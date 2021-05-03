6 мая в кинотеатры возвращается один из самых сильных и страшных фильмов о Великой Отечественной войне – «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. Несмотря на почти полное отсутствие крови, смотреть картину физически тяжело. Главную роль сыграл 14-летний Алексей Кравченко. «Петербургский дневник» выяснил, как подросток снялся в фильме, который могут смотреть далеко не все взрослые.
Смотреть невозможно, но нужно
В основу «Иди и смотри» легли «Хатынская повесть» и «Партизаны» Алеся Адамовича. Еще одним важным источником стала книга документальных воспоминаний «Я из огненной деревни» Алеся Адамовича, а также Янки Брыля и Владимира Колесникова.
Действия фильма разворачиваются на территории Беларуси в 1943 году. Главный герой – 15-летний подросток Флера – уходит в партизанский отряд. Он становится свидетелем множества страшных сцен и событий. Флера видит, как немцы обстреливают партизанский отряд, бросают детей в горящий амбар; девушку, изнасилованную взводом нацистов; овчарок, спущенных на беззащитных людей, и многое другое. Ужас в том, что фильм заканчивается не Победой, а значит, Флере придется увидеть еще множество кошмаров.
Еще больше пугают слова Элема Климова: «Фильм получился сдержанный... Там можно было такого наворотить... Но это точно уже никто не стал бы смотреть».
Страшные съемки тяжелого фильма
Съемки фильма начались в 1984 году, когда многие ожидали, что холодная война может в любой момент перейти в горячую фазу. В связи с этим Элем Климов решил напомнить, что война – это не только красивая форма, душевные песни и слезы счастья, а бесконечный ужас. Он намеренно собирал команду непрофессиональных актеров с расчетом на то, что неопытные люди не смогут абстрагироваться от происходящего на площадке, а значит, продемонстрируют настоящие эмоции. На роль Флеры пробовались около сотни подростков, однако в фильм попал 14-летний Алексей Кравченко. Отбор он прошел суровый.
«Хорошо помню первое задание еще до проб. Мне сказали: «Твоя мама умерла. Какой будет твоя реакция?» Я плакал, приговаривал: «Мама, мамочка!» Видимо, у меня все получилось, потому что на следующий день я ехал на киностудию «Мосфильм» знакомиться с Элемом Климовым. Он сказал, что надо посмотреть документальный фильм, и если мне станет плохо, страшно, неприятно, то можно встать и выйти. Это была трехчасовая хроника из концлагерей. Таких кадров я еще не видел, поэтому иногда зажмуривался, но все же досмотрел до конца. После сеанса Элем Германович предложил мне попить чай с тортом, но я просто не мог есть, поэтому отказался. Видимо, такой реакции он и ждал, потому что после начались пробы», – вспоминает Алексей Кравченко.
Поскольку фильм переполнен просто ужасающими сценами, Элем Климов всерьез беспокоился за эмоциональное здоровье актеров, особенно 14-летнего подростка.
«Меня направили к психотерапевту-гипнологу. В машине мне шепнули, что если гипнозу я не поддаюсь, то сниматься меня не возьмут. Я понял, что мне придется играть. Меня положили на кушетку, что-то говорили про тяжелеющие веки и голос, потом врач сказал: «Твоя рука поднимается» – и хлопнул дверью. Я понимал, что он никуда не ушел и опускать руку нельзя. Мне казалось, это длилось вечно, рука сильно затекла, но в какой-то момент врач скомандовал опустить руку, и испытание я прошел», – рассказал актер.
После врач часто приезжал на съемочную площадку, чтобы подготовить Алексея Кравченко к сложным сценам. «Мне это ужасно не нравилось. Опять были занятия с поднятием руки, еще помню, как я складывал руки в замок и меня за локти тянули в разные стороны. Через несколько месяцев, когда надо было снимать особо сложную сцену на болоте, в котором мой персонаж пытался покончить с собой, я попросил Элема Германовича обойтись без гипноза. Он согласился не сразу, потому что всерьез за меня переживал. В итоге сцену мы сняли с одного дубля», – вспоминает он.
Выделить особенно сложную сцену Алексей Кравченко не может, так как все девять месяцев съемок было сложно. Тем не менее особенно сильно его выматывали эпизоды на болоте, а также необходимость сниматься с умирающей на глазах коровой.
«В фильме есть сцена, где Флера лежит на только что застреленной корове, а потом пытается ее разделать, чтобы забрать мясо. Корова должна была умереть по-настоящему, для ее обстрела использовались боевые трассирующие патроны. Мне было ее очень жаль, но Элем Германович говорил, что она больная, что такая у нее участь. Когда начали стрелять, корова неожиданно встала на дыбы, а затем рухнула на то место, где я лежал. Все было, как в замедленной съемке, помню, как откатился, ведь вставать было нельзя – стрельба продолжалась. Не помню, как оказался на коленях у абсолютно белого Элема Германовича, он прошептал: «Ползи к ней». И я в шоке вернулся к корове. Я даже плакать не мог от ужаса», – вспоминает актер.
Для того, чтобы привести подростка в чувство, режиссер договорился с офицерами, чтобы Алексея Кравченко прокатили на крыше танка на полной скорости по всем ухабам. «Это круче любых американских горок», – уверяет актер.
Ужас при просмотре усиливают и внешние изменения главного героя: если в начале фильма Флера выглядит, как обычный подросток, то к концу прекращается в седого, морщинистого старика.
«Меня гримировали по три часа, я очень часто засыпал. Носить грим было тяжело, особенно когда мне под глазами делали «рыбью кожу». В конце дня мне хотелось просто содрать с себя все это. Как-то меня за этим застали две бабульки и начали креститься. Я, конечно, пояснил им, в чем дело, чтобы не пугать. Тем не менее грим очень помогал настроиться на работу», – сообщил Алексей Кравченко.
Снова на экранах
В прокат «Иди и смотри» вышел в 1985 году, и публика приняла работу очень тепло. В кинотеатрах фильм посмотрели почти 30 миллионов человек. После его показали еще в 11 странах мира, включая США. Картина получила россыпь различных наград и завоевала любовь подавляющего числа критиков, причем не только советских.
«Помню, как после премьеры на меня бежала толпа людей с криками и ликованием. Все хотели меня обнять. Я был в шоке, поэтому начал пятиться, однако стоявший рядом Элем Германович строго сказал держать удар», – вспоминает Алексей Кравченко.
«Мосфильм» решил вернуть на большие экраны легендарную ленту, и в 2017 году отреставрировал ее. Шесть специалистов-реставраторов группы компьютерной графики киностудии работали около 2,5 месяца. 6 мая «Иди и смотри» снова будет в кинотеатрах.
Отметим, уже отреставрированный фильм в том же 2017 году стал победителем в секции Venezia Classici в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля. Лента соперничала с 20-ю шедеврами мирового кинематографа, среди которых работы Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Милоша Формана и других выдающихся режиссеров.
Источник:
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Понравилось37
первый раз смотрел ещё в школьные годы в 80-х
Позже пересматривал уже в 2000-х
в любом случае фильм оставляет сильные эмоции .
Надо ещё раз пересмотреть .