе со всеми подробностями. А потом еще провести урок ОБЖ с разбором "тонкостей" казни. Охотников пострелять сильно поубавится. Ведь как резко сократилось число буйных навальнят на несанкционированных митингах после десятка реальных сроков. ИМХО
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963
Dnd 56 минут назад
Это просто продукт рыночной экономики, которая в том числе поднимает деньги на низменных желаниях людей, развивая и продвигая эти желания в массы. Ничего не поможет, таких случаев будет все больше и больше. При советах у людей были реальные цели в жизни, а не потребительские.
Кстати, современные школы отделили родителей от учителей. Родителю нет входа в школу, нет общения педагог-родитель. Короткие встречи на собраниях не для общения. Ну в Москве так. Как в других городах, не знаю. Ну нет нормальной обратной связи.
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21k
SerGProS Час назад
Ответ в той же области где и вопросы: "Почему подъезды были всегда открыты?Без домофонов и магнитных замков.Почему не было таких массивных стальных дверей в квартиры, а многие в течение дня вообще были не на заперты
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4k
livaneth Час назад
После того, как Шамиль Басаев уехал из Буденовска победителем, с добычей. И после того, как его не выловили тут-же и не покарали публично, Беслан был только вопросом времени.
В Советские времена любой бандит верил, что захватчику школы сбежать не удастся.
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27k
Fat Lynx Час назад
"Объясните, для каких целей продается это оружие. Чтобы зайцев пострелять? Тогда уж лучше сразу пулемет..." - сразу видно интеллект автора, его широкий кругозор и врожденную любознательность.
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5k
insaider 2 часа назад
А если бы этому дебилу ружьё не продали,он бы конечно не использовал нож или топор. Хотя ведь и их оборот можно запретить!
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154
ctrlc insaider Час назад
От ножа и даже топора я отобьюсь элементарным стулом об голову нападающему. От ружья хрен ты стулом отобьешься.
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9k
harlamov 2 часа назад
Мысль правильная. Это не проблема школы, это проблема общества в целом.
Кто-то предлагает усилить охрану, но это не выход. Сидеть как в крепости и боятся своих учеников? В Советское время такое сложно было себе представить, потому что в первую очередь дети уважали старших. А учитель был старшим, да еще обладающим особым статусом - Учитель звучало гордо. Сколько кино или книг было, которые воспевали эту профессию. Учитель, врач, военный, милиционер, рабочий... нам с детства внушали мысль, что только лучшие люди работают в данных сферах. А уже в 80-е пошла эта деградация. Подмена ценностей. Почему ты такой бедный, если ты такой умный.
Учитель по определению не может быть богатым. Это тот человек, который жертвует материальным благополучием, для выполнения своей миссии. "Сгорая сам, свети другим всегда".
Пусть 150 или 200 тысяч будет зарплата, но это не олигарх, не владелец нефтеперерабатывающего завода, не рэпер, который стрижет деньги с таких же недалеких...
Но мало того, что государство защищало учителей, возвышая их над толпой и наделяя особым статусом, так еще и родители заставляли детей уважать старших. И не только родители, даже незнакомые люди могли сделать замечание или леща отвесить...
Дети, как бы им не хотелось вырваться на волю, знали свое место и их держали в определенных рамках. Это было лучше и для самих детей. Взрослые не только требовали, но и давали многое в ответ.
А сейчас всем плевать. Взрослые кайфуют, фотки в инстаграмах размещают. Детки видят, что на них плевать всем и сами плюют в ответ. Воспитание это тяжкий труд. А сейчас трудится никто не хочет. Так что пропасть между поколениями только растет.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Учителей опустили в современной школе ниже плинтуса, но требуют от них, чтобы они отдавались работе по-полной(плюс куча всяких отчётов никому не нужных....), а потом удивляются, когда вот такие ублюдки как казанский стрелок творят чудовищные поступки - так, если учитель перестал быть кем-либо для учеников, так, какая-то говорящая голова, которой можно нагрубить, нахамить, игнорировать, а учитель в ответ, по факту, ничего сделать не может, да и не хочет уже, ведь нонешние родители - это совсем не те, что были в советское время, где учитель - уважаемый человек, современные родители сразу жалобы катают во все инстанции, у-у-у-у, моего ребёнка учитель оскорбил, унизил, обидел, нанес психологическую травму, а на самом деле преподаватель просто осадил зарвавшегося щенка.... В общем - пока учителей не начнут уважать - так всё и будет, а дальше будет ещё хуже.
