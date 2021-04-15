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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
15 апреля 2021 19:17
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
1493
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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9  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
про деревяшки...
расщепились обе.....
здесь нужно сначала "проходить" тонким сверлом, чуть тоньше "тела" шурупа, а затем - заворачивать шуруп
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22k
Владимир 2 часа назад
А вообще можно протекторы заново нарезать? это сказывается на колесе, поведении машины на дороге?
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10k
ss Владимир 2 часа назад
Нет конечно. Нельзя.
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5k
Александр 3 часа назад
Что происходит?


Что происходит?Посмотреть
Что происходит?
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3k
GelmuT_nec Александр 3 часа назад
в ад забрали
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10k
ss Александр 2 часа назад
Похоже на утечку газа. Возгорание происходит почти мгновенно по всему объёму помещения.
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
про вейпера не понял......
он туда ацетону зарядил, судя по голубоватому пламени ?
или спиртику ?
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
идиоты какие-то
покрышке резину до корда сняли.......
ясно дело - от стальной проволоки резина легко отслаивается...
ничего, что оставшийся "голым" металлокорд моментально поржавеет и начнет рваться ?
на выброс покрышку.
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141
Константин Броненосец Потелкам 2 часа назад
где вы там до корда увидели? нормально нарезали резину
Особенности конструкции колесной резины категории REGROOVABLE.
Между дном канавок протектора и стальным армирующим поясом таких изделий предусмотрен так называемый резервный слой резины толщиной до 5 миллиметров. Нарезать канавки протектора таких шин можно на глубину до 3 мм.
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