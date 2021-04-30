6 фильмов, в которых герои и злодеи меняются местами

Полуторачасовой криминальный триллер с элементами драмы и комедии вышел на экраны в 2019 году. Слегка туповатые главные герои сталкиваются с настоящими психопатами после ограбление бензоколонки. Фильм получил средние отзывы на IMDb и Кинопоиске. Неплохое кино для тех, кому хочется посмотреть что-то не совсем тупое. Фильм на один раз. Неплохая лента для вечернего просмотра. Кино с рейтингом 17+.