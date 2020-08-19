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40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями

40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями (41 фото)

Автор:
19 августа 2020 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: instagram vs real life   инстаграм девочки   инстаграм и реальность   наглость второе счастье   обман   обман зрения   перестарались   
3824
41
Подоспела новая партия разоблачений из реддит-сообщества "Инстаграм и реальность". Эта группа состоит из единомышленников, которые находят в Инстаграме самые позорные и отфотошопленные фотографии, а затем выставляют их на обсуждение с убийственными комментариями. В общем, всё как мы любим.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: instagram vs real life   инстаграм девочки   инстаграм и реальность   наглость второе счастье   обман   обман зрения   перестарались   
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18  комментариев
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477
Hornet Час назад
И член не заретушировал(а)..
И член не заретушировал(а)..
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5k
z0_0b 51 секунду назад
На 36м леприкон вообще
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3k
solovei7 20 минут назад
Люблю эту картинку
Люблю эту картинку
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17k
Will2006 Полчаса назад
Как-то в Турции поддался на уговоры жены сфоткаться в "професиональной фотосессии". Результат навыков в ФШ у турка-фотографа реально был как в большинстве этих фоток - вместо живых людей, вполне себе симпатичных, фотошопер изобразил восковых кукол

Причем оригиналов горе-фотограф так и не отдал, уж не помню почему.
Иногда достаю эти фотки (которые обошлись что-то в районе 25 долларов между прочим), чтобы поржать.
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17k
Will2006 Полчаса назад
Что-то вроде этого, не удивлюсь, что это и наши фотки "работа" одного фотографа
Что-то вроде этого, не удивлюсь, что это и наши фотки "работа" одного фотографа
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3k
Ежик Will2006 2 минуты назад
Нужен кол.
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325
Fevral 37 минут назад
Наверняка, в реале красивее.
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−76
............ 37 минут назад
закомплексованные уроды
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842
hangukhangukovich 54 минуты назад
40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями
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116
imho Час назад
зачем я это посмотрел
зачем я это посмотрел
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378
Павел Час назад
Комментарий к фото
Ну да, правая рука опухла. Татуировка вполне свидетельсвует об отсутствии редактирования.
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378
Павел Час назад
Комментарий к фото
Автор, обратитесь к окулисту! Здесь нормальная подмышечная впадина.
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48k
Андрей Час назад
Результат желания не быть, а казаться.
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378
Павел Час назад
Комментарий к фото
Автор, что у тебя со зрением? Я вижу нормальные женские руки с излишней худобой (на грани анерексии) и нормальные локти.
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378
Павел Час назад
Комментарий к фото
А на двери ответной формы не видно? Не?
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