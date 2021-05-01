По словам следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК Александра Кузубского, преступный бизнес был организован в сентябре 2017 года. В феврале этого года главный организатор был задержан. Сейчас под стражей находятся пять человек — все обвиняемые имеют семьи, воспитывают по двое-трое детей. Три человека имеют высшее образование.



— При беседе с психологами девочки рассказали, что мамы сами уговаривали их раздеться на съемках. За это они получали от 10 до 60 рублей (от 2 до 25 долларов США), подарки в виде мобильных телефонов, одежды или походов в «МакДональдс», — отмечает Кузубский. По его словам, некоторые матери сами снимали детей в обнаженном виде или вместе с ними участвовали в эротических и порносъемках.



Сейчас пострадавшие девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семей.



Следственные действия продолжаются, задержанные дают показания. По словам Кузубского, главный фигурант вину признал полностью. Рассказал, что подыскал женщин, которые согласились за деньги предоставлять своих дочерей для съемок. За это он им платил от 200 до 5 тысяч белорусских рублей.



Объем изъятых у него видеоматериалов составляет более 5 терабайт.



Сейчас белорусские следователи вместе с правоохранителями соседних стран и США устанавливают всех причастных к этому преступлению: покупателей порноматериалов и лиц, торговавших своими детьми.



По словам Александра Грачева, сексуальные преступления против детей — не редкость. Так, за прошлый год в нашей стране выявили 691 преступление в сфере педофилии, в котором пострадал 471 ребенок. В первом квартале текущего года уже выявлено 244 таких преступления, пострадали 199 детей. По уголовным делам о педофилии проходят 127 подозреваемых.