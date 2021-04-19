Первым на то, что в обозримом пространстве самолёт не один, обратил внимание автор видео, а следом за ним прильнули к иллюминаторам и другие, желающие полюбоваться редкостным зрелищем пассажиры.

А так выглядит запуск космического корабля из космоса: