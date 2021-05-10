Рыбный рынок в Астрахани

Если будете в Астрахани, обязательно посетите рыбный рынок, место интересное и колоритное. Я побывал на рыбном Астрахани в 2021 году. Находится по адресу: Покровская площадь, дом,3. По-другому рынок еще называют "Селенские Исады".

Ассортимент рыбы здесь ну просто огромный. Как говорится на любой вкус и кошелек.

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