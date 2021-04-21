Исаакиевский собор

Первый собор на Исаакиевской площади появился ещё в петровские времена, так как рабочим из Адмиралтейства нужно было своё культовое сооружение. Нынешний Исаакий — четвёртый и крупнейший в городе. До сих пор он является одним из самых высоких зданий в Петербурге (101,5 метра). Его строили при трёх государях. Свой проект талантливый молодой архитектор Огюст Монферран подавал ещё Александру I в 1818 году, рядом со строящимся храмом происходило восстание декабристов, главным куратором строительства был Николай I, который не дожил до освящения собора. Одно из самых сложных сооружений в истории Петербурга, ресурсы для строительства которого везли со всей страны, было окончено только в 1858 году. Его блистательный автор, который за 40 лет успел изменить облик Петербурга, умер практически сразу после освящения собора. Во многом из-за этого до сих пор ходит легенда о том, что Монферрану нагадали, что он умрёт, как только закончит строительство Исаакия, и что именно поэтому строительство собора было столь долгим. Пока Исаакий — всё ещё музей. Там всё ещё хранятся важные артефакты вроде маятника Фуко, которые стоит увидеть. А ещё стоит обязательно подняться на колоннаду собора и посмотреть на город сверху, напомнив себе, что Петербург особенно прекрасен с высоты птичьего полёта.

АДРЕС м. Адмиралтейская, Исаакиевская пл., 4

Крупнейшая выставка енотов Петербурга «Енотовиль»

Гостей милейшего пространства ждет самый тесный контакт с забавными енотами, которые будут копаться в волосах, обуви, одежде, под одеждой и проверять карманы на наличие смартфонов и вкусностей. Еноты отсюда знамениты своей наглостью и поэтому очень рады знакомству с посетителями.

В «Енотовиле» живут 10 очаровательных ручных енотиков (в их числе — единственный голубоглазый енот в Петербурге, а также самый упитанный), попасть к которым можно только по предварительной записи, но без предоплаты. Количество посетителей ограничено, ведь даже этим энергичным зверькам нужен отдых.

Можно ли трогать енотов? Еноты сами будут вас трогать и лазать по вам, если захотят. В «Енотовиле» еноты главные, а люди — всего лишь гости. Так что если зверьки хотят спать — они ложатся на боковую, а если хотят играть — с удовольствием играют.

Для посетителей проводят экскурсии, рассказывая о енотах интересные факты. При желании можно приобрести подарочный сертификат для близких — такой подарок точно запомнится. Бонус для студентов и школьников — скидка 20% на посещение по средам, а в день рождения — бесплатное получасовое групповое посещение.

Сайт «Енотовиля» | Страница «ВКонтакте» | Instagram

АДРЕС м. Гостиный двор, Садовая улица, 24

Эрмитаж и Дворцовая площадь

Ансамбль Дворцовой образуют императорский Зимний дворец, здание Гвардейского корпуса, здание Главного штаба с Триумфальной аркой и Александровская колонна. Надо сказать, что прежде тут был луг, на нём паслись коровы, а нынешним лоском Дворцовая обязана эпохе Александра I, когда огромную площадь привели к единому стилю, а Монферран возвёл знаменитый Александрийский столп, ставший новой доминантой. На посещение Эрмитажа и Главного штаба следует потратить не один день: числу экспонатов в шикарных залах счёту нет. Впрочем, и одного посещения будет достаточно, чтобы проникнуться атмосферой главных хранилищ искусства в городе на Неве, представить будние дни августейших особ, управлявших страной в прошлом.

АДРЕС м. Адмиралтейская, Дворцовая пл.

