Боль и радость высоких людей

В детстве многие из нас хотели вырасти как можно выше. Чего стоят только все эти фразочки, мол, «расти большой», «переступи, а то не вырасту» и прочие пожелания и угрозы, которые касаются желания быть как можно выше. Только вот те, у кого это получились, вдруг осознали, что мир совершенно не создан для них. В зеркало не поместиться, под душем приходиться нагибаться. Но есть и свои плюсы! Например, можно доставать с верхних полок любые вещи. Мы собрали для вас боли и радости, известные только высоким людям.