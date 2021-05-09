К 30-летнию с момента окончания Великой Отечественной войны советское руководство приняло решение снять патриотическое кино. Это ответственное дело поручили Сергею Бондарчуку, который имел большой опыт съемки батальных сцен.
В качестве литературной основы для написания сценария в Министерстве обороны СССР режиссеру посоветовали использовать книгу маршала Андрея Гречко «Битва за Кавказ». Но Сергей Федорович с таким предложением не согласился, и заявил, что либо будет снимать по роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», либо не будет снимать вообще. Чиновники согласились с его мнением, хотя роман на тот момент еще не был дописан.
Сразу после этого свое условие выдвинул Михаил Шолохов – он готов был согласиться на экранизацию своего произведения только, если снимать будут в местах, которые описываются в романе «Они сражались за Родину». Тут уже вынужден был согласиться Сергей Бондарчук.
Подходящее место нашли у станицы Клетской и хутора Мелологовского. Часть бюджета фильма пошла на выкуп домов у местных жителей. Но этих строений для съемок не хватило, поэтому дополнительно пришлось построить три бутафорских хутора, дамбу и настоящую переправу через Дон.
Перед началом съемок выбранные места тщательно проверили саперы, и нашли несколько неразорвавшихся мин.
Сергей Бондарчук сам воевал, поэтому ему было важно, чтобы в фильме присутствовали актеры-фронтовики. Именно поэтому здесь снялись Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский и Алексей Ванин. Сыграли они убедительно, впрочем, как и Василий Шукшин, Георгий Бурков и Вячеслав Тихонов.
Случались на съемках фильма «Они сражались за Родину» курьезы. Так, к примеру, по указу режиссера был в сторону Тихонова произведен холостой выстрел, из-за чего актер едва не потерял слух. Бондарчук всего лишь хотел вызвать небольшую дрожь у Тихонова для убедительности в кадре.
В другой раз танкист не расслышал по рации приказ и едва не въехал в массовку, так как свернул не в ту сторону. Таких эпизодов был с десяток, но все они не привели к травмам.
Настоящая трагедия случилась на съемках 2 октября, когда от инфаркта скончался знаменитый актер, драматург и режиссер Василий Шукшин. С вечера он чувствовал себя плохо, сходил в баню и лег спать раньше обычного. Утром его обнаружил его друг и коллега – Георгий Бурков.
В недостающих эпизодах вместо Шукшина сыграл актер Юрий Соловьев, а озвучил роль Игорь Ефимов. Супруга Шукшина Лидия из-за потрясения отказалась озвучивать свою роль, ее героиню озвучила Наталья Гундарева.
В 1975 году фильм посмотрели 42 миллиона человек, Василий Шукшин был признан лучшим актером года. Киноленту отправили в Канны, но призов она не получила.
Источник:
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Понравилось104
Не скажу, что это самый лучший, но один из самых-самых лучших фильмов. В один ряд с ним можно поставить "Хроники пикирующего бомбардировщика", "На войне, как на войне", "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты", "Торпедоносцы".
А ещё хочу "Торпедоносцы" пересмотреть. В детстве помню впечатления были от просмотра.
(с) Они сражались за Родину.
забыл добавить - писатель!
к своему стыду, только сейчас читаю рассказы. я привык к штампу "Достоевский - знаток человеческой души". Но вот как Шукшин раскрывает человеческую, пусть и больше крестьянскую душу, мне на много ближе.