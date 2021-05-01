Секса в СССР не было, но была пикантная реклама советских мопедов

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Знаменитая фраза «В СССР секса нет» мгновенно стала крылатой, после того как прозвучала в эфире телемоста Ленинград – Бостон в 1986 году. Женщина, которая произнесла эти слова, не договорила: речь шла о рекламе («В СССР секса нет в рекламе»). Советские чиновники всячески старались воплотить в жизнь этот лозунг. Но в Советах, конечно, часто лукавили… Иначе как объяснить «пикантную» рекламу отечественных мопедов.
Большинство образцов советской техники значительно уступали западным новинкам, но ведь их нужно было как-то продавать… Продажа отечественных творений была непростой задачей, ведь к 80‑м годам многие уже знали, как загнивает ненавистный Запад! Советские «маркетологи» решили, что самым действенным способом продать уникальную технику будет реклама с участием сексапильных девушек.
Мечта «рокеров» мопед Рига-12/16
Выпуск Рига-12 начался в 1974 году. Инновационным дизайном двухколесный «шедевр» обязан латвийскому дизайнеру Гунару Глудиншому. В комплектацию мопеда входил 2,2‑сильный 50-кубовый движок Ш‑57.
Помимо этого следует упомянуть сиденье длиной более 40 см, которое позволяло с ветерком прокатить пассажира со скоростью более 50 км/ч. Но советские дизайнеры не собирались останавливаться на достигнутом, и в 1977 году освоили выпуск «рестайлингового» мопеда Рига-16 с кик-стартером и улучшенной отделкой.
Помимо этого следует упомянуть сиденье длиной более 40 см, которое позволяло с ветерком прокатить пассажира со скоростью более 50 км/ч. Но советские дизайнеры не собирались останавливаться на достигнутом, и в 1977 году освоили выпуск «рестайлингового» мопеда Рига-16 с кик-стартером и улучшенной отделкой.
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Настоящий подарок отечественным байкерам – супермопед Рига-19С
Заветная мечта конструкторов Рижского мотозавода «Саркана звайгзне» (что в переводе с латышского означает «Красная звезда») о преодолении двухколесным «конем» скорости более 100 км/ч воплотилась в гоночном мотоцикле Рига-19С. Выпускавшийся с 1982 года, этот красавец получил высокофорсированный 50-ти кубовый 2‑тактный двигатель, имевший водяное (!) охлаждение, мощностью в 17 л.с. Плюс к этому 6‑ступенчатая коробка передач и суперсовременный аэродинамический обтекатель. В итоге получался скоростной гоночный мопед. Но без эротической рекламы все-таки не обошлось…
Компактный мокик «Мини»
Без преувеличения можно сказать – «рождение» в 1983 году Рижским заводом мини-мокика осуществилось благодаря 10-дюймовым колесам. Пилотный проект получил название «Мини». Это был настоящий прорыв: представьте только, что у этой модели можно было регулировать по высоте руль и сиденье. Да, в первых образцах отсутствовала задняя подвеска, но вскоре пара амортизаторов восполнила этот «пробел». Но это еще не все… Легко складывающийся руль и вес 50 кг позволял перевозить это чудо техники в багажнике обычного автомобиля. Но как обойтись без завораживающей рекламы…
Супернавороченный мини-мокик «Стелла»
Но одним из самых «навороченных полтинников», производившихся в СССР, считался мини-мокик «Стелла». Конечно, поставить его в один ряд с западными образцами мототехники можно было лишь в большой натяжкой, но, тем не менее, его выпуск с конца 80‑х до середины 90‑х годов можно считать большой удачей. На эту воплощенную в реальность мечту советских «байкеров» устанавливали не только отечественные движки V‑501M, которые имели возможность переключения передач ногой, но и различные импортные моторы: Jawa (Чехия), Peugeot (Франция) и Dezamet (Польша). На пикантной фотографии полуобнаженная девушка позирует рядом с известной многим любителям мототехники Stella Babetta, оснащенной движком Jawa.
Судя по образцам представленной рекламы, отсутствие секса в СССР не препятствовало успешному продвижению на рынок «уникальной» техники. Как говорится: «Рыба есть, ее просто надо уметь ловить!»
Судя по образцам представленной рекламы, отсутствие секса в СССР не препятствовало успешному продвижению на рынок «уникальной» техники. Как говорится: «Рыба есть, ее просто надо уметь ловить!»
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