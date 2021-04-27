Вечером на лавочке, парочка сидит

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Как выглядит и чем занимается Татьяна Фатеева.
Девушка, исполнявшая песни с Юрием Хоем .
Девушка, исполнявшая песни с Юрием Хоем .
Группа «Сектор газа», позиционирующая себя, как исполнители так называемого «колхозного панка», в начале бурных 90-х стала символом той переломной эпохи, которая ознаменовалась развалом великой страны и движения нового времени.
Музыка этого панк-коллектива в полной мере отразила то моральное состояние, в котором пребывал оставшийся без ориентиров, растерянный и вмиг бедневший народ. Злость, эмоции, желание послать всё куда подальше и не стесняться при этом в выражениях переполняло души простых людей.
Творчество Юрия Хоя пришлось, как нельзя кстати, поскольку, было близко рабочему классу с его простыми нуждами и житейскими проблемами.
Если вы являетесь поклонником коллектива, то, наверняка прекрасно знаете песню «Сектора» под названием «Вечером на лавочке». Вокальные партии вместе с лидером группы в ней и других заводных композициях «Сектора» исполняла девушка. Её имя - Татьяна Фатеева.
В отличие от Хоя, о котором фаны знают всё, о данной исполнительнице известно меньше. Я решил восстановить справедливость и посвятить пост Татьяне. Как сложилась её судьба после смерти Юрия Хоя и чем занимается женщина сегодня, вы узнаете из этой статьи.
Музыка этого панк-коллектива в полной мере отразила то моральное состояние, в котором пребывал оставшийся без ориентиров, растерянный и вмиг бедневший народ. Злость, эмоции, желание послать всё куда подальше и не стесняться при этом в выражениях переполняло души простых людей.
Творчество Юрия Хоя пришлось, как нельзя кстати, поскольку, было близко рабочему классу с его простыми нуждами и житейскими проблемами.
Если вы являетесь поклонником коллектива, то, наверняка прекрасно знаете песню «Сектора» под названием «Вечером на лавочке». Вокальные партии вместе с лидером группы в ней и других заводных композициях «Сектора» исполняла девушка. Её имя - Татьяна Фатеева.
В отличие от Хоя, о котором фаны знают всё, о данной исполнительнице известно меньше. Я решил восстановить справедливость и посвятить пост Татьяне. Как сложилась её судьба после смерти Юрия Хоя и чем занимается женщина сегодня, вы узнаете из этой статьи.
В настоящее время бывшей озорной девчонке Тане Фатеевой 51 год. Она родом из Воронежской области, где провела свои юные годы и училась, как все её сверстницы.
После окончания училища судьба свела Татьяну с Игорем Кущевым. Наверное, именно эта встреча стала для будущей вокалистки «Сектор газа» судьбоносной.
Между тем, имя Юрия Хоя и название его коллектива уже было на слуху в определённых кругах.
После окончания училища судьба свела Татьяну с Игорем Кущевым. Наверное, именно эта встреча стала для будущей вокалистки «Сектор газа» судьбоносной.
Между тем, имя Юрия Хоя и название его коллектива уже было на слуху в определённых кругах.
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Музыка и тексты шли в разрез с этикой и моралью советской идеологии, а слушать «Сектор» было не только зазорно, но даже и опасно. Если бы за несколько лет до этого Татьяне кто-то сказал, что она попадёт в состав столь специфического коллектива, возможно, она бы не поверила.
Но, когда в 1990-м году, уже знаменитый Юрий Клинских предложил ей сотрудничество, девушка согласилась. Её не отпугнули резкие выражения и агрессивные тексты, а также сомнительная слава, которую уже успел снискать панк-коллектив.
Но, когда в 1990-м году, уже знаменитый Юрий Клинских предложил ей сотрудничество, девушка согласилась. Её не отпугнули резкие выражения и агрессивные тексты, а также сомнительная слава, которую уже успел снискать панк-коллектив.
С группой «Сектор газа» Татьяна Фатеева проработала три года, гастролировала с ребятами по всей большой стране и на собственном опыте убедилась, насколько сильна по отношению к творчеству группы народная любовь. К слову, у самой исполнительницы тоже не было отбоя от поклонников. Дерзкая, талантливая, единственная дама в коллективе, она вызывала большой интерес у публики. Ведь, такого на территории бывшего Союза ещё никто делал.
