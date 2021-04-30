6 фильмов, в которых герои и злодеи меняются местами

Кино, которое до последнего момента держит зрителя в напряжении. Любителям триллеров точно понравится.
"Злодеи / Villains", 2019 г.
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Полуторачасовой криминальный триллер с элементами драмы и комедии вышел на экраны в 2019 году. Слегка туповатые главные герои сталкиваются с настоящими психопатами после ограбление бензоколонки. Фильм получил средние отзывы на IMDb и Кинопоиске. Неплохое кино для тех, кому хочется посмотреть что-то не совсем тупое. Фильм на один раз. Неплохая лента для вечернего просмотра. Кино с рейтингом 17+.
"Не входи / The Owners", 2020 г.
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Британский фильм чем-то похож на предыдущую ленту. Но этот фильм более жестокий и мрачный. До последней сцены держит зрителя в напряжении. Криминальный триллер с рейтингом 18+. Однозначно стоит смотреть, если вам хочется пощекотать себе нервы.
"Не дыши / Don't Breathe", 2015 г.
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Ещё один криминальный триллер, в котором всё переворачивается с ног на голову. По-настоящему страшно становится за главных героев, являющихся мерзавцами и подонками. Рейтинг фильма 18+.
"Логово монстра / Bad Samaritan", 2018 г.
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Что случится, если мелкие преступники столкнутся с изощрённым психопатом? Спойлер: ничего хорошего. Рейтинг фильма 18+.
"Никто не выжил / No One Lives", 2012 г.
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Типичный ужастик-слэшер, но наоборот. В главной роли жестокий убийца, которому перешли дорогу не те люди.
"Счастливое число Слевина / Lucky Number Slevin", 2005 г.
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Самый рейтинговый фильм из всей подборки. Звёздный состав, отличная игра актёров, проработанный сценарий... Достоинства этого фильма можно перечислять долго. Но если вам по душе неожиданные повороты, то однозначно посмотрите этот фильм.
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