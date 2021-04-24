Кто мог сыграть Неуловимых мстителей. Фотопробы

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Думаю, многим из вас известно, что Эдмонд Кеосаян, когда взялся за съёмки «Неуловимых мстителей», вначале хотел в главных ролях снять студентов ВГИКа, но быстро понял – все они выглядят старше требуемого возраста. Тогда актёров стали искать по школам.
Хотя не всех – Виктора Косых нашли на Мосфильме, в его багаже уже было несколько ролей в кино (в том числе и главных).
Фотопроба Виктора Косых из архива Мосфильма
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В интервью он как-то рассказывал, что его на роль Даньки утвердили до актёрских проб, что Ермолинский сразу писал эту роль под него.
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В интервью он как-то рассказывал, что его на роль Даньки утвердили до актёрских проб, что Ермолинский сразу писал эту роль под него.
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Фотопроба Виктора Косых из архива Мосфильма
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Но соперник у него всё-таки был. Вот проба Бориса Кузнецова.
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Но соперник у него всё-таки был. Вот проба Бориса Кузнецова.
Михаила Метёлкина на пробы привёл опять же Виктор Косых. Они были друзьями со времён съёмок в фильмах «Звонят, откройте дверь» и «Мимо окон идут поезда».
Фотопроба Михаила Метёлкина из архива Мосфильма
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Пробы Михаила понравились режиссёру. Но было одно «но» - Метёкин бы мал ростом. Кеосаян посоветовал молодому актёру есть морковь со сметаной, а сам стал рассматривать других кандидатов.
*
Пробы Михаила понравились режиссёру. Но было одно «но» - Метёкин бы мал ростом. Кеосаян посоветовал молодому актёру есть морковь со сметаной, а сам стал рассматривать других кандидатов.
Фотопроба на роль Валерки из архива Мосфильма
*
Хочу отметить, что морковь в молодом возрасте действительно помогает вырасти. Знаю по себе. В 16 лет я месяц был на уборке моркови, где ел этот корнеплод каждый день в огромных объёмах. К концу практики я вырос на 4 см.
Метёлкин вырос на семь. И его взяли.
*
Хочу отметить, что морковь в молодом возрасте действительно помогает вырасти. Знаю по себе. В 16 лет я месяц был на уборке моркови, где ел этот корнеплод каждый день в огромных объёмах. К концу практики я вырос на 4 см.
Метёлкин вырос на семь. И его взяли.
На роль Ксанки сразу искали спортивную девчонку, похожую на мальчика.
Дело в том, что по замыслу Кеосаяна, Яшка и Валерка (как и зрители) в начале фильма должны были думать, что Ксанка мальчик, брат Даньки по имени Стёпка. Разоблачал её Яшка позднее, случайно увидев, как она купается вечером в реке. Эту сцену позже пришлось вырезать – худсовет не пропустил вечернего купания девочки и подсматривающего мальчика.
Дело в том, что по замыслу Кеосаяна, Яшка и Валерка (как и зрители) в начале фильма должны были думать, что Ксанка мальчик, брат Даньки по имени Стёпка. Разоблачал её Яшка позднее, случайно увидев, как она купается вечером в реке. Эту сцену позже пришлось вырезать – худсовет не пропустил вечернего купания девочки и подсматривающего мальчика.
Фотопроба Екатерины Марковой из архива Мосфильма
*
Дольше всего искали Яшку-цыгана. Сколько ребят отсмотрели на эту роль? В разных источниках фигурируют разные цифры (в одном из документальных фильмов озвучили, что было около восьми тысяч ребят). Вот пробы некоторых из кандидатов.
*
Дольше всего искали Яшку-цыгана. Сколько ребят отсмотрели на эту роль? В разных источниках фигурируют разные цифры (в одном из документальных фильмов озвучили, что было около восьми тысяч ребят). Вот пробы некоторых из кандидатов.
Но всех обошёл Вася Васильев. Он приехал на пробы вместе с братьями и не верил, что его возьмут. Но вернувшись в родное село, увидел телеграмму – режиссёр и худсовет выбрали его.
Так собралась четвёрка главных героев, которая всё равно не очень удовлетворяла худсовет.
К примеру режиссёр Зархи сказал, что «все актёры работают мило, но это не высший класс».
Редактор Голубкина отозвалась, что от ребят у неё «впечатление детского сада, и что они слишком слащавы».
А сценарист Хмелик назвал юных актёров приглаженными и прилизанными, и что Косых и Метёлкин плохо играют из-за того, что режиссёр заставляет их делать то, что им не свойственно.
Но Эдмонд Кеосаян смог доказать, что худсовет ошибается.
К примеру режиссёр Зархи сказал, что «все актёры работают мило, но это не высший класс».
Редактор Голубкина отозвалась, что от ребят у неё «впечатление детского сада, и что они слишком слащавы».
А сценарист Хмелик назвал юных актёров приглаженными и прилизанными, и что Косых и Метёлкин плохо играют из-за того, что режиссёр заставляет их делать то, что им не свойственно.
Но Эдмонд Кеосаян смог доказать, что худсовет ошибается.
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