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Мы совсем не удивляемся, когда видим цветущую яблоню или огурец. Однако есть и другие фрукты, овощи, орехи и специи, и мы иногда не подозреваем, в какой окружающей среде они произрастают. В этом посте вы увидите как цветут и зреют некоторые популярные продукты, прежде чем попадут на прилавок магазинов.
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