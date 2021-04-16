Дубай Марина — самая большая в мире искусственная пристань для яхт

Это искусственный район на каналах, построенный на 3-километровом участке побережья ОАЭ.
Когда Дубай Марина будет завершена, район вместит более 120 000 человек.
Это самая большая в мире искусственная пристань для яхт. В этом районе будет построено 200 жилых и гостиничных многоэтажек. Большая часть из них уже введена в эксплуатацию.
Специально ради крупнейшей пристани построили две станции метро в разных концах: "Дубай Марина", а также "Джумейра Лейк Тауэрс".
Застройку осуществляет компания Emaar Properties.
В Дубай Марина построено 8 км благоустроенных пешеходных дорожек.
Микрорайон начали застраивать в 2003 году.
Район Дубай Марина расположен на площади 4,9 км2.
После окончания строительства считается, что здесь будет крупнейшая пристань из построенных человеком.
Источник:
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