Веселые пародии на идеальный "Инстаграм"

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Популярный блогер Джеральдин Уэст развлекает своих подписчиков картинками из серии "Инстаграм и реальность". Она беззлобно подшучивает на стремлением людей публиковать только "причесанные", безупречные снимки, и показывает, как бы выглядели социальные сети, будь их пользователи честнее сами с собой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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