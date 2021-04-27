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45 главных достопримечательностей Выборга

45 главных достопримечательностей Выборга (1 фото)

Автор:
27 апреля 2021 09:09
Сообщество : Путешествия
Метки: выборг   город   достопримечательность   красота   
264
1

Необычная история города нашла отражение в его достопримечательностях, культурных и исторических местах. Город, основанный шведами, с начала XVIII века был частью Российской империи, с 1917 по 1940 года входил в состав Финляндии, затем присоединился к СССР.

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Метки: выборг   город   достопримечательность   красота   
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Доктор Ботов 38 минут назад
В 1986/1987-м проходил службу в Каменке, что неподалёку от Выборга, где частенько бывал.
Всегда мне нравился этот город.
Спасибо за несколько минут ностальгии! ))
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Deiz

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