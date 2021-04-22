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10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты

10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты (24 фото)

Автор:
22 апреля 2021 23:05
Сообщество : Еда
Метки: Зреют   Растут   Цветут   известные   овощи   продукты   
1163
24
Мы совсем не удивляемся, когда видим цветущую яблоню или огурец. Однако есть и другие фрукты, овощи, орехи и специи, и мы иногда не подозреваем, в какой окружающей среде они произрастают. В этом посте вы увидите как цветут и зреют некоторые популярные продукты, прежде чем попадут на прилавок магазинов.
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Метки: Зреют   Растут   Цветут   известные   овощи   продукты   
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12k
Yasen_Perec Час назад
Ламинария (морская капуста).
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8k
Kucher 2 минуты назад
А когда имбирь цветёт? Я в феврале, чисто от скуки, в плашку с землёй кусок корня из продуктового магазина сунул, а он возьми да вырасти. Пришлось большой горшок покупать. Сейчас три длинных твёрдых стебля метра по полтора, с узкими листьями. А на будущие цветы пока даже намёка нет.
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20k
pssst 6 минут назад
Колбаса
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