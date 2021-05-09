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«Они сражались за Родину»: принципиальность Бондарчука и съемки на минном поле

«Они сражались за Родину»: принципиальность Бондарчука и съемки на минном поле (4 фото)

Автор:
09 мая 2021 20:32
Метки: актеры   история фильма   кино   
1158
4

К 30-летнию с момента окончания Великой Отечественной войны советское руководство приняло решение снять патриотическое кино. Это ответственное дело поручили Сергею Бондарчуку, который имел большой опыт съемки батальных сцен.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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8  комментариев
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9k
Kucher 2 часа назад
Когда девочка-санитарка тащит раненого, когда повар свой последний окопчик копает, когда с командиром прощаются и старшина свою неуклюжую, но искреннюю речь говорит, когда контуженый Тихонов объясняет почему он к друзьям вернулся, когда Смоктуновский без наркоза из Бондарчука осколки вытаскивает, когда в финале у боевого знамени полковник речь говорит, невозможно на это спокойно смотреть.
Не скажу, что это самый лучший, но один из самых-самых лучших фильмов. В один ряд с ним можно поставить "Хроники пикирующего бомбардировщика", "На войне, как на войне", "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты", "Торпедоносцы".
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18k
Евгений 20 минут назад
Скачал как раз. Хотел на прошлой смене на работе посмотреть, да флэшку дома забыл
.
А ещё хочу "Торпедоносцы" пересмотреть. В детстве помню впечатления были от просмотра.
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1k
Megalomaniax 45 минут назад
И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков.
(с) Они сражались за Родину.
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1k
Константин 47 минут назад
"актер, драматург и режиссер Василий Шукшин".
забыл добавить - писатель!
к своему стыду, только сейчас читаю рассказы. я привык к штампу "Достоевский - знаток человеческой души". Но вот как Шукшин раскрывает человеческую, пусть и больше крестьянскую душу, мне на много ближе.
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2k
CHYCMYMPUK Час назад
Один из самых искренних фильмов о Войне. Помню, что дед плакал всегда, когда смотрел его. Говорил, что правду сняли. Как есть...
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10k
Лехахуторской Час назад
Любимый фильм.
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4k
Sabay 2 часа назад
Лучший фильм о Великой Отечественной.
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