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482
Ольга Став. Том Сойер 59 минут назад
Я тут недавно в ФБ увидела переписку бывших одноклассников и прифигела..С удивлением узнала, что некоторых учителя в школе травили и унижали их достоинство (видите ли) и теперь у них страшная душевная травма до сих пор.. Какие истерики закатываются до сих пор по прошествии 35 лет за поставленную 4-ку вместо как они считают заслуженной 5. Аж скрины тетрадок выкладывали за 3-й класс. Боже ты мой. Одна высказалась про учительницу -типа, надеюсь что она уже сдохла и в гробу переворачивается ( О какие "душевные" терзания )Причем это страдания кого бы Вы думали? Не тех , кого отчитывали на педсоветах с привлечением комиссии ПДН, кого пугали спецшколами, оставлением на 2-й год и прочими ужасами,а...ОТЛИЧНИКОВ.Я может и поверила бы в это, если б с ними не училась в одной школе и в одном классе и если бы не знала их лично.. Гоняли их за высокомерие по отношению к окружающим, причем в том числе к тем же самым учителям..Травли не было- были воспитательные беседы. Вот и зачатки отношения к педагогам, как к прислуге, этого дебильного отношения к жизни и окружающим- типа мне все должны, а я ничего никому не должен .
И да, тогда, в 80-е школа, родители и милиция были союзниками в воспитании детей, а сейчас к сожалению зачастую стали противниками друг другу. Плюс еще создание ювенальной юстиции все усугубило.
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34k
jonnyD 2 часа назад
В советской школе служба охраны и быстрого реагирования состояла из физрука , трудовика и препода НВП ... всех офуевших успокаивали на раз .. с занесением выговора в нижнюю челюсть . А зам директора школы по воспитательной работе была ещё майором милиции . Так что не забалуешь ... Нет , если старшеклассники курили за столовкой , то всем было похер , раз ныкаются , значит уважают ... но если кто борзел , то получал весь набор " строителя коммунизма " , включая постановку на учёт в "детскую комнату милиции".
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9k
uutb 2 часа назад
У, нас в школе, была уборщица-вахтерша по прозвищу- "Крокодилы"(уж очень любила это слово
), так ее даже директор школы боялся. Из охраны на дверях стояли "старшоки", которые сменку проверяли. И все
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12k
Kost 2 часа назад
У нас по городку в 80хх ездил какой то маньячила на велике и тыкал в теток шилом со спины. Тыкнет и валит. Некоторые в реанимацию попадали, но вроде без смертельных обошлось. Когда поймали оказалось из нашей школы старшеклассник. Тихоня, самый чмошный.
Так вот, маньячилы всегда были, только тогда это не раздували, на весь Союз. Но если тогда эти маньячилы могли бы доставать огнестрелы, то могли бы дел натворить аналогичные нынешним.
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Ценности, к сожалению, поменялись. Раньше материальное положение человека было вторично (старались не афишировать), а сейчас наоборот. Поэтому и всё встало с ног на голову.
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
последний абзац - дилетантский бред человека, который понятия не имеет, как регулируется и без того далеко не либеральный оборот оружия. И вопрос тут не в том, как он его купил, а в том, почему ему вообще одобрили на медкомиссии получение лицензии на приобретение, если у него (согласно новым данным, появившимся в СМИ) ещё в 16 лет была выявлена энцефалопатия. Тем же эпилептикам, емнип, лицензию на оружие и даже водительские права не выдают, например.
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135
ЯуЦуЧу 2 часа назад
нихер путина и дермократию! Социализм наше все!
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