Кто мог сыграть Неуловимых мстителей. Фотопробы

Так собралась четвёрка главных героев, которая всё равно не очень удовлетворяла худсовет.



К примеру режиссёр Зархи сказал, что «все актёры работают мило, но это не высший класс».



Редактор Голубкина отозвалась, что от ребят у неё «впечатление детского сада, и что они слишком слащавы».



А сценарист Хмелик назвал юных актёров приглаженными и прилизанными, и что Косых и Метёлкин плохо играют из-за того, что режиссёр заставляет их делать то, что им не свойственно.



Но Эдмонд Кеосаян смог доказать, что худсовет ошибается.