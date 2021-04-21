Как я бросил курить навсегда

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Полотно от бывшего курильщика. Расскажу, как я бросил курить, и почему я больше никогда в жизни не закурю. Так-то.
Немного истории
Курить я начал в 20 лет в институте, ненамного позже своих друзей, которые дымили лет с 16. Поначалу, как и у многих, это была шальная сигаретка в неделю, после которой я бледнел как полотно и меня шатало из стороны в сторону. Эту развнедельную сигаретку я обычно стрелял, но со временем, я стал покупать свою личную пачку. Выкуривал первую сигу - а остальную пачку выкидывал (да что этот ниггер себе позволяет?) под впечатлением от неприятного вкуса во рту и с твердым убеждением, что это была большая глупость, зачем я вообще это делаю, и больше это не повторится.
Нет, это так не работает) Конечно же, я стал втягиваться все сильнее, этому очень способствовали дискотеки и тусовки, а также курящее окружение. Надо сказать, что я не стал одним из таких уж заядлых курильщиков, у которых уходит 2 пачки в день и больше. Но пачку в день-два я успешно употреблял. А вот за вечер пьяной тусовки с легкостью могла уйти пачка-полторы. Любой курильщик (или пытающийся бросить) знает, что под алкоголь сигарета сама оказывается во рту. А какое ужасное самочувствие бывает на следующий день после таких вечеринок, тут и рассказывать не надо.
Нет, это так не работает) Конечно же, я стал втягиваться все сильнее, этому очень способствовали дискотеки и тусовки, а также курящее окружение. Надо сказать, что я не стал одним из таких уж заядлых курильщиков, у которых уходит 2 пачки в день и больше. Но пачку в день-два я успешно употреблял. А вот за вечер пьяной тусовки с легкостью могла уйти пачка-полторы. Любой курильщик (или пытающийся бросить) знает, что под алкоголь сигарета сама оказывается во рту. А какое ужасное самочувствие бывает на следующий день после таких вечеринок, тут и рассказывать не надо.
Попытка бросить №1
И вот однажды, уже будучи в системе лет 8, после шикарного продуктивного и полезного(нет) вечера в караоке, я разлепил глаза и, кряхтя и постанывая, побрел в ванную. Там я чуть не потерял сознание, у меня потемнело в глазах и я еле устоял на ногах. Во рту насрали котики, я вспотел, а сердце бешено колотилось. Я поглядел на себя в зеркало и решил, что надо бы бросить курить. Ибо не дело. И я бросил. Заодно полез на турники. Не курил целый месяц, зато болтался на брусьях три раза в неделю. А потом мы с друганами собрались на шашлычки, накатили под мясо и я выкурил одну сигаретку на берегу моря. Не, ну а что? Это ж всего лишь одна, чисто символическая, под праздничную атмосферу, так сказать. Этими мыслями я себя утешил. И продолжал утешать, когда пагубная привычка со временем неизбежно вернулась и вновь набрала силу. Я стабильно пыхтел под выпивку, при этом позволяя себе две-три сигареты в день на трезвую. Это конечно не пачка в день, но все равно херней попахивает. Это система, как ни крути. Попытка не зачлась. Расстрелять.
Что там дальше было, рассказывай
Несколько лет прошло в режиме "вроде не курю, но все-таки курю". Я занимался в тренажерном зале, растил бицуху и жал от груди, это отчасти спасало, потому что давало положительную мотивацию. Но если я встречался с курящими друзьями-знакомыми, если происходила тусовка со спиртным, я курил. Оказалось, что спорт куреву вообще не помеха. Отношения с курящими девушками- то же самое. Как же не покурить после секса то? Святое дело.
Ну раз уж я курю так редко, то стал покупать дорогие сигареты и сигариллы. Табак 100%, честно. Застроченный на пышных бедрах мексиканских девственниц. Если уж курить - так хороший табак, да. Обзавелся высококачественной немецкой машинкой для набивки гильз, собственно самими гильзами и кисетом влажного пахучего табака. Даже проскальзывала мысль вырастить свой личный, любимый табак у себя на участке. Отмёл. Много геморра и возни.
