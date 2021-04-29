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Веселые картинки

Веселые картинки (33 фото)

Автор:
29 апреля 2021 14:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
5100
33
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Смешные и не очень картинки с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
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59  комментариев
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13k
Serg2001 6 часов назад
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с функцией распознавания наркоманов и проституток... ))
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2k
Parabellum 44 секунды назад
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Леща копченого ела под пивко
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1k
him67 2 минуты назад
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И, между прочим, неплохой фильм...
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1k
him67 5 минут назад
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И "Оки"?
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12k
Федор 14 минут назад
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Дура! Только сливочное!
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1k
Умница-красавица Полчаса назад
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Лишний раз доказывает, насколько голуби тупые
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2k
Юлия Ч Полчаса назад
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Не надо в глаза этому пушистому гипнотизеру смотреть. Если смотреть на бока и пузо, то ясно, что жена не врет, кот ел. Много ел. Вообще много ест.
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2k
Юлия Ч 39 минут назад
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Это правда. В первой половине недели лечила зуб - чистка трех каналов, какие то штифты и пломба, врач мне долбила так, что чудом челюсть не оторвалась. И знаете, что было самым болезненным в этом стоматологическом процессе? Истинная боль случилась, когда озвучили стоимость услуги. ПС. кстати, не у частника- в городской стоматологической поликлинике № 2 по полису ОМС. Как мне объяснили, я оплатила только стоимость материалов, работы и рентген оплатит фомс.
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2k
Юлия Ч 43 минуты назад
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Судя по направлению, куда катится мир, у наших внуков этих шевронов и нашивок будет побольше нашего на порядок.
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2k
Алекс Крайчек Час назад
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На запах повернулся...
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16k
Егор Час назад
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Ссылка coub.com
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16k
Егор Час назад
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Ссылка coub.com
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17k
Ego sum qui sum Час назад
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это 5+
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375
vikism 2 часа назад
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АА, супер!!)) Человек просто работает по 15 часов в сутки без выходных, а тут вырвался во вне.
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5k
hairov 2 часа назад
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9k
Михалыч 2 часа назад
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Убили уже.
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5k
hairov 2 часа назад
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Собака на пассажирском!
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37
Елена 2 часа назад
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Странная лейка. Масло льется в посудину с дном, а не в двигатель.
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51
Воспитанный Ксеноморф 3 часа назад
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Сейчас мкпп сама по себе для большинства противокгонка
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910
ZloyPupsik 3 часа назад
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не дочитал, лень.
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6k
JeanLuk 3 часа назад
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Такой много в пост продается, даже маркируют "вегетарианская"