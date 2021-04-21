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22 места в Петербурге, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни

22 места в Петербурге, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:15
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   красота   отдых   отпуск   петербург   фото   
830
1

Далеко не все петербуржцы осмотрели главные достопримечательности Северной столицы, а ведь вокруг есть ещё множество интересных мест, которые обычно не отмечают на туристических картах. Поэтому для горожан и туристов мы собрали список важных и любопытных локаций, которые стоит увидеть, чтобы понять город на Неве.

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Метки: в мире   красота   отдых   отпуск   петербург   фото   
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5  комментариев
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18k
Nik Полчаса назад
Лишнее точно
Крупнейшая выставка енотов Петербурга «Енотовиль»
Музей Pink Rabbit
Музей уличного искусства

Куча ещё мест просто пропущена.
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826
Бомбардир 41 минуту назад
Много где был в Питере, а еще на концерте Раммштайна. Круто было.
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5k
ваня панкин 46 минут назад
везде кроме модерновых мест... в ротонде даже ночевал для эксперимента, все чушь про мистику...
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12k
alexis 49 минут назад
Спорно.
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