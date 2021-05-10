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Рыбный рынок в Астрахани

Рыбный рынок в Астрахани (8 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 18:58
Метки: Астрахань   рыбный рынок астрахань   рыбный рынок в астрахани   
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Если будете в Астрахани, обязательно посетите рыбный рынок, место интересное и колоритное. Я побывал на рыбном Астрахани в 2021 году. Находится по адресу: Покровская площадь, дом,3. По-другому рынок еще называют "Селенские Исады".
Ассортимент рыбы здесь ну просто огромный. Как говорится на любой вкус и кошелек.

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11k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Дороговат то рынок для Волги.
Рассчитан на приезжих. Заезжал по пути назад с рыбалки пару раз...
У нас в Минске та же Астраханская вобла дешевле, чем в Астрахани...
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13k
Алексей 45 минут назад
Не, я понимаю, что рассчитано на приезжих, но... этож московские цены!

Единственный плюс - свежесть рыбы.
В инете полно отзывов о ценах этого рынка и альтернативных местах приобретения.
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416
Alex Час назад
Надо все таки понимать, что Селенские Исады только и исключительно для приезжих, местные там сроду ничего не покупают)) Я сам беру воблу возле рынка у дома, цена раза в два ниже. Либо сейчас сезон, амому ловить, за праздники штук 300 засолил. А копчености, у рыбаков нужно брать, там можно цену на 10 делить. У нас каждое утро во двор дома фермер приезжает - молоко, сметана, мясо, рыба - и вот у него тот же сом горячего копчения - 500 рублей, толстолобик тушкой - 300 рублей за кита килограмм на 6. Осетр у браконьеров, свежак от 500 руб за кг, балык все сами делают. А вот икру ну его - как говорят бракушники, деньги не едят, так что давно уже ее не покупали, у них цена 30 штук за кг.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Автор, это бесчеловечно. :)
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Ну... Если ничего не покупать, то цены, в принципе, нормальные
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851
Андрей 2 часа назад
Чуть слюной не захлебнулся, несмотря на цены.)))
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2k
Vic Twin 2 часа назад
Лет десять назад примерно такой же выбор был в Чикаго в "Одесском Привозе". Астраханская рыба, осётр, омуль с Байкала, сёмга, палтус... А потом вся эта лафа накрылась медным тазом. Непонятно почему, то ли фирма обанкротилась, то ли контрабас из России прикрыли. Сильное огорчение. Тут же америкосы рыбу почти не жрут. У них грибы - это шампиньоны, а рыба - это лосось (salmon). И всё. Хоть стреляйся.
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Херасе цены...
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1k
Riddick 4 часа назад
Цены перебор. Не ужели есть желающие покупать?
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12k
zdoba 4 часа назад
Город на Волге, а цены как в Сахаре!
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21k
Тигран Саркисян 4 часа назад
а что такие дикие цены то?
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14k
Игорь Хомченко 4 часа назад
За такие деньги лучше купить филе форели. Пусть в Астрахани сами сома по полторы штуки кушают.
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−189
xxlist 4 часа назад
По вобле судить не могу. Не покупал. Но осетр - 3 раза в жизни брал, цены ого-го! Говорят осетр весь вымер, поэтому так, хз.
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1k
💰красава💰 4 часа назад
Очень дорго.
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967
Александр 4 часа назад
Аху.еть цены
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3k
Tuskub 4 часа назад
Мда... Цены (кроме сушеной воблы) еще те - "Как говорится на любой вкус и кошелек" - да и то - это цена воблы за штуку...))
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197
Sandmann 4 часа назад
Эээххх!!!
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