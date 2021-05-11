Утром 11 мая Галявиев Ильназ устроил бойню в гимназии №175. При задержании он заявил, что в своём доме заложил бомбу.
В многоквартирном доме на улице Туганлык в Казани прогремел взрыв, сообщило агентство news.ru с ссылкой на Mash. В нем жил стрелок из Казани, открывший огонь в гимназии. Позже экстренные службы опровергли сообщение о взрыве.
"Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет", - сообщили РИА Новости в ЕДДС Советского района Казани.
В этой квартире Ильназ Галявиев проживал с матерью и старшим братом. В настоящее время в доме проводится эвакуация. При задержании стрелок сообщал, что заложил взрывчатку в своей квартире.
Источник:
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Таких чуток подогреть, например в группе в соцсети, и он пойдет себя проявлять на право и на лево.
"Челябинские мужики настолько суровы, что бреются фрезерными станками."
Казань,оказывается,суровее Челябинска.
Казанцы " эвакуировали дом".
Делись ссылками, если ты такой сведущий.
Вообще, в качестве источника инфы МК (да ещё и с тегом "Ньюйорк") - это не совсем адекватно.
P.s. видел кадры как дети прыгают с третьего этажа это ужас... не дай Бог.
и нападавшие на школы Сергей Гордеев, Михаил Пивнев?