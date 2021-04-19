Пассажир одного из самолётов, пролетавших над Казахстаном, поблизости от космодрома Байконур, сумел запечатлеть полёт космического корабля в нескольких километрах от земли.
На отснятых для размещения в TikTok кадрах, видно, как ракета, оставляя инверсионный след, разрезает атмосферу по заданной траектории выхода в околоземное пространство.
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Первым на то, что в обозримом пространстве самолёт не один, обратил внимание автор видео, а следом за ним прильнули к иллюминаторам и другие, желающие полюбоваться редкостным зрелищем пассажиры.
А так выглядит запуск космического корабля из космоса:
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Ещё одна видеозапись выхода на орбиту космического корабля, на этот раз камера размещена на обшивке модуля самой ракеты ("Прогресс МС-15"):
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