Набережная Зимней канавки

Петербург — город мостов и набережных. Горожанам без прогулок у воды под успокаивающий шелест Невы просто не обойтись, а туристы так или иначе хоть раз да выйдут к водной артерии Северной столицы, чтобы как минимум полюбоваться на разведение мостов. Тут-то они и начинают понимать город. Но чтобы прочувствовать особую петербургскую романтику, предлагаем прогуляться вдоль набережной Зимней канавки. Это небольшой канал, соединяющий Неву и Мойку около Зимнего дворца. Зимняя канавка прославилась трагичной историей бедной Лизы, которая прыгнула с моста, держа в руках портрет любимого. Эта история настолько поразила великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, что он решил вставить в свою новую оперу «Пиковая дама» сцену самоубийства девушки. Впрочем, сегодня об этом никто не вспоминает, зато бывают здесь истинные романтики, которые ловят рассвет, пробивающийся из-под арки прежде, чем заполнить городские улицы. И всё это великолепие дополняют крики чаек — напоминание о том, что живут петербуржцы у моря.

АДРЕС м. Адмиралтейская, наб. Зимней канавки

Музей Pink Rabbit

Тематика одного из самых необычных музеев России — любовь. В музее Pink Rabbit можно посмотреть, как выглядела самая первая камасутра или иллюстрации неизвестной сказки Александра Пушкина для взрослых, а также пикантные находки из Помпей и другие эротические экспонаты со всего мира. Кстати, этот музей занял второе место среди пятидесяти самых популярных музеев в России по версии Dailly Telegraph.

Не так давно экспозиция обновилась, расширилось и само пространство. Отныне здесь есть еще два зала: арт-галерея Erotic Gallery и ТV Love Hall.

В галерее через эротические полотна талантливых художников, прославляющих молодость, красоту и вневременные ценности, гсоти расширят своё представление об эротизме и прикоснутся к тайнам самой мощной жизненной энергии. Поток волнующих эротических чувств льётся с полотен десятков мастеров, среди которых Халим Амиров, Вера Донская, Вера Донская, Михаил Городецкий, Алексей Кирьянов, Монолена (MonoLena), Даниил Сагил, Наталья Макалецкая и другие.

Впечатлит и заинтригует посетителей музея ТV Love Hall. Именно здесь можно посмотреть сногсшибательные эротические видео эпохи 90-х и нулевых с TV-экрана на мягких пуфах и подушках. Кроме того, здесь проводятся различные мероприятия: обзорные экскурсии, эро-квест, авторские встречи с художниками, выездные свадебные регистрации, откровенные фотосессии, вечеринки в формате Love Party-шоу.

Сайт музея

АДРЕС м. Елизаровская, ул. Седова, 11, ТЦ «Эврика», 2-ой этаж

Петербургский дацан

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» — «источник святого учения Всесострадающего Владыки-отшельника» и самый северный буддийский храм в мире, а также самый дорогой в Европе, построенный в начале XX века. Разрешение на строительство храма было получено в 1900 году, после чего в 1909 году представитель Далай-ламы XIII в России Агван Доржиев приобрёл участок земли на берегу Малой Невки. Строил храм автор Елисеевского магазина в Петербурге Барановский с привлечением нескольких востоковедов и специалистов по буддизму, которые следили за тем, чтобы постройка соответствовала всем религиозным канонам. Получился один из самых дорогих буддийских храмов в Европе, о котором сегодня знают многие, но ни разу там не бывали. Хотя там, например, можно полюбоваться витражами, выполненными по эскизам Николая Рериха, поесть этнической еды и почувствовать, что ты уже и не в Петербурге вовсе. А турист после посещения храма для себя отметит, что Северная столица — город множества культур.

АДРЕС м. Старая Деревня, Приморский пр., 91

Ротонда на Гороховой

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В XIX веке купец Устинов, перестраивая обычный доходный дом, ещё не подозревал, что через несколько лет там будут собираться масоны. До сих пор считается, что в здании проводили жертвоприношения сатанисты. В качестве доказательства показывают жутковатый узор решетки, на котором изображена пентаграмма. Да и само здание выполнено в виде перевернутой пентаграммы-пятиугольника с пятиконечной звездой (символом сатанистов). Считается, что многие посещали этот источник энергии и продолжают приходить сюда для того, чтобы выйти через портал в сатанистский мир, и что даже была история о мальчике, который забрался в какой-то проход в доме, а потом вернулся через полчаса дряхлым стариком. Сейчас в здание легко попасть: жильцы устроили своеобразный музей в парадной.

