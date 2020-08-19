40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями

1. Он забыл добавить в фотошопе тень от коробки с iPhone
2. Такая впечатляющая задница, что под нее пришлось переделывать автомобиль?
3. От чрезмерного использования фильтров страдают даже кратеры
4. Ей 50 лет, а фотошопит себя так, будто по-прежнему двадцать с хвостиком. Женщины, нет ничего ужасного в том, чтобы выглядеть на свой возраст!
5. Оказывается, на улицах Милана иногда встречаются восковые статуи
6. Исчезающе маленькая голова
7. Ох уж это коварное зеркало!
8. Это не смешно! Человеку нужна помощь
9. Самое удивительное, что некоторые верят в правдоподобность таких снимков
10. Инстаграм и реальность
11. "Фото без фильтров" и наверху название использованного фильтра. Девушка, вы всех за дураков держите?
12. Надо узнать, каким чудо-кремом от морщин она пользуется
13. Ой, до чего техника дошла!
14. Немею от восторга...
15. Изыди, нечистая сила!
16. Посмотрите, как ракурс меняет людей
17. Очень естественно выглядят, ага
18. В человеке всё должно быть красиво...
19. Ребра? Нет, не слышала
20. Зафотошоплены по полной программе
21. Инстаграм и реальность
22. Тренировки в спортзале не прошли даром!
23. Девица-краса, длинная коса
24. Она думала, что если область редактирования размыть, то никто ничего и не заметит
25. Тело как мелкой наждачкой отполировано
26. Законы физики тут бессильны
27. Локти - это немодно
28. Когда одна подружка публикует фото с фильтрами, а вторая - без
29. Кстати, подмышки - тоже немодно
30. У нее с ногой что-то
31. "Вода" на этих снимках - хитрый трюк: кусок стекла под айфоном
32. Интересный овал лица
33. Эта девушка из Бирмы утверждает, что такая тонкая талия - результат здорового питания
34. В Инстаграме и в жизни
35. Утверждает, что не использует фотошоп. Да ладно!
36. Вот почему Инстаграм надо запретить
37. Сравните правую руку и левую
38. Я сплю и мне это снится?
39. В районе талии аж трава изогнулась
40. Инстаграм и скриншот из видео: почувствуй, как говорится, разницу!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Причем оригиналов горе-фотограф так и не отдал, уж не помню почему.
Иногда достаю эти фотки (которые обошлись что-то в районе 25 долларов между прочим), чтобы поржать.