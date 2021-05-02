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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
02 мая 2021 19:28
Метки: Юмор   картинки   прикол   
2231
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Платого?!

Атаман Платов Матвей Иванович окуел бы от регалий, а, увидев склонение своей фамилии, так и не выкуел бы обратно...
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2k
александр 40 минут назад
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10k
Михалыч 50 минут назад
Эта маска поможет сохранить молодость кожи...
Б..я, Петрович, я знаю, я же на сварщика учился!
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10k
Михалыч 54 минуты назад
Я в этом вопросе не особо разбираюсь, но насколько я помню - армян и евреев в казаки не брали.
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