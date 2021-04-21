Как я бросил курить навсегда

×

Несколько лет прошло в режиме "вроде не курю, но все-таки курю". Я занимался в тренажерном зале, растил бицуху и жал от груди, это отчасти спасало, потому что давало положительную мотивацию. Но если я встречался с курящими друзьями-знакомыми, если происходила тусовка со спиртным, я курил. Оказалось, что спорт куреву вообще не помеха. Отношения с курящими девушками- то же самое. Как же не покурить после секса то? Святое дело.Ну раз уж я курю так редко, то стал покупать дорогие сигареты и сигариллы. Табак 100%, честно. Застроченный на пышных бедрах мексиканских девственниц. Если уж курить - так хороший табак, да. Обзавелся высококачественной немецкой машинкой для набивки гильз, собственно самими гильзами и кисетом влажного пахучего табака. Даже проскальзывала мысль вырастить свой личный, любимый табак у себя на участке. Отмёл. Много геморра и возни.Так вот, от этих самокруток мгновенно кружилась голова, покалывали конечности и шумело в ушах. А зубы со временем стали прекрасного желтого цвета. Даже мои курящие друзья, испробовав мое адское зелье, падали лицом в кусты и оттуда хрипло ставили лайк. А я как-то, вопреки убеждению в том, что буду курить меньше, коль уж табак тяжелый, не стал курить меньше. А скорее наоборот. Идем покурим? Разговор по телефону - надо покурить. Чашечка кофе или чая - обязательно покурить.Появился кашель. По утрам я отхаркивал в раковину противные желтовато-коричневые комочки слизи. Буэ.Понял, что так продолжаться не может. Я снова сидел в яме табачной зависимости и должен что-то с этим делать. Я не читал Аллена Карра, я не читал статьи о вреде курения - вред и так очевиден. Об этом знает каждый курильщик. Я не буду расписывать здесь, что курение - это плохо, понятненько? Я не буду писать о влиянии курения на сердечно-сосудистую систему, на кожу, на зубы, ведь это все давно уже известно. Я всего лишь осознал то, о чем напишу ниже.