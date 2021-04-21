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Как я бросил курить навсегда

Как я бросил курить навсегда (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 18:45
Метки: бросить курить легко   курение   сигареты   табак   
1848
1
Полотно от бывшего курильщика. Расскажу, как я бросил курить, и почему я больше никогда в жизни не закурю. Так-то.

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Метки: бросить курить легко   курение   сигареты   табак   
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12k
gavrosh 3 часа назад
"3 года. И никогда больше не закурю."
Никогда не говори никогда)
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750
Миша Минуту назад
Раз 20 бросал курить, нет ничего легче. ))
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111
Максим Скребнев 7 минут назад
Никогда не говори " никогда"! Я четыре года не курил, и не тянуло, и на пьянках вообще не хотелось... А сейчас курю. Сам не знаю как так получилось((
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469
Victor Chromov 7 минут назад
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65k
Вит Вит 18 минут назад
Пить я не брошу,а вот курить....я тоже не брошу)
Хватает здоровья-пью(в меру),курю,мне это доставляет удовольствие.
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1k
Роман Полчаса назад
Бла-бла-бла, бла -бла-бла-бла Бла-Бла-Бла-Бла......
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1k
Sneg Полчаса назад
20 лет курил, 10 лет как бросил. После большой попойки, с утра закурил. Показалось, что сделаю ещё затяжку и помру. Потушил сигарету и больше не курил.
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274
Николя Бухталин 43 минуты назад
Риторика из разряда " как легко бросить курить раз и навсегда" Ален Карр.
Ничего нового.
-Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!©
Эта фраза прямиком оттуда.

Нет, это не плохо. Бросил - отличная новость. Но...

Никотин, и его производные - это психоактивное вещество. Другими словами это вещество, влияющее на нервную систему. И да, оно вызывает привыкание, хоть и принято считать (не без помощи табачных гигантов), что не столь значительно.
Не обольщайтесь.
Никотин быстро распространяется по крови и может преодолевать гематоэнцефалический барьер. В среднем достаточно 7 секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. Период полувыведения никотина из организма составляет около двух часов.

именно способность быстро проникать в мозг и формирует обратную связь* в голове. Вот ты закурил,и вот, через 7 секунд, почувствовал эффект.

P.S. Знают ли производители, правительство об этом? - Да. Пагубно ли курить для курильщика? - да, и это они знают. Борются ли власти с этой привычкой? - нет.
Почему нет? А очень просто, выгодно собирать налоги с людей, на их пагубных привычках.
пополнение бюджета (+), средний возраст неработоспособных сокращается (+).
Алкоголь и Табак - серьёзные статьи дохода в бюджет. Пенсии и Соц.Выплаты - Серьёзные расходы из бюджета. Дай людям курить и бухать - они собственноручно сократят себе срок жизни.
Так убивают двух зайцев.

P.P.S. -Так можно ли бросить курить, раз и навсегда?
ну... вопрос сложный. Последние исследования показали, что бросившие курить - чаще оказываются в психушках. распостранено агрессивное восприятие курящих. Агрессия к родным и близким, и целый спектр заболеваний.
Самое интересно, о чём заявили психиатры, так это о том, что человек долго может не курить, если склонен к психопатии или к маниакально-бредовым идеям.
Имеется ввиду, что такие люди могут себе внушить (или им может показаться?) что им противно курить. Или, что им приказали не курить "инопланетяне" и прочее. Суть: - долго не курит тот, кто себе внушил и цепляется за это "что-то".
Так же, замечено, что тяга к курению у тех же Шизофренников - куда выше. У них плохо работаю ацетилхолиновые рецепторы (?). Тут не уверен, но исследования показали, что такие не только чаще, но и заметно ( в 2-6 раз!) больше курят. И, давали им никотин в ударных дозах - приводило к снижению симптоматики основного заболевания (шизофрения). видимо, их мозг, всё-же, старается как-то себе помочь. и, просто способ получить это вещество (из доступных) - это курение. Тупо инстинктивно, наверное так.

