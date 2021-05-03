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«Иди и смотри»: легендарный фильм Элема Климова возвращается в кинотеатры

«Иди и смотри»: легендарный фильм Элема Климова возвращается в кинотеатры (5 фото)

Автор:
03 мая 2021 23:06
Метки: актеры   история фильма   кино   
313
5

6 мая в кинотеатры возвращается один из самых сильных и страшных фильмов о Великой Отечественной войне – «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. Несмотря на почти полное отсутствие крови, смотреть картину физически тяжело. Главную роль сыграл 14-летний Алексей Кравченко. «Петербургский дневник» выяснил, как подросток снялся в фильме, который могут смотреть далеко не все взрослые.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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7  комментариев
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26k
Антон 2 часа назад
Хороший фильм. Без соплей и рассусоливаний, типа, "война, с каждым могло быть". Не с каждым. Кто-то в партизаны уходил, кто-то фашистам служить. Выбор был.
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3k
Rubiroid_47 10 минут назад
Надо обязательно на большом экране посмотреть.
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27k
winergy2012 39 минут назад
Очень правильное решение.Ещё, было бы лучше внести в школьную программу.
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742
idhr 52 минуты назад
Фильм очень мощный и жесткий. Мне только не понятно, чего там реставрировать, он разошелся неимоверным количеством копий. Компьютерщики, значит цифра, цифра значит точно не оригинальная смонитрованная автором плёнка, не оригинальная плёнка значит копия, а копий см. выше, было огромное количество, как на плёнке для показов в кино, так и цифры ...
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16k
Robin Hood Час назад
Честно скажу, с момента выхода фильма на большой экран, я его ни разу не смог досмотреть до конца. Меня всего аж трясло. Честный но тяжелый фильм. Не каждый сможет его осилить.
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525
Олег Час назад
мощный фильм!но, думается мне, современные подростки, насмотревшись "пилы" и "поворотов не туда", не поймут и половины, подумав что это очередной "трэшачок"
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10k
ГородДомов 2 часа назад
Очень сильный фильм.
первый раз смотрел ещё в школьные годы в 80-х
Позже пересматривал уже в 2000-х
в любом случае фильм оставляет сильные эмоции .
Надо ещё раз пересмотреть .
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