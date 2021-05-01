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«Мамы сами уговаривали их раздеться»

«Мамы сами уговаривали их раздеться» (1 фото)

Автор:
01 мая 2021 13:36
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Силовые ведомства   дети   криминал   мвд   милиция   секс   следственный комитет   торговля людьми   
777
1
В МВД РБ рассказали о детской порностудии, которая работала в Минске

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Метки: Силовые ведомства   дети   криминал   мвд   милиция   секс   следственный комитет   торговля людьми   
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15  комментариев
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2k
Никита 3 часа назад
Больные извращённые твари,и матери в первую очередь.
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8k
Andrei 52 минуты назад
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21k
Ваня 52 минуты назад
публичный суд и повешение... только так можно снизить процент педофилии...
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12k
gavrosh 2 часа назад
Всем причастным переломать руки и ноги. Твари!
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1k
Ясный Пень 3 часа назад
Смертную казнь в Беларуси не отменили не на пустом месте.
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39k
Прораб 3 часа назад
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