Так что, не начинайте. Ни пить, ни Курить. Умрёте быстрее, чем вам отведено.
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40k
parallax 51 минуту назад
21 год как бросил и ни дня не жалел. Курил почти 20 лет.
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36k
Вепс Час назад
Про "никогда не закурю" комментировать не буду, ктото реально бросает навсегда, а кто-то это делает каждый понедельник, поэтому нет смысла.

"Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!
Каждый человек решает сам за что он платит деньги и зачем. Кто-то курит, кто-то колется героином, и т.д. Я встречал за свою жизнь кучу НЕ курящих людей, которые вполне себе спокойно чадят кальян и некоторые запрещенные вещества. Но при этом не курят. От слова совсем. Я курю уже больше 25 лет. С переменным успехом. Честно скажу, пытался бросить несколько раз в молодости. Начинать не советую никому! А бросать или нет каждый должен решать сам.
А автору советую не считать чужие деньги, потраченные на сигареты, курящие как-нибудь без него решат куда их тратить.
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27k
lem02 Час назад
Так КАК автор бросил то? Написал просто "не курю" и все. Что то просто слишком.
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7k
Саша Смирнов lem02 16 минут назад
Он написал. Осознал, что вдыхает дым. И понял, что ему это не надо. Привычка вдыхать дым через несколько недель сошла "на нет".
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4k
tamin Час назад
Вот красавчик. Захотел-бросил. Уважаю таких.
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−19
Татьяна Час назад
Не убедительно.
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32
allexx 2 часа назад
Никогда не говори никогда.
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13k
Booka1a 2 часа назад
навсегда - это очень долго. я после 10-ти лет курения бросил полностью и думал, что уже никогда не начну, через 4 года закурил опять. думаю, надо снова бросать
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
кстати кто пишет что бросив толстеют , ПИСТЕШ !!! поправился на 5 кг за 1,2 года и все . то есть просто вес пришел норму я при 169 см весил 57 кг сейчас 63 вешу (до обеда) все зависит от того сколько тазиков сжирать за обедом .
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391
Бля, верните СССР! 2 часа назад
Я курил 19 лет . В этом году будет 10 лет как бросил. И я точно больше не закурю.
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
курить люблю , я испытываю от этого просто удовольствие . Но . больше года назад я бросил , просто враз отказался от удовольствия и бросил . потому что меня просто заимела мысль что я слабее какой то привычки и курю уже (на тот момент 25 лет) , началось все с того что я уволился с работы и пока занимался здоровьем выяснил что у меня жесткий сбой эндокринки , на этой почве начал курить больше доходило до 2 пачек в день . и в один день меня стукнула мысль - Я сильнее привычки , хватит гробить здоровье . месяц меня ломало вообще очень сильно потом как то увлекся новой работой и забыл что такое вообще курить . теперь даже не тянет хотя пачка (та самая которую закинул в ящик когда бросил курить) все еще в доступности и протяни руку вот она любимая дымная палочка.. :) не , я настолько сильно был потрясен ломкой что повторять это не желаю .
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8k
costa 2 часа назад
Ну нужно не забывать что любой курящий делает примерно так по отношению к владельцу табачной фабрики:
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502
Шурман 2 часа назад
Курю с 16 лет это получаеться 26 лет , бросал курить на 3 месяца и то из за болезни , после опять начал , да и когда бросил я начал толстеть и даже спорт не помогал похудеть .
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319
Вадим 3 часа назад
Внесу свои 5 копеек.
Курил 23 года, начал в 20, бросил в 43. Бросил в один момент - докурил пачку и всё, больше не покупал и не курил. Причина проста - как будто внутри что-то щёлкнуло, понял, что мне это не нужно. Пришло понимание, что человек рождается без привычки курить и как-то с этим живёт и всё нормально с ним. После этого бросил легко, не было ни ломки, ни желания попробовать. Не курю 11 лет и не тянет. Как результат - дышу полной грудью, забыл про гастрит и изжогу.
Через три года после меня по моим советам бросила курить и моя мама, чему я безмерно рад!
Всем советую, бросайте эту гадкую привычку - ничего хорошего в ней нет!
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7k
Cornho Вадим Час назад
А можно спросить, по каким "вашим советам" бросила курить ваша мама? Вы просто постоянно советовали ей бросать или приводили какие-то аргументированные доводы? В общем как вам удалось убедить её бросить?
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