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Веселые пародии на идеальный "Инстаграм"

Веселые пародии на идеальный "Инстаграм" (31 фото)

Автор:
09 мая 2021 12:59
Метки: instagram vs real life   забавно   идеальные фото   инстаграм и реальность   пародии   реальная жизнь   
234
31
Популярный блогер Джеральдин Уэст развлекает своих подписчиков картинками из серии "Инстаграм и реальность". Она беззлобно подшучивает на стремлением людей публиковать только "причесанные", безупречные снимки, и показывает, как бы выглядели социальные сети, будь их пользователи честнее сами с собой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: instagram vs real life   забавно   идеальные фото   инстаграм и реальность   пародии   реальная жизнь   
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5  комментариев
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41k
Максим Т. 58 минут назад
Хорошую вещь инстаграмом не назовут
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29k
Головасыр коричнештанник 4 минуты назад
это она для умалишённых разоблачения делает?
или думает, что она лучше всех остальных блоХеров?
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153k
☭Cheкаво☭ 39 минут назад
Дык, это одна и та же телка слева и право?)
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−63
xxlist 44 минуты назад
Она "в реальности" иногда даже лучше чем в инсте. Тока мужские волосатые ноги смущают. Откуда она их взяла и на что намекает?
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