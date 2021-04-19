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10 хитрых вопросов по русскому языку

10 хитрых вопросов по русскому языку

Автор:
19 апреля 2021 19:32
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопросы   орфография   русский язык   слова   тест   
2770
1
Небольшой тест для желающих проверить свои школьные знания. Или же для тех, кто любит узнавать что-то новое.
1. Какая погода ожидается в Пензенской области?
1. Какая погода ожидается в Пензенской области?
ветренная
ветрянная
ветреная
ветряная
2. С каким чувством комендант согласился не посылать рапорта?
2. С каким чувством комендант согласился не посылать рапорта?
скрипя сердцем
скрепя сердцем
скрипя сердце
скрепя сердце

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3. Кто заработал путёвку на Олимпиаду?
3. Кто заработал путёвку на Олимпиаду?
плавец
пловец

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4. В каком состоянии орловец спровоцировал ДТП?
4. В каком состоянии орловец спровоцировал ДТП?
по пьяни
попьяни
по-пьяни
5. Что содержат продукты, которые назвал эндокринолог?
5. Что содержат продукты, которые назвал эндокринолог?
эликсир
элексир
6. Горение чего происходило в квартире-студии?
6. Горение чего происходило в квартире-студии?
конфорки
комфорки

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7. Что "засветил" Максим Галкин?
7. Что "засветил" Максим Галкин?
гостинную
гостиную

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8. Какая эстакада рассматривалась в качестве второго варианта?
8. Какая эстакада рассматривалась в качестве второго варианта?
двуярусная
двухярусная
двухъярусная

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9. Говоря другими словами, по причине тревожного настроения.
9. Говоря другими словами, по причине тревожного настроения.
ввиду
в виду
10. Оформление субсидий за что?
10. Оформление субсидий за что?
найм
наём

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: вопросы   орфография   русский язык   слова   тест   
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201k
Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
Тест для поколения ЕГЭшников "нулевых"?
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Доктор Ботов 5 минут назад
Я допустил ошибку в словосочетании «ветреная погода» -- решил, что с удвоенной «н» правильно.
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15k
Пумба 6 минут назад
Блин, если я, украинец, учившийся в криворожской средней школе (далее - технический институт, русский язык там не учили) ответил на 10 из 10 правильно, то для кого же этот тест окажется сложным?!
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1k
Guntis 40 минут назад
6, но я ни разу не русский, а даже на оборот, совсем нерусский.
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606
Aleksei 50 минут назад
6... но я русско-эстооооон )) мне можно )
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2k
OLDer 59 минут назад
Я облажался, 3 из 10 правильно ответил
((((
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315
Андрей Час назад
7 очков
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13k
Corvus Corax Час назад
И чего хитрого? У нас в классе любой двоечник ответил бы...
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7k
Majul 2 часа назад
Реально школьные вопросы.
Даже не сложные, а простейшие.
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