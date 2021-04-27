45 главных достопримечательностей Выборга

В небольшом городе соседствуют военные укрепления шведов, имперские величественные здания в классическом стиле, финские практичные сооружения в стиле функционализма и шедевры модерна, советские постройки.

Выборгский замок

Расположен на Замковом острове. Он построен шведами в 1293 году. Основным архитектурным элементом замка является башня Святого Олафа. На территории замка устраивают рыцарские турниры, праздники и концерты. В средневековых помещениях замка расположен музей, основной экспозицией которого является «Шведский Выборг». Выставлены коллекции старинных предметов – оружия, мебели, монет, архивных документов, гравюр.

Парк Монрепо

Загородная графская резиденция. Его территория включает в себя усадьбу XVIII века, архитектурные памятники, скальные памятники, лес и острова. В парке проложены аллеи среди живописных пейзажей и декоративных композиций. Интересным местом является Грот желаний. Существует поверье – если загадать внутри грота желание, оно обязательно сбудется. На острове Людвигштайн находится капелла, являющаяся некрополем династии баронов Николаи.

Старый город

Погрузиться в атмосферу средневековья можно в историческом центре города. В Старом городе сохранились постройки в пределах крепости, возведенной в XV-XVI века. Невысокие дома расположены на узких улочках, вымощенных брусчаткой, с уникальной архитектурой. Самыми атмосферными улицами считаются Красноармейская и Крепостная. В старинных домах расположены антикварные магазины, кофейни, лавки со свежей выпечкой.

Набережная Большого ковша

Залив Большой ковш до 70-ых годов назывался залив Салакка-Лахти, что с финского переводится как «бухта уклейки». С набережной залива открывается прекрасный вид на Выборгский замок, фонтан, лодочную станцию, а также корабли викингов со съемок фильма. С двух сторон набережная окружена зелеными скверами, где установлено несколько скульптур. Самая популярная из них – «Мальчик с кошкой». Она выполнена в прибалтийском стиле.

Парк имени Ленина (Парк-Эспланада)

Среди горожан считается главным городским парком. Образован на месте снесенных рвов и насыпей Рогатой крепости. Позднее к нему добавили территорию Кафедрального собора и территорию с зелеными насаждениями Театральной площади. Реставрацию парка провели в 2009 году. Установили аттракционы на месте эстрадной площадки, возвели три фонтана. Восстановили здание ресторана Эспиля, построенного в 1890 году.

Рыночная площадь

Входит в единый градостроительный каскад – Рыночная, Театральная, Соборная площади. Образована в конце XIX века на месте Рогатой крепости, от которой осталась только Круглая башня. С прошлых веков сохранились здания банков, аптеки, рынка, к которым вплотную примыкают современные постройки. Главный элемент Соборной площади – Спасо-Преображенский собор 1787 года, у Театральной площади проходит Аллея актерской славы.

Круглая башня

Неофициальное название башни – «Толстая Екатерина». Небольшая размером башня тем не менее является одним из архитектурных символом города. Ее необычный силуэт и крыша с плавными линиями привлекает много туристов и любителей старины. Она построена в середине XVI века и являлась частью оборонительной стены. Сквозь слой штукатурки видны следы старой каменной кладки. Сейчас в башне находится ресторан.

Часовая башня

Находится в Старом городе. Башня строилась в 1494 году в качестве колокольни кафедрального собора Выборга. Стены ее сложены из валунов и имеют толщину более 1,5 метров. Неоднократно башня горела и разрушалась. Современный вид у нее появился в XVIII веке. Тогда к ней надстроили третий ярус, используемый в качестве смотровой площадки. С тех времен на ней сохранился набатный колокол, подаренный Екатериной II.

Башня Ратуши

Боевая башня Выборгской крепости построена в 1490 году. После утраты оборонительного значения долгое время использовалась как склад оружия и доспехов. А в XVII веке ее использовали в качестве колокольни собора. За это время у башни несколько раз менялся внешний облик, деревянный шпиль уничтожен во время советско-финской войны. Реставрацией башни Ратуши занялись в 2017 году для размещения экспозиций музея Выборга.

Набережная Адмирала Апраксина

Облагороженная набережная Выборгского залива – одно из любимых мест для прогулок у жителей и гостей города. На благоустроенной береговой линии протяженностью 900 метров расположены тренажерный зал, смотровые площадки, лавочки, променад для пешеходов и велодорожка. Есть оборудованная пляжная зона на Смоляном мысу. На одной из обзорных площадок установлена необычная деревянная фигура лося.

Красная площадь

Ранее называлась «площадь Красного Колодца» и с этим названием связана весьма кровавая история из XVI века. У колодца казнили несколько граждан, в том числе и городского голову с сыном, хранивших верность сверженному монарху Сигизмунду. В начале XX века колодец за ненадобностью засыпали, а на площади стали устраивать базары. Позднее в центре площади установили статую Ленина, а название изменили на «Красная площадь».

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» и Бастион Панцерлакс

Бастион построен в XVI веке как часть укреплений Рогатой крепости. Со временем бастион потерял военное значение и постепенно разрушался. В 1930-ых годах на его развалинах возвели здание в стиле неоклассики по проекту Ульберга. В нем разместили музей изящных искусств, а ныне находится «Эрмитаж-Выборг». В музейном комплексе проходят выставки, посвященные итальянской живописи, французскому декоративному искусству и другие.

Исторические военные укрепления Выборга

Остатки оборонительных сооружений представляют интерес, как пример старинных комплексов, целью которых была защита города от нападения.

Восточно-Выборгские укрепления

Комплекс военных укреплений XIX века. Их центральная часть находится на Батарейной горе – самой высокой точке Выборга. Редуты облицованы гранитом, между ними проложены подземные ходы. На вооружении армейского хозяйства было почти 200 орудий. В настоящее время на территории укреплений находится Выборгский парк культуры и отдыха. Окружают Батарейную гору как исторические кварталы, так и современная застройка.

Анненские укрепления

Крепость XVIII века протянулась от Выборгского залива к бухте Защитной. Общая длина – 1 км. Выполнена в виде короны с бастионами по углам, возведены рвы и оборонные валы. У укреплений установлен несколько памятников. Памятник Петру I расположен на Петровской скале, у Фридрихсгамских ворот находится копия обелиска братской могилы русских солдат 1910 года. В стенах укреплений проводят реконструкции рыцарских турниров.

Средневековые бюргерские дома

В Выборге сохранились четыре дом построенных в XIV-XVII веках. Раньше это были дома-крепости. Сегодня – это самые старые жилые дома в России.

Усадьба бюргера

Городская постройка, предположительно построенная в XV-XVII века. В ее состав входят усадьба и каретник. Образцов аналогичных зданий в Выборге сохранилось мало из-за перепланировки города в 1640-ых годах. Жителями усадьбы были представители среднего класса – ремесленники или купцы. Здание имеет башенный тип и сложено из валунов. В 1970-ых годах провели реконструкцию башни и восстановили средневековый интерьер.

Дом купеческой гильдии Святого Духа

Предположительно построен в XIV веке. Представляет собой часть купеческой усадьбы – жилые и хозяйственные постройки. Небольшой по площади дом имеет кубическую форму, его толстые стены сложены из гранитных валунов. Он считается самым старым из всех сохранившихся «бюргерских» домов в Выборге. Реставрация дома проведена в 1978 году. В настоящее время в ней располагается туристический инфоцентр.

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Гильдейский дом

Один из четырех сохранившихся домов до перестройки 1640-ых годов. Это одноэтажное здание, как и остальные «бюргерские» дома сложено из валунов. Гильдейский дом построен в XVI веке и служил местом собраний гильдий ремесленников Выборга. Начиная с XIX века в нем размещались частные организации, а к дому пристроили гараж. В середине XX века здание отремонтировали и передали в ведомство Выборгского музея.

Дом горожанина

Двухэтажный дом с подвалом имеет башенный тип и предположительно построен в XVI веке. Наряду с другими «бюргерскими» домами имеет статус средневекового памятника архитектуры. Дома подобного типа можно увидеть только в Выборге. Дом горожанина имеет небольшие жилые помещения, соединенные лестницей. За долгие годы его внешний и внутренний вид изменился – расширены окна, добавили пристройку, заменили отопительную систему.

Архитектурные достопримечательности Выборга

Памятники архитектуры и градостроительства в городе – это самые заметные достопримечательности Выборга. Старинная архитектура очень интересна, она является объектом притяжения туристов.

Библиотека Алвара Аалто

Построена в 1930-ых годах по проекту выдающегося архитектора Финляндии Алвара Аалто. В архитектуре этого здания сочетаются черты строгого функционализма, неоклассицизма и упрощенного модернизма. В строительстве использованы натуральные материалы, особенно интересен необычный акустический потолок зала для лекций. Интересно освещение читального зала, свет в него проникает через окна на потолке.

Выборгский рынок

Построен в 1905 году в стиле северного модерна и является доминантой архитектурной композиции на Рыночной площади. В здании рынка особенно выделяется часовая башня с четырехскатной крышей. В Скандинавии, на момент постройки, Выборгский рынок был одним из самых крупных. Общая длина торговых рядов составляла 130 метров, главные ворота имели ширину 20 метров. В настоящее время здесь и сейчас ведут торговлю.

Дом Векрута

Здание бывшего купеческого дома, построенного в XVII веке. Купец Антон Борхардт возвел двухэтажное здание с острым верхом и богатой внутренней отделкой, которое считалось самых роскошным в городе. За долгие годы дом переходил из рук в руки, в нем даже жила Екатерина II. В середине XIX века ему добавили черты классицизма, а позднее неоготики и неоренессанса. Появился сложный фронтон с башенками.

Выборгская ратуша

Сохранившееся здание 1643 года постройки. Возведено у Круглых ворот и к нему относилась Ратушная башня, расположенная неподалеку. В помещениях Выборгской ратуши проходили заседания бургомистров, городского совета, а также коллегий: финансовой, торговой, судебной. В подвальном помещении находился винный погребок. После реставрации здание ратуши получило красивый фасад из натурального камня и облицовочного кирпича.

Здание Банка Финляндии

Трехэтажное здание, где ранее располагался банк, является памятником архитектуры. Оно построено в 1910 году по проекту архитектора Нюстрема. Дом из красного кирпича выполнен в стиле северного модерна с элементами неоготики. Главный фасад украшен фронтонами с большим количеством мелких деталей. Во время ремонта 2010 года герб Финляндского Княжества над главным входом заменили гербом Выборга.

Костёл Гиацинта

Также известен под название «Рыцарский дом». Уникальный памятник архитектуры и истории, построенный в XVI веке. Здание построено из камня и к настоящему времени сохранилось практически в неизменном виде, несмотря на его перестройки. Во время войны в 1944 году фасад костёла сильно пострадало от бомбежек. В 1972 году во время реставрации ему вернули исторический облик. В нем размещаются музейные экспозиции.

Выборгская гауптвахта

Находится на площади Старой Ратуши в исторической части города. Здание гауптвахты построено в 1776 году. Автором проекта стиля классицизма стал архитектор Шпекле. Оно использовалось в качестве караульного дома и для заключения горожан и военных чинов. В 1857 году гауптвахту расширили, после чего в ее архитектуре появились элементы неоготики. Сейчас оно используется в качестве турбюро, сувенирного магазина и кафе.

«Гранитный дворец»

Один из самых известных архитектурных памятников в Выборге. Гранитный дворец построен в 1907-1908 годах в стиле национального романтизма. Имеет арочные окна и оригинальный фасад, который облицован гранитной плиткой и гармонично сочетается с расположенным рядом Выборгским замком. В оформлении фасада использованы каменные резные изображения животных и птиц, а также растительный орнамент.

Дом купца Москвина

Жилое здание с административными помещениями на Красной площади Выборга. Построено в 1907 году и является важным архитектурным элементом в общем виде застройки площади. Первый этаж отделан гранитом, он предназначен для коммерческих организаций. Фасад выполнен в виде национального романтизма. Основной элемент декора – парные башенки на торцевом фасаде, из-за чего дом напоминает боевой замок.

