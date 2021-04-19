10 хитрых вопросов по русскому языку

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Небольшой тест для желающих проверить свои школьные знания. Или же для тех, кто любит узнавать что-то новое.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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Метки: вопросы орфография русский язык слова тест
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Даже не сложные, а простейшие.