Сразу после этого свое условие выдвинул Михаил Шолохов – он готов был согласиться на экранизацию своего произведения только, если снимать будут в местах, которые описываются в романе «Они сражались за Родину». Тут уже вынужден был согласиться Сергей Бондарчук.

Подходящее место нашли у станицы Клетской и хутора Мелологовского. Часть бюджета фильма пошла на выкуп домов у местных жителей. Но этих строений для съемок не хватило, поэтому дополнительно пришлось построить три бутафорских хутора, дамбу и настоящую переправу через Дон.

Перед началом съемок выбранные места тщательно проверили саперы, и нашли несколько неразорвавшихся мин.