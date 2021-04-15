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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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расщепились обе.....
здесь нужно сначала "проходить" тонким сверлом, чуть тоньше "тела" шурупа, а затем - заворачивать шуруп
он туда ацетону зарядил, судя по голубоватому пламени ?
или спиртику ?
покрышке резину до корда сняли.......
ясно дело - от стальной проволоки резина легко отслаивается...
ничего, что оставшийся "голым" металлокорд моментально поржавеет и начнет рваться ?
на выброс покрышку.
Особенности конструкции колесной резины категории REGROOVABLE.
Между дном канавок протектора и стальным армирующим поясом таких изделий предусмотрен так называемый резервный слой резины толщиной до 5 миллиметров. Нарезать канавки протектора таких шин можно на глубину до 3 мм.