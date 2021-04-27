Вечером на лавочке, парочка сидит

Что касается Татьяны Фатеевой, после прекращения работы с «Сектором газовой атаки» она устремила свои усилия на устройство личной жизни. Вскоре женщина вышла замуж, родила сына Кирилла и сфокусировалась на семье. Однако периодически былая слава всё же напоминает о себе. В родном Воронеже Татьяна Фатеева по-прежнему остаётся звездой и иногда участвует в музыкальных мероприятиях и фестивалях локального характера. Сейчас женщина живёт и работает в Москве.



Она сумела реализовать себя ещё и как успешная бизнес-вумен. Так, в настоящее время она занимает пост генерального директора сети частных медицинских клиник. Более того, в 2014-м году Фатеева попробовала себя в качестве политического деятеля, выдвинув свою кандидатуру на пост депутата от партии Жириновского ЛДПР. Остаётся пожелать активной и предприимчивой Татьяне реализоваться в полной мере и не забывать о временах лихой молодости, которой могла бы позавидовать чуть ли не каждая советская девчонка.



Жизнь, несмотря ни на что, продолжает кипеть и бурлить.

Кумиры уходят, но оставляют после себя творческое наследие, которое благодарные слушатели будут любить всегда, независимо от смены эпох и года на календаре!