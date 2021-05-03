Страшные съемки тяжелого фильма



Съемки фильма начались в 1984 году, когда многие ожидали, что холодная война может в любой момент перейти в горячую фазу. В связи с этим Элем Климов решил напомнить, что война – это не только красивая форма, душевные песни и слезы счастья, а бесконечный ужас. Он намеренно собирал команду непрофессиональных актеров с расчетом на то, что неопытные люди не смогут абстрагироваться от происходящего на площадке, а значит, продемонстрируют настоящие эмоции. На роль Флеры пробовались около сотни подростков, однако в фильм попал 14-летний Алексей Кравченко. Отбор он прошел суровый.

«Хорошо помню первое задание еще до проб. Мне сказали: «Твоя мама умерла. Какой будет твоя реакция?» Я плакал, приговаривал: «Мама, мамочка!» Видимо, у меня все получилось, потому что на следующий день я ехал на киностудию «Мосфильм» знакомиться с Элемом Климовым. Он сказал, что надо посмотреть документальный фильм, и если мне станет плохо, страшно, неприятно, то можно встать и выйти. Это была трехчасовая хроника из концлагерей. Таких кадров я еще не видел, поэтому иногда зажмуривался, но все же досмотрел до конца. После сеанса Элем Германович предложил мне попить чай с тортом, но я просто не мог есть, поэтому отказался. Видимо, такой реакции он и ждал, потому что после начались пробы», – вспоминает Алексей Кравченко.

Поскольку фильм переполнен просто ужасающими сценами, Элем Климов всерьез беспокоился за эмоциональное здоровье актеров, особенно 14-летнего подростка.



«Меня направили к психотерапевту-гипнологу. В машине мне шепнули, что если гипнозу я не поддаюсь, то сниматься меня не возьмут. Я понял, что мне придется играть. Меня положили на кушетку, что-то говорили про тяжелеющие веки и голос, потом врач сказал: «Твоя рука поднимается» – и хлопнул дверью. Я понимал, что он никуда не ушел и опускать руку нельзя. Мне казалось, это длилось вечно, рука сильно затекла, но в какой-то момент врач скомандовал опустить руку, и испытание я прошел», – рассказал актер.

После врач часто приезжал на съемочную площадку, чтобы подготовить Алексея Кравченко к сложным сценам. «Мне это ужасно не нравилось. Опять были занятия с поднятием руки, еще помню, как я складывал руки в замок и меня за локти тянули в разные стороны. Через несколько месяцев, когда надо было снимать особо сложную сцену на болоте, в котором мой персонаж пытался покончить с собой, я попросил Элема Германовича обойтись без гипноза. Он согласился не сразу, потому что всерьез за меня переживал. В итоге сцену мы сняли с одного дубля», – вспоминает он.