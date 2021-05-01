Секса в СССР не было, но была пикантная реклама советских мопедов

Но одним из самых «навороченных полтинников», производившихся в СССР, считался мини-мокик «Стелла». Конечно, поставить его в один ряд с западными образцами мототехники можно было лишь в большой натяжкой, но, тем не менее, его выпуск с конца 80‑х до середины 90‑х годов можно считать большой удачей. На эту воплощенную в реальность мечту советских «байкеров» устанавливали не только отечественные движки V‑501M, которые имели возможность переключения передач ногой, но и различные импортные моторы: Jawa (Чехия), Peugeot (Франция) и Dezamet (Польша). На пикантной фотографии полуобнаженная девушка позирует рядом с известной многим любителям мототехники Stella Babetta, оснащенной движком Jawa.



Судя по образцам представленной рекламы, отсутствие секса в СССР не препятствовало успешному продвижению на рынок «уникальной» техники. Как говорится: «Рыба есть, ее просто надо уметь ловить!»