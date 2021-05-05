"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)

Медведь с нунчаками, который может стать новым мемом

Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается

Когда иронии слишком много

Дети, лица которых просто обязаны стать самыми популярными мемами

Где карту оформляли, туда и идите!..