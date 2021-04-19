FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 500 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
В сети появились кадры взлёта ракеты, снятые через иллюминатор самолёта

В сети появились кадры взлёта ракеты, снятые через иллюминатор самолёта (1 фото + 3 видео)

Автор:
19 апреля 2021 03:25
Сообщество : Космос
Метки: видео   выход   пассажиры   пространство   самолёт   свидетели   тикток   траектория   
799
1
3

Пассажир одного из самолётов, пролетавших над Казахстаном, поблизости от космодрома Байконур, сумел запечатлеть полёт космического корабля в нескольких километрах от земли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: видео   выход   пассажиры   пространство   самолёт   свидетели   тикток   траектория   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Редька,в след посте ждем от тебя видео ,как марсиане отправляют ракету с межгалактической делегацией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Редька с хреном Автор поста Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Не выйдет - аквариум маловат. Однако Вы уважаемый на двор с кувалдой сходите и раз, так это, 5-10 по землице стукните прилежно и расскажите поподробней, что от марсиан хотите, бо они, голубчики все тама - снизу проживают, а опосля ступайте почивать не мудрствуя лукаво. А ночью сами увидите, что будет и ежели с утра будее в состоянии - зайдите и отпишите, что вам лунатики сказали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ Час назад
Примерно 5-6 сек. 10 км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Пассажирка самолета взяла с собой на борт миниатюрную лошадь Пассажирка самолета взяла с собой на борт миниатюрную лошадь Пассажир запечатлел поломку двигателя самолета во время полета Пассажир запечатлел поломку двигателя самолета во время полета Пассажир снял на видео, как при взлёте у самолёта отвалилось шасси Пассажир снял на видео, как при взлёте у самолёта отвалилось шасси В Сети появилось видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане В Сети появилось видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане Голуби в салоне помешали взлететь самолёту Голуби в салоне помешали взлететь самолёту
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126991



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
3
48
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
Самый обычный рейс на русском космопоезде
3
71
Самый обычный рейс на русском космопоезде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
7
11
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
0
65
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#факты#комментарии#прикольные#приколы#дети#идеи#соцсети
#фото#Россия#картинки#Фотографии.#сша#прикол#красота#животные#ретро#фотографии
#интересно#люди#кино#подборка#сатира#позитив#сарказм.#забавно#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться