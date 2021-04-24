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Кто мог сыграть Неуловимых мстителей. Фотопробы

Кто мог сыграть Неуловимых мстителей. Фотопробы (21 фото)

Автор:
24 апреля 2021 07:57
Метки: Кто мог сыграть   Неуловимые мстители   фотопробы   
554
21
Думаю, многим из вас известно, что Эдмонд Кеосаян, когда взялся за съёмки «Неуловимых мстителей», вначале хотел в главных ролях снять студентов ВГИКа, но быстро понял – все они выглядят старше требуемого возраста. Тогда актёров стали искать по школам.
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Метки: Кто мог сыграть   Неуловимые мстители   фотопробы   
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30k
Korolev 3 часа назад
Мстители здорового человека...
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2k
zloikrot Час назад
слышал историю про то, как кеосаян снимал корону российской империи чуть ли не из-под палки. варианты : или снимешь или больше ничего не снимешь. и тогда он намеренно не стал править вдоль и поперек кривой сценарий с его сплошными нестыковками. но фильм получился классный. а на нестыковки никто не обращал внимания.
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472
Андрей 5 часов назад
Фильм моего детства!
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