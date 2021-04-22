Боль и радость высоких людей

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У всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.
В детстве многие из нас хотели вырасти как можно выше. Чего стоят только все эти фразочки, мол, «расти большой», «переступи, а то не вырасту» и прочие пожелания и угрозы, которые касаются желания быть как можно выше. Только вот те, у кого это получились, вдруг осознали, что мир совершенно не создан для них. В зеркало не поместиться, под душем приходиться нагибаться. Но есть и свои плюсы! Например, можно доставать с верхних полок любые вещи. Мы собрали для вас боли и радости, известные только высоким людям.
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Мне 21, рост 195 см, большую часть жизни я ненавидела свой рост
"В этом году я отмечаю двухлетие отношений с удивительным мужчиной (ему 20, а его рост 170 см), который относится к нашей разнице в росте как к самой нормальной вещи в мире."
Слишком жадничаю, чтобы платить за дополнительное пространство для ног, и каждый раз жалею об этом
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