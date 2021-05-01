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Секса в СССР не было, но была пикантная реклама советских мопедов

Секса в СССР не было, но была пикантная реклама советских мопедов (6 фото)

Автор:
01 мая 2021 04:42
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: мопеды   реклама   ретро   
755
6
Знаменитая фраза «В СССР секса нет» мгновенно стала крылатой, после того как прозвучала в эфире телемоста Ленинград – Бостон в 1986 году. Женщина, которая произнесла эти слова, не договорила: речь шла о рекламе («В СССР секса нет в рекламе»). Советские чиновники всячески старались воплотить в жизнь этот лозунг. Но в Советах, конечно, часто лукавили… Иначе как объяснить «пикантную» рекламу отечественных мопедов.
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Метки: мопеды   реклама   ретро   
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8  комментариев
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927
докладчик в угол 4 часа назад
Мопед и секс в СССР были синонимами!
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81k
Павел 6 минут назад
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94
Евгений Эдельштейн 53 минуты назад
Там,где девушка в трусах потягивается,Рига 22 с мотором V50.Ш58 заводился против часовой(вперед). А пост хороший.
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16k
Юрий 2 часа назад
Вот то самое место... Речь идет о сексе в телерекламе.
Ссылка www.youtube.com
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40k
Александр 4 часа назад
Только никто не говорил, что в ссср секса нет, эта фраза выдернута из контекста
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104
Stazis InfoVoin 2 часа назад
Полный вариант звучал так "В СССР секса нет, есть любовь!" .... Но скотина Позднер вырвал микрофон и потом устроил шабаш ...
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