Что касается взаимоотношений с Хоем, из делового сотрудничества они трансформировались в крепкую дружбу и взаимное уважение. Более того, Таня всегда была серьёзно обеспокоена здоровьем Юры и поддерживала его в нелёгкие времена борьбы певца с зависимостью от пагубных привычек. Он же считал Фатееву своей младшей сестрой.
Что касается взаимоотношений с Хоем, из делового сотрудничества они трансформировались в крепкую дружбу и взаимное уважение. Более того, Таня всегда была серьёзно обеспокоена здоровьем Юры и поддерживала его в нелёгкие времена борьбы певца с зависимостью от пагубных привычек. Он же считал Фатееву своей младшей сестрой.
После того, как жизнь Юрия Клинских трагически оборвалась, певица продолжила свою творческую деятельность и в память о лучшем друге выпустила сольный альбом, полностью посвящённый ему.
Поклонникам известно, что без своего легендарного фронтмена группа решила продолжать работу уже под другим названием. Музыканты, в число которых продолжала входить Фатеева, стали называть себя «Сектор газовой атаки».
Однако после смерти Хоя коллектив просуществовал недолго. Распад оказался делом времени, что и произошло в начале нулевых. Держаться на волне прежнего успеха было невозможно по двум простым причинам. Первая и главная – это уход харизматичного и неповторимого вокалиста, который был душой коллектива.
Вторая – это смена эпох. Хоть песни «Сектора» уже перекочевали в разряд отечественной панк-рок классики, а их напевает уже не первое поколение слушателей, новые времена требовали уже совсем других героев и персонажей.
Поклонникам известно, что без своего легендарного фронтмена группа решила продолжать работу уже под другим названием. Музыканты, в число которых продолжала входить Фатеева, стали называть себя «Сектор газовой атаки».
Однако после смерти Хоя коллектив просуществовал недолго. Распад оказался делом времени, что и произошло в начале нулевых. Держаться на волне прежнего успеха было невозможно по двум простым причинам. Первая и главная – это уход харизматичного и неповторимого вокалиста, который был душой коллектива.
Вторая – это смена эпох. Хоть песни «Сектора» уже перекочевали в разряд отечественной панк-рок классики, а их напевает уже не первое поколение слушателей, новые времена требовали уже совсем других героев и персонажей.
Что касается Татьяны Фатеевой, после прекращения работы с «Сектором газовой атаки» она устремила свои усилия на устройство личной жизни. Вскоре женщина вышла замуж, родила сына Кирилла и сфокусировалась на семье. Однако периодически былая слава всё же напоминает о себе. В родном Воронеже Татьяна Фатеева по-прежнему остаётся звездой и иногда участвует в музыкальных мероприятиях и фестивалях локального характера. Сейчас женщина живёт и работает в Москве.
Она сумела реализовать себя ещё и как успешная бизнес-вумен. Так, в настоящее время она занимает пост генерального директора сети частных медицинских клиник. Более того, в 2014-м году Фатеева попробовала себя в качестве политического деятеля, выдвинув свою кандидатуру на пост депутата от партии Жириновского ЛДПР. Остаётся пожелать активной и предприимчивой Татьяне реализоваться в полной мере и не забывать о временах лихой молодости, которой могла бы позавидовать чуть ли не каждая советская девчонка.
Жизнь, несмотря ни на что, продолжает кипеть и бурлить.
Кумиры уходят, но оставляют после себя творческое наследие, которое благодарные слушатели будут любить всегда, независимо от смены эпох и года на календаре!
Она сумела реализовать себя ещё и как успешная бизнес-вумен. Так, в настоящее время она занимает пост генерального директора сети частных медицинских клиник. Более того, в 2014-м году Фатеева попробовала себя в качестве политического деятеля, выдвинув свою кандидатуру на пост депутата от партии Жириновского ЛДПР. Остаётся пожелать активной и предприимчивой Татьяне реализоваться в полной мере и не забывать о временах лихой молодости, которой могла бы позавидовать чуть ли не каждая советская девчонка.
Жизнь, несмотря ни на что, продолжает кипеть и бурлить.
Кумиры уходят, но оставляют после себя творческое наследие, которое благодарные слушатели будут любить всегда, независимо от смены эпох и года на календаре!
Авторский пост
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Метки: Хой сектор газа фатеева
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