Так вот, от этих самокруток мгновенно кружилась голова, покалывали конечности и шумело в ушах. А зубы со временем стали прекрасного желтого цвета. Даже мои курящие друзья, испробовав мое адское зелье, падали лицом в кусты и оттуда хрипло ставили лайк. А я как-то, вопреки убеждению в том, что буду курить меньше, коль уж табак тяжелый, не стал курить меньше. А скорее наоборот. Идем покурим? Разговор по телефону - надо покурить. Чашечка кофе или чая - обязательно покурить.
Появился кашель. По утрам я отхаркивал в раковину противные желтовато-коричневые комочки слизи. Буэ.
Понял, что так продолжаться не может. Я снова сидел в яме табачной зависимости и должен что-то с этим делать. Я не читал Аллена Карра, я не читал статьи о вреде курения - вред и так очевиден. Об этом знает каждый курильщик. Я не буду расписывать здесь, что курение - это плохо, понятненько? Я не буду писать о влиянии курения на сердечно-сосудистую систему, на кожу, на зубы, ведь это все давно уже известно. Я всего лишь осознал то, о чем напишу ниже.
Ну раз уж я курю так редко, то стал покупать дорогие сигареты и сигариллы. Табак 100%, честно. Застроченный на пышных бедрах мексиканских девственниц. Если уж курить - так хороший табак, да. Обзавелся высококачественной немецкой машинкой для набивки гильз, собственно самими гильзами и кисетом влажного пахучего табака. Даже проскальзывала мысль вырастить свой личный, любимый табак у себя на участке. Отмёл. Много геморра и возни.
Так вот, от этих самокруток мгновенно кружилась голова, покалывали конечности и шумело в ушах. А зубы со временем стали прекрасного желтого цвета. Даже мои курящие друзья, испробовав мое адское зелье, падали лицом в кусты и оттуда хрипло ставили лайк. А я как-то, вопреки убеждению в том, что буду курить меньше, коль уж табак тяжелый, не стал курить меньше. А скорее наоборот. Идем покурим? Разговор по телефону - надо покурить. Чашечка кофе или чая - обязательно покурить.
×
Появился кашель. По утрам я отхаркивал в раковину противные желтовато-коричневые комочки слизи. Буэ.
Понял, что так продолжаться не может. Я снова сидел в яме табачной зависимости и должен что-то с этим делать. Я не читал Аллена Карра, я не читал статьи о вреде курения - вред и так очевиден. Об этом знает каждый курильщик. Я не буду расписывать здесь, что курение - это плохо, понятненько? Я не буду писать о влиянии курения на сердечно-сосудистую систему, на кожу, на зубы, ведь это все давно уже известно. Я всего лишь осознал то, о чем напишу ниже.
Что же такое курение?
Итак, что такое курение по своей сути?
Курение - это вдыхание дыма, который наносит комплексный вред моему организму. Курить - это добровольно дышать дымом, и к тому же платить за это деньги. Мы дышим дымом, травим свой организм, уничтожаем себя и платим за это деньги. Мы не получаем никакой пользы от этого странного процесса, только вред. Разве это не глупо? Как же это глупо! Это практический то же самое, что присосаться к выхлопной трубе автомобиля и делать вид, что это приятно. Кто не покурит пару дней - скажите, что вам приятно ощутить этот противный горький вкус во рту после первой сигареты. Не поверю. Мы убеждаем себя в том, что нам это нужно.
Сколько у вас есть запасных организмов в шкафу? У меня только один. И он мне выдан на всю жизнь. Здоровье - это самое важное, что есть у любого человека, у бедного или богатого. Ничто так не портит качество жизни, как проблемы со здоровьем. Пока ты здоров - ты всемогущ, тебе ничто не мешает заниматься всем, чем ты пожелаешь. Любые проблемы со здоровьем здорово ограничивают круг наших возможностей.
Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!
Курение - это вдыхание дыма, который наносит комплексный вред моему организму. Курить - это добровольно дышать дымом, и к тому же платить за это деньги. Мы дышим дымом, травим свой организм, уничтожаем себя и платим за это деньги. Мы не получаем никакой пользы от этого странного процесса, только вред. Разве это не глупо? Как же это глупо! Это практический то же самое, что присосаться к выхлопной трубе автомобиля и делать вид, что это приятно. Кто не покурит пару дней - скажите, что вам приятно ощутить этот противный горький вкус во рту после первой сигареты. Не поверю. Мы убеждаем себя в том, что нам это нужно.