Дом Дагермана

Неоготический шедевр архитектуры. Построен в 1897 году по проекту архитектора Вальдемара Аспелина в качестве жилого дома. Нарядное здание поражает своей яркой отделкой. Дом не пострадал во время войны и сохранился к настоящему времени практически в неименном виде. В советское время в его помещениях располагалась вечерняя школа и педагогический колледж. Сейчас в его стенах находится филиал университета им. Пушкина.

Дом Лаллукки

Автор проекта оригинального здания – Аллан Шульман. Стиль постройки – национальный романтизм. Ранее принадлежало фирме «Хякли, Лаллукка и К°». В доме были как коммерческие, так и жилые помещения. Здание сильно пострадало во время советско-финской войны, однако было восстановлено. Облицовка дома выполнена темно-красным гранитом. Украшением фасада являются изображения животных и юмористические рисунки.

Ведьмин дом

Известен также под названием «карточный домик». Треугольное здание, острый угол которого украшен башенкой с острым верхом. Общий стиль постройки – неоготика с элементами модерна. Дом построен в конце XIX века при участии архитектора Эдуарда Диппеля. Внешний вид здания в виде крепостной стены с башнями напоминает о разрушенных укреплениях Каменного города. Дом состоит из двух корпусов 3 и 4 этажей.

Дом купца Буттенгоффа

Бывший купеческий дом сейчас является жилым домом. Построен архитектором Иоханом Бломквистом в 1898 году. Стоит на вершине холма, на Крепостной улице. Дом строился в качестве доходного, на первом его этаже располагались магазины купца Буттенгоффа, который оформил богатый фасад для привлечения внимания покупателей. Использованы такие элементы как полуколонны разной высоты, флюгеры, высокие пилястры.

Дворец рококо

Единственное в Выборге здание в стиле неорококо. Двухэтажный особняк, построенный в 1883 году, является памятником архитектуры. Проект здания выполнил архитектор эклектичного направления Фредерик Оденваль для купца Сергеева. Небольшой дом имеет богато украшенный фасад. К особняку Сергеева примыкает дом купца Конконена в стиле северного модерна. В украшении фасадов обоих домов использовались гротескные фигуры атлантов.

Здание Национального акционерного банка

Построено в 1901 году для филиала банка «Нюстрём-Петрелиус-Пенттиля». Трехэтажное здание совмещает стиль неоренессанса и национальные особенности финского романтизма. Здание интересно искусной резьбой по камню и барельефами. Изображены герб Княжества Финляндского, жезлы Меркурия, а также орнамент из карельской фауны и флоры – ветви сосен с шишками, колосья, рыба и чертополох. В отделке использовали гранит и горшечный камень.

Храмы и соборы Выборга

Исторические культовые места, главные религиозные объекты города.

Спасо-Преображенский собор

Считается главным религиозным местом в Выборге. Это уникальный памятник классической итальянской архитектуры. Его строительство началось в 1787 году и закончилось в 1892 году. Все эти годы собор несколько раз менял свой внешний облик. Для колокольни, изначально находящейся в Часовой башне, построили отдельное здание, которое впоследствии объединили со зданием собора. Интерьер украшен красивой росписью.

Собор Святых Петра и Павла

Лютеранский храм, единственный сохранившийся в Выборге. Проект храма разработал мастер классического стиля Юрий Фельтен. Его строительство началось в 1793 году. Фасад и колокольня храма украшены колоннами, некоторые детали алтаря были покрыты золотом. В военное время храм мало пострадал от бомбежек, однако часть интерьера внутри была разрушена. В 1997 году храму подарили орган, настроенный на игру литургической музыки.

Свято-Ильинский храм

Православный храм построен на Ильинской горе в конце XVIII века на основе госпитальной церкви. Он состоит из двух приделов, молельного зала и трёхъярусной колокольни. Архитектор проекта – Иоганн Брокман. Во время войны храм сильно пострадал и впоследствии был разобран. Восстановлением его занялись только в 1990-ые годы. Освящение практически заново построенной церкви произошло в 1999 году.

Памятники и монументы Выборга

Интересные памятники известным людям, исторические и современные объекты, украшающие улицы и площади города.

