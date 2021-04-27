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Вечером на лавочке, парочка сидит

Вечером на лавочке, парочка сидит (6 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:57
Метки: Хой   сектор газа   фатеева   
1737
6
Как выглядит и чем занимается Татьяна Фатеева.
Девушка, исполнявшая песни с Юрием Хоем .
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Метки: Хой   сектор газа   фатеева   
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5  комментариев
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2k
Максим 3 часа назад
Эй, гуляй мужик! Пропивай что есть! Как ты не пахал, мужик, обносился весь!
Эх))) Было время.
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3k
brotherirk 5 минут назад
Тут мы друг друга поняли без слов ...
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10k
sven0505 Полчаса назад
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
"Эх попалась тёлка, чёрт её побрал...")))
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6k
JACKAL Паша Эмильевич 2 часа назад
" как бы мне её раздеть а потом уж и впереть, так ведь можно получить за это в нос")))
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