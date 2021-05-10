Рыбный рынок в Астрахани

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Если будете в Астрахани, обязательно посетите рыбный рынок, место интересное и колоритное. Я побывал на рыбном Астрахани в 2021 году. Находится по адресу: Покровская площадь, дом,3. По-другому рынок еще называют "Селенские Исады".
Ассортимент рыбы здесь ну просто огромный. Как говорится на любой вкус и кошелек.
Ассортимент рыбы здесь ну просто огромный. Как говорится на любой вкус и кошелек.
Авторский пост
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Рассчитан на приезжих. Заезжал по пути назад с рыбалки пару раз...
У нас в Минске та же Астраханская вобла дешевле, чем в Астрахани...
Единственный плюс - свежесть рыбы.
В инете полно отзывов о ценах этого рынка и альтернативных местах приобретения.
Америкосы не едят тунец?
А с чем же они салаты и бутеры делают?