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Дубай Марина — самая большая в мире искусственная пристань для яхт

Дубай Марина — самая большая в мире искусственная пристань для яхт  (8 фото)

Автор:
16 апреля 2021 12:02
Сообщество : Факты
Метки: Дубай Марина   дубай   интересное   оаэ   пристани мира   яхты   
875
8

Это искусственный район на каналах, построенный на 3-километровом участке побережья ОАЭ.

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Метки: Дубай Марина   дубай   интересное   оаэ   пристани мира   яхты   
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