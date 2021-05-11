В многоквартирном доме на улице Туганлык в Казани прогремел взрыв, сообщило агентство news.ru с ссылкой на Mash. В нем жил стрелок из Казани, открывший огонь в гимназии. Позже экстренные службы опровергли сообщение о взрыве.

"Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет", - сообщили РИА Новости в ЕДДС Советского района Казани.

В этой квартире Ильназ Галявиев проживал с матерью и старшим братом. В настоящее время в доме проводится эвакуация. При задержании стрелок сообщал, что заложил взрывчатку в своей квартире.