АДРЕС м. Садовая, Гороховая улица, 57

Звонница Смольного собора

Растрелли начинает строительство собора по приказу императрицы Елизаветы в 1748 году. Смольный собор стал для архитектора символом нарушения европейских барочных традиций. Он смог не только привнести в постройку традиции европейского зодчества, но и вспомнить русские традиции, используя их для придания собору строгости и торжественности. Даже Джакомо Кваренги, автор Смольного института, когда проходил мимо собора, неизменно восклицал, снимая шляпу: «Вот это храм!» Впрочем, любоваться мы предлагаем не только храмом, но и городом с высоты храма, взобравшись на соборную звонницу. Покорить высоты Смольного стремится заметно меньше туристов, отчего тут дышится свободнее, да и ракурс совсем другой. С помощью бесплатных бинокуляров можно рассмотреть, например, Петроградскую сторону, проследить, как по Неве плывут многочисленные кораблики.

АДРЕС м. Чернышевская, пл. Растрелли, 1

Крейсер «Аврора»

Этот крейсер был в советское время более известен как символ революции, а теперь сюда ходят, чтобы посмотреть на красочную экспозицию, посвящённую одной из самых трагичных страниц истории российского флота — истории начала XX века: его экипаж был свидетелем всех печальных событий, обрушившихся на Россию в те времена. Можно даже не ходить по каютам: мощь и стать корабля легко ощутить даже стоя на палубе. Впрочем, внутри посетителей ждут девять залов (до реставрации «Авроры» их было шесть) с современными мультимедийными инсталляциями. Они перенесут зрителя во времени и позволят с головой погрузиться в события, в которых довелось участвовать крейсеру.

АДРЕС м. Горьковская, Петроградская наб.

Некрополь мастеров искусств

В этот комплекс входят Нарвские ворота и мастерская Аникушина, но основной его частью является Некрополь мастеров искусств. На территории Александро-Невской лавры находится несколько кладбищ. Этот некрополь — самое известное. Он был основан в начале XIX века, когда на старом кладбище при лавре стало не хватать места. Именно здесь было похоронено большинство важнейших деятелей культуры XIX века — от Достоевского до Карамзина. В 30-е годы XX века, когда советское правительство стало свозить сюда все ценные надгробия с других кладбищ, многие могилы были разрушены и уничтожены. Там похоронены Достоевский, Крамской, Карамзин, Кюи, Куинджи, Дельвиг, Глинка, секундант Пушкина Данзас, Сперанский, Демут-Малиновский и ещё больше сотни людей, без которых в истории России XIX век и не случился бы.

АДРЕС м. Площадь Александра Невского, Невский пр., 179

Водная оранжерея Ботанического сада

Викторная оранжерея построена более ста лет назад. Главным её украшением является бассейн, который считается одним из самых больших оранжерейных водоёмов в мире. В водной оранжерее можно полюбоваться на самую большую кувшинку в мире, обитательницу вод Амазонки и озера Титикака, — викторию амазонскую, названную так в честь британской королевы Виктории. Диаметр её круглых листьев — почти два метра, эти плавучие блюдца спокойно выдерживают вес до 50 килограммов, так что ребёнок или худой взрослый может спокойно на ней посидеть или даже поплавать.

АДРЕС м. Петроградская, ул. Профессора Попова, 2

Музей уличного искусства

Музей уличного искусства — один из самых новых городских музеев. Его открыли в 2012 году, причём, в отличие от привычной галереи, экспозиция раскинулась на территории частично заброшенной промышленной зоны. Классических работ в массивных багетах или под стеклом в музейном пространстве нет: все работы экспонируются под открытым небом, причём все они грандиозных размеров (порой высотой в целый дом). Ежегодно коллекция обновляется, поэтому каждое новое посещение подарит столько же эмоций, как в первый раз. Территория музея разделена на две зоны — постоянную экспозицию, которая находится в зоне действующего производства «Завода слоистых пластиков», где расположена ежегодно пополняемая коллекция монументальных росписей современных уличных художников, и публичную площадку, где посетители могут увидеть временные выставки, там же проходят различные мероприятия.

АДРЕС м. Ладожская, ш. Революции, 84 (вход с Индустриального проспекта)

Храм Спаса на Крови

Одно из самых странных архитектурных сооружений в Петербурге. Расположенный среди памятников эпохи ампира и классицизма, он выглядит инородным телом, детищем эпохи правления самого-русского-царя Александра III, больше подходящим для Москвы, нежели для Петербурга. Александр III повелел построить этот храм на месте гибели его отца от бомбы террористов на Екатерининском канале. Спроектированный архитектором Альфредом Парландом, он был открыт только в 1907 году в присутствии внука Александра II Николая II. Внутри самого собора находится кусок брусчатки, сохранившийся с 1 марта 1881 года.

АДРЕС м. Невский пр., наб. Канала Грибоедова, 2

Новая Голландия

После долгой реконструкции островной парк открылся под занавес лета 2016 года. На территории острова меж зелёных газонов проложили аккуратные дорожки, на липовой аллее установили скамейки. Для посещения открыли галерею, где устраивают выставки. Также можно перекусить в филиалах известных городских кафе. В центре событий — большая сцена, где в тёплые дни и по случаю праздников дают концерты. А зимой на Новой Голландии работает большой каток, успевший стать главным центром притяжения молодёжи в морозные дни. На острове работает ресторан в историческом здании, а скоро ожидается открытие ещё нескольких интересных пространств, где горожане смогут проводить своё свободное время.

АДРЕС м. Садовая, наб. Адмиралтейского канала, 2

Мозаичный дворик

Петербург — город удивительных дворов, где притаились чудеса: мозаики из кусочков цветного стекла, сказочные персонажи и древние боги. Это хорошо знают горожане, а туристам неплохо было бы это прочувствовать. Не обязательно даже искать все уникальные дворы. Достаточно посетить хотя бы один. Мы предлагаем — атмосферный мозаичный. Скамейки, дорожки, стены домов, скульптуры и солнечные часы украшены красочными рисунками мозаики из цветного стекла. Ничем не примечательный двор в какой-то момент начал буквально обрастать мозаикой прямо на глазах у местных жителей и со временем стал своеобразным музеем под открытым небом. Эту достопримечательность, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, создали ученики Малой Академии искусств. Кстати, двор знаменит не только благодаря ярким краскам мозаики, но также и потому, что сделан он руками детей.

АДРЕС м. Чернышевская, наб. Фонтанки, 2

«Елисеевский» магазин

На Невском проспекте стоит знаменитый «Елисеевский» магазин, где можно не только полюбоваться красочной витриной, но и при желании отведать вкусной выпечки. За сто рублей эклеры тут подают замечательные — они не только тают во рту, но и оформлены со всем лоском исторического магазина. Здание спроектировал один из крупнейших архитекторов и общественных деятелей конца XIX — начала XX века Г. В. Барановский. К слову, в советскую эпоху «Елисеевский» магазин на Невском проспекте, 56 именовался «Гастроном № 1» — правда, никто его и тогда так не называл.

