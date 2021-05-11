FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6979 постов • 1212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Казани эвакуировали дом, где живёт мать подростка, расстрелявшего школьников

В Казани эвакуировали дом, где живёт мать подростка, расстрелявшего школьников (1 фото)

Автор:
11 мая 2021 13:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Россия   взрыв   интересное   казанский стрелок   казань   стрельбав казани   
6872
1

Утром 11 мая Галявиев Ильназ устроил бойню в гимназии №175. При задержании он заявил, что в своём доме заложил бомбу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Россия   взрыв   интересное   казанский стрелок   казань   стрельбав казани   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Leo Sun 3 часа назад
фишки настолько скатились в помойку, что готовы любые фейки постить ради просмотров (=бабла)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−9
HotNCold 5 минут назад
Мать и старший брат конечно были не в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 53 минуты назад
а зачем это постить на фишках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Костюнин 56 минут назад
Удалите с Фишек это дерьмо !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan Час назад
Не понимаю! Объясните и поясните. Главная цель мусульман, насколько знаю, попасть к Аллаху, а главное, в конце-концов, заполучить этих долгожданных небесных гурий. Ну, проще говоря, наконец, засунуть свой член не в ослика или козу, а именно в женщину. Условие, как читал - джихад. Т.е. умереть за веру, за пророка Мухамеда и конечно во славу Аллаха. Бл...я! Ну, не вижу никаких проблем!!! Давайте выберайте время и место, собирайтесь и будете отправлены прямо в райский вертеп!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 2 часа назад
Сразу вспомнилось:
"Челябинские мужики настолько суровы, что бреются фрезерными станками."
Казань,оказывается,суровее Челябинска.
Казанцы " эвакуировали дом".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 2 часа назад
Может Брейвик прибыл из будущего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 2 часа назад
Вот как правильно благословлять этих выродков.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 2 часа назад
а Казанский кремль он не взорвал? Дебил, проверяй информацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
Aleksei 2 часа назад
Кончить ублюдка.. Тварь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 3 часа назад
Ну он заранее в соцсетях предупредил об этом, но наши органы были, наверное, борьбой с репостами политических топиков заняты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
245
manul74 3 часа назад
минусуйте.. но этот образ очень подходит для подражания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
manul74 3 часа назад
Это опровергнуто. не было взрыва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
hat3k 3 часа назад
В источнике про взрыв нет ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей Иванов 3 часа назад
По официальным данным погибло 8 человек - 7 детей и учительница. Нападавший был один. Ни о каком взрыве не сообщается. Даже в МК.ру.
Вообще, в качестве источника инфы МК (да ещё и с тегом "Ньюйорк") - это не совсем адекватно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 3 часа назад
Очень хочется узнать, как такие малолетние долбо@бы с такой легкостью получают легальный доступ к оружию. И не были ли при этом допущены нарушения. А если были, то законопатить виновных в соседнюю с ним камеру. Чтоб другим не повадно было за бабло разрешениями торговать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
whyicannotremovemyprofile 3 часа назад
А вот это фейк! читайте источник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 3 часа назад
Ислам необходимо запретить на всей территории РФ как самую экстремистскую религию. Ислам - это не религия любви и добра, это нечто о чем мы все хорошо знаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
581
Александр 3 часа назад
За любым смертником стоит ОРГАНИЗАТОР!!! Даже если он был готов "отомстить" (опять таки обида равнозначна сделанному?), кто-то его "выловил в сети" обработал, подготовил - направил!! Технология на шахидах отработанная десятилетиями. Нужно найти и обезвредить организаторов!! Это дело чести отечественных спецслужб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор 3 часа назад
Он конечно [мат]. Но... Если это правда, то для его матери это не самый плохой вариант. Потому что, как жить после такого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства На Байкале произошло мощное землетрясение На Байкале произошло мощное землетрясение Некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам из-за пандемии Некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам из-за пандемии «Пускай быстрее умрет»: врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ, боясь заразиться «Пускай быстрее умрет»: врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ, боясь заразиться
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
37
16 комиксов, которые поймут только кошатники
Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех
5
83
Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Немного обо всём. 2 часть
0
0
Немного обо всём. 2 часть
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
0
24
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото)
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#СССР#прикол#животные#в мире#сша#жизнь#9 мая#ВОВ
#Юмор#история#факты#картинки#природа#кино#шоу бизнес#дтп#аварии#мемы
#интересно#люди#фотографии#интересное#красота#приколы#подборка#прикольные#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться