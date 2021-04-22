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Боль и радость высоких людей

Боль и радость высоких людей (16 фото)

Автор:
22 апреля 2021 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: высокие люди   проблемы высоких людей   суровая правда   
873
16
У всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.
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Метки: высокие люди   проблемы высоких людей   суровая правда   
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1  комментарий
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babuby Час назад
Это они ещё не познали маршрутки Российского и Китайского производства!
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