Сколько у вас есть запасных организмов в шкафу? У меня только один. И он мне выдан на всю жизнь. Здоровье - это самое важное, что есть у любого человека, у бедного или богатого. Ничто так не портит качество жизни, как проблемы со здоровьем. Пока ты здоров - ты всемогущ, тебе ничто не мешает заниматься всем, чем ты пожелаешь. Любые проблемы со здоровьем здорово ограничивают круг наших возможностей.
Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!
Почему мы курим?
Курим мы только потому, что другие люди вокруг курят. Другой причины нет. Если окружение это делает, значит это допустимо, следовательно, я тоже могу и буду это делать. Интерес к курению поддерживается пропагандой в кино и рекламой. Если показывают в кино и рекламе - значит это нормально. Допустимо. Можно и нужно делать. И убеждать себя в том, что нам это нравится.
Вырастая в среде курящих, подросток берет в зубы первую сигарету, даже не задумываясь, зачем ему это нужно. Он просто повторяет то, что видел вокруг себя в годы своего взросления. Ему противна эта сигарета, он кривится и сплевывает, но продолжает вдыхать дым, потому что видит, как другие это делают.
Среда программирует нас с рождения. Мы запрограммированы видеть в сигаретах абсолютно повседневную нормальность, что таковым не является и являться не может.
Нам попросту внушили, что дышать дымом - это нормально.
Вырастая в среде курящих, подросток берет в зубы первую сигарету, даже не задумываясь, зачем ему это нужно. Он просто повторяет то, что видел вокруг себя в годы своего взросления. Ему противна эта сигарета, он кривится и сплевывает, но продолжает вдыхать дым, потому что видит, как другие это делают.
Среда программирует нас с рождения. Мы запрограммированы видеть в сигаретах абсолютно повседневную нормальность, что таковым не является и являться не может.
Нам попросту внушили, что дышать дымом - это нормально.
Вы не бросите, если:
- Боретесь с желанием закурить. Если вы бросили, сами не зная почему, не сделали никаких выводов, а просто знаете что "курение это плохо", но у вас постоянно возникает желание закурить, вы давите в себе это чувство. Вы как ребенок, от которого спрятали любимую игрушку, и рано или поздно вы ее найдете.
- Перешли с сигарет на электронные сигареты. Те же яйца, только в профиль. Поменяли шило на мыло. Глупейший самообман. Сплошь и рядом люди подымят электроникой и спрыгивают назад на обычные сигареты.
- Бросили из-за каких то проблем со здоровьем. С большой вероятностью начнете опять, как только здоровечко придет в норму, но это не точно.
Поэтому я твердо убежден, что бросить курить можно раз и навсегда, используя только ОСОЗНАННЫЙ подход. Осознав, чем является курение по своей сути, и что оно никому нахрен не надо.
- Перешли с сигарет на электронные сигареты. Те же яйца, только в профиль. Поменяли шило на мыло. Глупейший самообман. Сплошь и рядом люди подымят электроникой и спрыгивают назад на обычные сигареты.
- Бросили из-за каких то проблем со здоровьем. С большой вероятностью начнете опять, как только здоровечко придет в норму, но это не точно.
Поэтому я твердо убежден, что бросить курить можно раз и навсегда, используя только ОСОЗНАННЫЙ подход. Осознав, чем является курение по своей сути, и что оно никому нахрен не надо.
Итоги
Я курил около 15 лет, не курю уже 3 года. И никогда больше не закурю. Потому что не хочу. О сигаретах помышлял в течение нескольких недель после того как бросил, привычка постепенно растворялась и очень скоро тяга бесследно исчезла. Через месяц после того, как я бросил, моя жена также прекратила курить.
Чувствую ли я себя обделенным-ущемленным? Конечно нет. Я ничего не потерял, только приобрел. Борюсь ли я с желанием покурить? Нет и еще раз нет. Потому что после осознания того, чем является курение, желание попросту исчезло.
Даже сейчас, когда я пишу этот текст, я ведь поневоле вспоминаю вкус сигарет и все эти ощущения, но мне не хочется закурить. Это то, что я поборол, задавил, уничтожил, чего и вам желаю.
Чувствую ли я себя обделенным-ущемленным? Конечно нет. Я ничего не потерял, только приобрел. Борюсь ли я с желанием покурить? Нет и еще раз нет. Потому что после осознания того, чем является курение, желание попросту исчезло.