АДРЕС м. Гостиный двор, Невский пр., 56/8

«Аптека доктора Пеля и сыновей»

История этой аптечной лавки берёт начало в 1760 году — именно тогда состоялось её торжественное открытие. Правда, располагалась она тогда на Большой Мещанской и носила другое название. В 1770 году первый владелец лавки аптекарь Арик перевозит её на 7-ю линию, где она находится и по сей день. Аптека несколько раз меняла хозяев. 1850 год — знаковый, в этом году владельцем аптеки стал Василий Васильевич Пель. С этого времени аптека стала называться «Аптекой Пеля». Пель преобразовал аптечную лабораторию, ввёл контроль качества сырья, создал склад доброкачественных препаратов, а в 1867 даже основал Русское общество торговли аптекарскими товарами. С 1871 года Пель стал поставлять медикаменты к императорскому двору. После смерти Василия Васильевича аптекарское дело продолжил его сын, а в дальнейшем аптекой владели его внуки и правнуки. После революции при аптеке перестала функционировать лаборатория, а чуть позже и фабрика. Аптека сменила название, и стала именоваться «Андреевской» — по её расположению против Андреевского рынка. Во времена войны аптека также функционировала, даже несмотря на то, что в здание во время блокады попал снаряд. Аптека закрылась лишь в 2005 году. Виной тому стал пожар. В 2010 году старейшую аптекарскую лавку в городе отреставрировали, и уже в марте 2010 года она вновь стала принимать покупателей. С 2011 года в аптеке стали проводить экскурсии, и она ежегодно принимает участие в программе «Ночь музеев».

АДРЕС м. Василеостровская, 7-я линия В. О.,16–18

Витебский вокзал

Именно здесь началась история российских железных дорог, когда в 1837 году отсюда отправился первый поезд до Царского Села. Поначалу тут было обычное одноэтажное деревянное здание, больше напоминающее станцию в небольшом городке. Потом архитектор Тон (автор Московского вокзала) построил здание в классическом стиле. Но оно пришло в негодность, и в 1904 году по проекту архитектора Бржезовского тут выстроили громадный вокзальный комплекс в стиле модерн. Нынешний Витебский вокзал и сейчас не уступает по красоте европейским. Ажурные решётки, модернистское оформление, многообразие архитектурных форм, подчас далёких от привычного для Петербурга классицизма — всё это было в новинку, уникальным для тогдашней России. Тут даже есть лифты (платформа находится на втором этаже), которые, правда, сейчас уже не работают.

АДРЕС м. Пушкинская, Загородный проспект, 52

Александро-Невская лавра

Духовный центр Петербурга. Постройка Александро-Невского монастыря была начата еще Петром Великим. В 1797 монастырь получил статус лавры. До наших дней сохранились только три церкви, остальные были разобраны или перестроены за годы правления большевиков. Сразу за Александро-Невской лаврой располагается Духовная семинария — высшее учебное заведение Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, готовящее священно- и церковнослужителей.

АДРЕС м. Площадь Александра Невского, наб. реки Монастырки, 1

«Республика кошек» и «Республика котов»

Эрмитажные коты — один из брендов Петербурга, но познакомиться с ними непосредственно на просторах главного музея достаточно сложно: они чаще проводят время в подвалах Зимнего дворца. Чтобы увидеться с пушистыми хранителями музея, можно отправиться в одно из двух петербургских котокафе, где обязательно живёт один из эрмитажных котиков.

АДРЕС м. Адмиралтейская, ул. Якубовича, 10; м. Маяковская, пр. Литейный, 60

Большеохтинский мост

Петербург — город мостов. Переправ в городе больше трёх сотен. Самые знаменитые — Дворцовой и Троицкий, разумеется. Но самый обворожительный — мост Петра Великого (Большеохтинский). Многие, находясь близ него, узнают в Петербурге Лондон. А ещё есть легенда, что одна из заклёпок в конструкции Большеохтинского — золотая. Но её так ещё никто и не нашёл.

АДРЕС м. Чернышевская, Большеохтинский мост

Петропавловская крепость и её музеи

Петропавловская крепость — крепость в Санкт-Петербурге, расположенная на Заячьем острове, историческое ядро города. Официальное название — Санкт-Петербургская, в 1914–1917 годах — Петроградская крепость. На её территории есть любимый среди горожан пляж, работает несколько музеев (например, Музей космонавтики). Каждому стоит посетить крепость хотя бы раз, а ещё лучше прийти сюда к полудню и услышать полуденный выстрел из пушек вживую.