Памятник Торгильсу Кнутссону

Памятник основателю города установлен на площади Старой Ратуши по инициативе местного историка-любителя Якоба Аренберга. Проект бронзовой скульптуры выполнил Вилле Валльгрен. Скульптура простояла 40 лет – с 1908 по 1948 года и была демонтирована. Десятки лет она лежала в одном из сараев комбината благоустройства, позднее монумент перенесли в Выборгский музей. Восстановили монумент на прежнем месте только в 1993 году.

Памятник Фёдору Апраксину

Памятник государственному деятелю, полководцу и политику установили на Петровской площади в 2010 году в рамках общенационального проекта. Целью проекта является сохранение памяти имен людей, которые стояли у истоков образования Российского государства. Рядом с памятником находятся Выборгский замок и Крепостной мост. Бронзовый бюст графа Апраксина имеет высоту 4,5 метра и установлен на гранитном постаменте.

Драккары викингов

Узкие корабли викингов расположены у берега залива Салакка-Лахти. Они являются популярным туристическим объектом и украшением набережной. Название их переводится как «корабль-дракон», выглядят корабли внушительно и впечатляюще. Их нос венчают вырезанные из дерева фигуры драконов. Ладьи появились в Выборге после съемок фильма «И на камнях растут деревья». Изготовил ладьи Петрозаводский судостроительный завод.

Памятник Петру I

Бронзовая статуя находится в Петровском парке. Установлена в 1910 году с разрешения Николая II. С вершины скалы, где находится памятник, хорошо видно Выборгский замок. Выбор места неслучаен, ведь памятник возводили к 200-летию взятия Выборга. Памятник несколько раз демонтировали и просто сбрасывали с постамента финские войска. Статуя получила повреждения. В 1954 году отреставрированную статую вернули на историческое место.

Памятник-танк Т-26 №101

Установлен в 62-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Командирский танк был участником советско-финской войны в 1930-ые годы. Его останки обнаружили в 2005 году в Финском заливе. В память погибших воинов танк решили установить в качестве памятника на гранитном постаменте. Его восстановили на Выборгском судостроительном заводе. Расположен памятник в благоустроенном сквере на проспекте Победы.

Памятник Выборгскому трамваю

Установлен на центральной площади города – Театральной. Символизирует память о трамвайном движении в городе с 1912 по 1957 года. Трамвай воссоздан на основе вагона немецко-шведской компании ASEA/AEG – экспоната Музея трамваев. Открыли памятник в 2018 году на месте крупной трамвайной аварии 1920 года, в которой погибло 5 человек. В памятную композицию помимо вагона входят скульптуры вагоновожатого и мальчика-безбилетника.

Что еще посмотреть и куда съездить?

Кроме осмотра архитектурных красот, в городе есть еще интересные места, которые стоит посетить.

Военный музей Карельского перешейка

Частный музей, посвященный советско-финским войнам 1940-1941 и 1941-1944 годов. Находится на территории Центральных казарм. Создатель музея – историк Баир Иринчеев, чья личная коллекция стала основой музейных экспозиций. В музее выставлены исторические документы, фотографии военных лет, образцы форм советской и финской армии, находки с мест сражений. Форму посетителям разрешают померить, а макеты оружия можно взять в руки.

Дом-музей В. И. Ленина

Деревянное здание, где расположен музей, является объектом культурного наследия. Ленин несколько раз посещал Выборг при подготовке революций 1905-1907 годов, а в 1917 году две недели скрывался в городе от преследования властей. Дом, где Ленин жил, будучи в Выборге, и откуда руководил большевистским движением, в 1958 году сделали музеем. В нем воссоздана мемориальная обстановка и оборудованы документальные экспозиции.

Историко-культурный центр «Варяжский двор»

Находится в 16 км от города. Это старинная средневековая княжеская усадьба, где оборудовали музей под открытым небом. В нем воссоздана обстановка быта и жизни викингов. На территории центра часто проходят реконструкции событий, которые основаны на основе археологических находок Скандинавии и Древней Руси. Для гостей проводят обзорную экскурсии, можно переодеться в историческую одежду.