Даже сейчас, когда я пишу этот текст, я ведь поневоле вспоминаю вкус сигарет и все эти ощущения, но мне не хочется закурить. Это то, что я поборол, задавил, уничтожил, чего и вам желаю.
Авторский пост
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Метки: бросить курить легко курение сигареты табак
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Никогда не говори никогда)
Хватает здоровья-пью(в меру),курю,мне это доставляет удовольствие.
Ничего нового.
-Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!©
Эта фраза прямиком оттуда.
Нет, это не плохо. Бросил - отличная новость. Но...
Никотин, и его производные - это психоактивное вещество. Другими словами это вещество, влияющее на нервную систему. И да, оно вызывает привыкание, хоть и принято считать (не без помощи табачных гигантов), что не столь значительно.
Не обольщайтесь.
Никотин быстро распространяется по крови и может преодолевать гематоэнцефалический барьер. В среднем достаточно 7 секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. Период полувыведения никотина из организма составляет около двух часов.
именно способность быстро проникать в мозг и формирует обратную связь* в голове. Вот ты закурил,и вот, через 7 секунд, почувствовал эффект.
P.S. Знают ли производители, правительство об этом? - Да. Пагубно ли курить для курильщика? - да, и это они знают. Борются ли власти с этой привычкой? - нет.
Почему нет? А очень просто, выгодно собирать налоги с людей, на их пагубных привычках.
пополнение бюджета (+), средний возраст неработоспособных сокращается (+).
Алкоголь и Табак - серьёзные статьи дохода в бюджет. Пенсии и Соц.Выплаты - Серьёзные расходы из бюджета. Дай людям курить и бухать - они собственноручно сократят себе срок жизни.
Так убивают двух зайцев.
P.P.S. -Так можно ли бросить курить, раз и навсегда?
ну... вопрос сложный. Последние исследования показали, что бросившие курить - чаще оказываются в психушках. распостранено агрессивное восприятие курящих. Агрессия к родным и близким, и целый спектр заболеваний.
Самое интересно, о чём заявили психиатры, так это о том, что человек долго может не курить, если склонен к психопатии или к маниакально-бредовым идеям.
Имеется ввиду, что такие люди могут себе внушить (или им может показаться?) что им противно курить. Или, что им приказали не курить "инопланетяне" и прочее. Суть: - долго не курит тот, кто себе внушил и цепляется за это "что-то".
Так же, замечено, что тяга к курению у тех же Шизофренников - куда выше. У них плохо работаю ацетилхолиновые рецепторы (?). Тут не уверен, но исследования показали, что такие не только чаще, но и заметно ( в 2-6 раз!) больше курят. И, давали им никотин в ударных дозах - приводило к снижению симптоматики основного заболевания (шизофрения). видимо, их мозг, всё-же, старается как-то себе помочь. и, просто способ получить это вещество (из доступных) - это курение. Тупо инстинктивно, наверное так.
Так что, не начинайте. Ни пить, ни Курить. Умрёте быстрее, чем вам отведено.
"Мы ДОБРОВОЛЬНО, я подчеркиваю это слово, платим деньги, за то, чтоб дышать дымом. П****ц, как же это глупо!
Каждый человек решает сам за что он платит деньги и зачем. Кто-то курит, кто-то колется героином, и т.д. Я встречал за свою жизнь кучу НЕ курящих людей, которые вполне себе спокойно чадят кальян и некоторые запрещенные вещества. Но при этом не курят. От слова совсем. Я курю уже больше 25 лет. С переменным успехом. Честно скажу, пытался бросить несколько раз в молодости. Начинать не советую никому! А бросать или нет каждый должен решать сам.
А автору советую не считать чужие деньги, потраченные на сигареты, курящие как-нибудь без него решат куда их тратить.
Курил 23 года, начал в 20, бросил в 43. Бросил в один момент - докурил пачку и всё, больше не покупал и не курил. Причина проста - как будто внутри что-то щёлкнуло, понял, что мне это не нужно. Пришло понимание, что человек рождается без привычки курить и как-то с этим живёт и всё нормально с ним. После этого бросил легко, не было ни ломки, ни желания попробовать. Не курю 11 лет и не тянет. Как результат - дышу полной грудью, забыл про гастрит и изжогу.
Через три года после меня по моим советам бросила курить и моя мама, чему я безмерно рад!
Всем советую, бросайте эту гадкую привычку - ничего хорошего в ней нет!